Карантин в Алтайском крае: почему это хорошо и что делать, чтобы не заболеть

Почему введение карантина – это хорошо?

Сезонный подъем заболеваемости – это период ожидаемый и неизбежный. ОРВИ и грипп передаются воздушно-капельным путем, поэтому способны очень быстро распространяться и заражать большое количество людей. За время карантина наблюдается заметный спад заболеваемости. Но немаловажно ввести его вовремя.

"К карантину нужно относиться не как к показателю чего-то плохого и серьезно страшного, а может, даже с позиции "о, отлично". Это было неизбежно, что мы пришли к эпидемии гриппа. Чем раньше будет введен карантин, тем быстрее из этого периода подъема заболеваемости нам удастся выйти. Намного сложнее потом справляться с "хвостом" этих событий, когда мы поздно вводим карантин, когда заболеваемость распространилась, когда много людей в инкубационном периоде – и вот тут уже более тревожно. То, что происходит сейчас, – это ожидаемо и, можно сказать, даже хорошо", – объясняет Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края.