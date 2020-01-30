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Карантин в Алтайском крае: почему это хорошо и что делать, чтобы не заболеть

, ИА "Амител"
Зачем его ввели и когда закончится?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


С 29 января в Алтайском крае ввели карантин по гриппу и ОРВИ. Что такое карантин, почему его введение – это хорошо, и что делать, чтобы не заболеть – читайте в материале amic.ru.

1
Что такое карантин?
Это комплекс ограничительных мер, которые позволят не допустить распространения инфекционного заболевания среди населения. Карантин (в переводе с итальянского quarantena – "сорок дней и ночей"*) регулирует работу социальных, медицинских, образовательных, торговых, транспортных организаций. В это время ограничивают проведение массовых мероприятий, прекращаются посещения больных в стационарах, персонал обязывают носить медицинские маски, а в школах и детсадах следят за посещаемостью и изолируют заболевших детей. 
2
Когда и кто вводит карантин по гриппу и ОРВИ?

Карантин вводят, если эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе превышен. Эпидпорог – это предельная отметка, превышение которой говорит о начале эпидемии заболевания. Вычисляет эпидпорог Роспотребнадзор. Для этого специалисты используют статистические сведения о суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ за календарные недели каждого года в течение последних 5-10 лет. 

Карантин устанавливают на основании распоряжения главного санитарного врача.

3
Почему карантин ввели в Алтайском крае?

С 20 по 26 января эпидпорог в Алтайском крае оказался превышен на 53,8%. Люди заболевают не только острыми респираторными вирусными заболеваниями, но и гриппом.

"Мы находимся как раз в разгаре подъема заболеваемости ОРВИ, и наши показатели соответствуют средним многолетним значениям за последние пять лет. Поэтому говорить о том, что у нас что-то невероятное – неправильно. Анализируя госпитализацию, мы видим, что она тоже не превышает средних многолетних показателей", – говорит врач-эпидемиолог Ирина Переладова.

4
Сколько продлится карантин в Алтайском крае?
До тех пор пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется. Обычно этот период длится 2-4 недели, отметила Ирина Переладова. 
5
Почему введение карантина – это хорошо?

Сезонный подъем заболеваемости – это период ожидаемый и неизбежный. ОРВИ и грипп передаются воздушно-капельным путем, поэтому способны очень быстро распространяться и заражать большое количество людей. За время карантина наблюдается заметный спад заболеваемости. Но немаловажно ввести его вовремя.

"К карантину нужно относиться не как к показателю чего-то плохого и серьезно страшного, а может, даже с позиции "о, отлично". Это было неизбежно, что мы пришли к эпидемии гриппа. Чем раньше будет введен карантин, тем быстрее из этого периода подъема заболеваемости нам удастся выйти. Намного сложнее потом справляться с "хвостом" этих событий, когда мы поздно вводим карантин, когда заболеваемость распространилась, когда много людей в инкубационном периоде – и вот тут уже более тревожно. То, что происходит сейчас, – это ожидаемо и, можно сказать, даже хорошо", – объясняет Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края.

6
А когда вводят карантин в школах и детсадах?

Это решает руководство образовательного учреждения, которое следит за посещаемостью и отмечает, сколько детей заболело. Если это число превысило 20% от всех учащихся, то школу могут закрыть на карантин. Ограничительные меры могут вводиться и на отдельный класс или группу в детском саду 

По данным на 29 января 2020 года, на карантине из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ в Алтайском крае находятся 50 школ и 39 детских садов. Еще в 47 школах закрыто по несколько классов, в 50 детсадах – отдельные группы, сообщили порталу amic.ru в Министерстве образования региона.

Важно знать, что карантин – это не каникулы. В этот период ученики должны продолжить учиться дистанционно и выполнять домашние задания. Это позволит не отстать от учебной программы и в дальнейшем не остаться без весенних каникул.

7
Так как не заболеть?

Чтобы сохранить здоровье, важно соблюдать элементарные меры профилактики:

  • принимать витамины;
  • гулять на свежем воздухе;
  • высыпаться и вести здоровый образ жизни;
  • мыть руки перед едой и после посещения общественных мест;
  • избегать мест с большим скоплением людей;
  • не контактировать с больными;
  • регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку;
  • одеваться по погоде.

Врачи рекомендуют в местах большого скопления людей носить медицинские маски. Но делать это нужно правильно: менять маски каждые 2-4 часа, после использования старую маску выбрасывать, а не носить с собой. 

8
Как быть, если все-таки заболел?

Лучше сразу обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением. Ведь грипп может привести к развитию серьезных осложнений и даже к летальному исходу.

Больной не должен переносить болезнь на ногах. Если вы пойдете с насморком и кашлем на работу, то, во-первых, вы рискуете усугубить течение заболевания и спровоцируете осложнения. Во-вторых, вы подвергнете риску окружающих. Лучше оставайтесь дома и соблюдайте постельный режим. Также необходимо пить много жидкости и следовать рекомендациям врача.

По данным краевого Министерства здравоохранения, противовирусных и симптоматических препаратов в аптеках региона хватает. Сотрудники ведомства еженедельно отслеживают наличие препаратов в аптечной сети.

* В далеком прошлом карантином называли отрезок времени, который длился сорок дней. Термин "карантин" стали использовать в Венеции, в XIV веке, когда бушевали смертоносные эпидемии чумы и оспы. В течение сорока дней судна, экипаж которых был охвачен эпидемией, не допускались в порт, и должны были дрейфовать в прибрежных водах, пока ситуация не улучшится. Если по истечении срока вся команда корабля оставалась жива и никто не болел, то судну разрешалось причалить.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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