Новые штрафы и дорогой "Платон": что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Увеличат ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) льготникам

Выплаты для пенсионеров и льготников с февраля проиндексируют. Размер ЕДВ увеличат на 3%, пишет "Российская газета". Ежемесячные денежные выплаты в России получают 60 категорий граждан. Это Герои России и Советского Союза, инвалиды всех групп, ликвидаторы ЧС, ветераны боевых действий и другие.

Кроме того, вырастет еще и стоимость набора социальных услуг, которые оказываются получателям ЕДВ. Эта стоимость включает в себя медицинское обеспечение, продукты для лечебного питания, путевки на лечение в санатории вместе с проездом.

Если человек, которому эти услуги положены, откажется от них, то ему будут ежемесячно выплачивать компенсацию в размере 1155 рублей. Раньше эта сумма составляла 1121 рубль.

Как это отразится на жизни россиян. Серьезных изменений ждать не стоит. В конце концов, выплаты проиндексировали ровно на размер инфляции. В зависимости от категории льготники будут получать больше на сумму от 50 до 500 рублей.