Новые штрафы и дорогой "Платон": что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

Февраль традиционно беден на изменения в законодательстве. Главные новшества 2020 года вступили в силу в январе, а остальные начнут действовать ближе к середине года. Но тем не менее россиян ждут несколько важных изменений. Например, увеличат ежемесячные денежные выплаты льготникам, повысят тарифы в системе "Платон", а СМИ-иноагентов начнут штрафовать. О том, что именно изменится и как это отразится на нашей жизни – читайте в материале amic.ru.
Выплаты для пенсионеров и льготников с февраля проиндексируют. Размер ЕДВ увеличат на 3%, пишет "Российская газета". Ежемесячные денежные выплаты в России получают 60 категорий граждан. Это Герои России и Советского Союза, инвалиды всех групп, ликвидаторы ЧС, ветераны боевых действий и другие.
Кроме того, вырастет еще и стоимость набора социальных услуг, которые оказываются получателям ЕДВ. Эта стоимость включает в себя медицинское обеспечение, продукты для лечебного питания, путевки на лечение в санатории вместе с проездом.
Если человек, которому эти услуги положены, откажется от них, то ему будут ежемесячно выплачивать компенсацию в размере 1155 рублей. Раньше эта сумма составляла 1121 рубль.
Как это отразится на жизни россиян. Серьезных изменений ждать не стоит. В конце концов, выплаты проиндексировали ровно на размер инфляции. В зависимости от категории льготники будут получать больше на сумму от 50 до 500 рублей.
Программу "Дальневосточный гектар" в России продолжают развивать. Так, с 1 февраля 2020 года жители Дальнего Востока смогут бесплатно получить участок в Забайкалье и Бурятии. До этого землю там могли оформить лишь жители этих регионов.
Напомним, программа "Дальневосточный гектар" стартовала в 2016 году. По закону, землю можно получить сроком на пять лет. В течение первого года владелец должен определиться, для каких целей будет использовать участок. А через три года нужно подать декларацию с информацией о своей деятельности. Через пять лет землю позволят оформить в собственность или аренду, если владельцу удалось его "освоить".
Как это отразится на жизни россиян. Пока изменения коснутся только жителей Дальнего Востока. А вот остальные россияне смогут получить участок земли в Республике Бурятия или Забайкальском крае с 1 августа 2020 года. Вообще, это уже привычная практика для программы: сначала власти дают возможность местным выбрать себе участок, а уже потом право получают остальные.
Для водителей большегрузов проезд по федеральным трассам с февраля подорожает. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано на официальном сайте правовой информации. Изменения, кстати, коснутся только машин массой от 12 тонн. Если раньше проезд для них стоил 2,04 рубля за километр, то с февраля эта сумма составит 2,20 рубля за километр.
Система "Платон" начала действовать в России в 2015 году. Сейчас в ней зарегистрировано более миллиона транспортных средств. За это время бюджет пополнился за счет тарифов на 90 млрд рублей.
Как это отразится на жизни россиян. Эксперты уверены, что увеличение тарифов повлияет не только на перевозчиков. Прогнозы делать рано, но вполне возможно, что вырастет стоимость грузоперевозок и, соответственно, цены на товары в магазинах.
Госдума установила штрафы, которые должны будут платить СМИ-иноагенты за нарушение порядка своей деятельности. В КоАП появится новая статья: "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента".
Так, за нарушения физические лица будут караться штрафом в размере 10 тысяч рублей, должностные лица – 50 тысяч рублей, юрлица – 500 тысяч рублей. А за повторные нарушения штрафы станут и того больше: 100 тысяч рублей для физлиц (или арест сроком до 15 суток), 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юрлиц.
Как это отразится на жизни россиян. По словам Владимира Путина, главная цель изменений – ограничить иностранное вмешательство во внутреннюю политику России. Кстати, иностранными агентами могут признать те СМИ, юрлица которых зарегистрированы за рубежом, и те, которые финансируются из иностранных источников.
Также изменятся правила торговли с помощью вендинговых аппаратов (это торговые автоматы). До 1 февраля все они должны были выдавать бумажные чеки. Теперь же это станет необязательно в том случае, если на автомате есть специальный дисплей. На нем при покупке отобразится QR-код. Отсканировав его с помощью смартфона, можно будет получить электронный вариант чека.
Кстати, подакцизных продуктов, сложных технических устройств и товаров, которые подлежат обязательной маркировке, эти изменения не коснутся.
Как это отразится на жизни россиян. Смартфон сегодня есть у каждого. На это и рассчитывают авторы изменений. При помощи QR-кода можно получить полную информацию о товаре. Электронный чек можно будет точно так же использовать для оформления возврата товара или подачи жалобы.
Комментарии
С 1 января увеличили на Алтае сбор на капитальный ремонт...Был бы губернатор инженером, наверное строил бы заводы...Ростовщики да мытари только обирать могут...
По смартфонам хотелось бы уточнить: сколько в среднем на каждого россиянина приходится в штуках зарубежных,и отечественных аппаратов? А то как о пенсии,зарплате,закредитованности,и сроке дожытия-так в среднем,а кака смартфон-так есть у каждого!
м-да
приоритеты РФ
льготникам +3,8%
платону +7,8%
как-никак РФ социально-сословное государство
классово близким социальной поддержки больше )))
Идем своим путём .
На каком основании сделали вывод, что смартфон есть у каждого? У меня лично нет и в ближайшем будущем не планировала! Ну не нужен он мне ни по работе ни в быту!П усть тогда дарят!