02.02.2020. Чем опасна зеркальная дата и как в этот день можно изменить судьбу

Что такое зеркальная дата и при чем тут 2 февраля?

Не просто 2 февраля, а 02.02.2020. Это зеркальная дата, так как это число одинаково читается слева направо и справа налево. И в этой дате всего два числа: 0 и 2. Такие даты случаются редко, а потому им приписывают особые значения.

Зеркальными также называют даты, где "отражается" день и месяц. К примеру, 21.12, 01.10, 11.11 и т. д. Они случаются довольно часто. А вот зеркальные даты, где "отражаются" день, месяц и год, встречаются довольно редко. Следующая аналогичная этой произойдет через сотню лет – 12.12.2121.

По-другому зеркальную дату называют датой-палиндромом. Палиндром в переводе с древнегреческого означает "назад, снова". Им может быть не только число, но и набор разных символов, буквосочетание, слово (к примеру, "топот" – с обеих сторон читается одинаково), или даже текст ("А роза упала на лапу Азора").