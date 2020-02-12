Ретроградный Меркурий 2020: как пережить и не остаться без денег и друзей

Попали в пробку и опоздали на встречу? Наорал начальник и вообще весь день наперекосяк? Во всем виноват ретроградный Меркурий. Наверняка каждый слышал подобные обвинения в адрес этой небольшой, но примечательной планеты. Так что это за явление – "ретроградный Меркурий", почему о нем так много говорят и как "повернуть" планету в свою пользу – читайте в материале amic.ru.
Ретроградный – это значит движущийся в обратном направлении. В случае с небесными телами, тем же Меркурием, речь идет об оптической иллюзии. Меркурий – самая близкая планета к Солнцу, и вращается вокруг него гораздо быстрее Земли. Когда Меркурий проходит мимо нашей планеты, иногда кажется, что он поменял направление и движется назад – с запада на восток.
На Земле с такой иллюзией наиболее наглядно можно столкнуться в транспорте. Например, ваш поезд стоит, а на соседней платформе состав начинает медленно двигаться. В это время и ваш поезд набирает скорость и обгоняет его. На короткий момент кажется, что соседний внезапно начинает откатываться назад. Такой же эффект возникает и с Меркурием. На самом деле "ретроградной" может быть любая планета. Просто у Меркурия самая короткая орбита вокруг Солнца и он чаще других "пролетает" мимо Земли.
Астрологи считают, что в момент "ретроградного Меркурия" в жизни людей все идет наперекосяк, и даже техника выходит из строя.
"Рассеянность, забывчивость в эти дни становятся нормой. В этот период замедляются все процессы, в том числе и наше желание активно действовать", – рассказала amic.ru астролог Наталья Оствинд.
В астрологии планета Меркурий, которая названа в честь древнеримского бога торговли, символизирует мышление, обмен, передачу и переработку информации, интеллектуальные способности. Неудивительно, что в период "замедления" планеты замедляется и мышление, и процесс общения. Поэтому и в делах, которые связаны с движением, торговлей, коммуникацией во время ретроградности могут происходить сбои и проблемы.
Астрологи допускают, что в этот период транспорт будет ездить с опозданием, интернет и техника начнут барахлить, а в общении с людьми может возникнуть непонимание.
"И именно поэтому не рекомендуется начинать новые дела и проекты, подписывать важные бумаги. Не самое лучшее время для покупки техники, автомобилей и операций. Возможно, придется переделывать, либо вы останетесь недовольны покупкой", – пояснила Наталья Оствинд.
Поэтому договоры и контракты лучше не заключать, новые бизнес или проекты не начинать. В противном случае вы можете допустить ошибки, исправлять которые придется очень долго.
Принимать важные решения во время ретроградного Меркурия лучше не стоит. Потому что когда этот период закончится, может оказаться, что вы напортачили и выбрали неудачный вариант.
Отложите крупные покупки. Особенно технику, даже если ее будут продавать с большой скидкой. Иначе позже обнаружите в ней дефекты или осознаете, что на самом деле зря потратили деньги, так как она вам не нужна.
Не переезжайте жить на новое место и не меняйте работу, а то надолго вы там не задержитесь, либо возникнут проблемы с документами.
Не стоит и заводить новые знакомства. В период ретроградного Меркурия есть шанс произвести неправильное впечатление о себе, да и новый человек может надолго не задержаться в вашей жизни.
Этот период хорошо подходит для того, чтобы завершить начатые до ретроградного Меркурия дела и проекты.
Проведите генеральную уборку дома и на рабочем месте. Удачное время выбросить хлам, от которого давно планировали избавиться. Но только не выбрасывайте все вещи подряд, которые вам резко разонравились или внезапно стали раздражать. После того как ретроградный Меркурий закончится, вы можете пожалеть о содеянном.
По словам астролога, в этот период возможны встречи со старыми знакомыми и друзьями, могут "всплыть" ситуации из прошлого, которые нужно будет решить.
В 2020 году "ретроградный Меркурий" жителям Земли придется пережить трижды. Каждый период продлится около трех недель.
Первый начнется совсем скоро – 17 февраля 2020 года в 3:54 и завершится 10 марта 2020 года в 6:48 (московское время).
Второй – 18 июня 2020 года в 7:58 и закончится 13 июля 2020 года в 11:25.
А третий – 14 октября 2020 года в 4:05 и завершится 3 ноября 2020 года в 20:50.
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