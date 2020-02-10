Что такое аденовирус, из-за которого на Алтае госпитализировали 23 ребенка

В Горно-Алтайске 23 ученика школы-интерната им. Г. К. Жукова доставили в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на аденовирус. Самочувствие детей ухудшилось после отдыха на турбазе. Рассказываем, что это за болезнь, какие у нее симптомы и насколько она опасна.
Аденовирусы – группа вирусов, которые содержат ДНК, покрытую капсидом – защитной оболочкой, которая помогает вирусу сохранять свойства и выживать в суровых условиях.
Аденовирусная инфекция – острое инфекционное заболевание, которое вызывается различными типами аденовируса. Его возбудители поражают слизистые оболочки носоглотки, кишечник, конъюнктив глаз, лимфоузлы.
Эта инфекция достаточно распространена и занимает одну треть всех ОРВИ. Чаще всего аденовирусная инфекция встречается у детей младшего возраста, а вспышка происходит в организованных детских коллективах – в классе, детсадовской группе, лагере. Основное число заболеваний приходится на осенне-зимний период, когда ослабевает иммунная система.
Сама инфекция хоть и не приятна, но не опасна. Но она способна привести к различным осложнениям. Поэтому рекомендации врача надо выполнять неукоснительно.
На начальной стадии заразившиеся ощущают озноб, ноющие боли в суставах и мышцах, головную боль. Поднимается температура до 38-39 градусов, наблюдается заложенность носа, увеличиваются лимфоузлы на шее. Больной может жаловаться на боль и першение в горле, у него могут увечиться миндалины, появляется кашель, хрипы в легких. Заболевание проявляется общей интоксикацией организма, которая может спровоцировать рвоту и диарею. Аденовирусная инфекция способна вызвать конъюнктивит – у больного болят, краснеют и слезятся глаза.
Во время легкой формы аденовирусной инфекции температура тела не превышает 38,5 градуса, наблюдаются умеренные симптомы интоксикации. А при тяжелой форме может возникнуть пневмония, кератоконъюнктивиты, тяжелая интоксикация. Но тяжелые формы аденовирусной инфекции встречаются довольно редко.
Аденовирус передается воздушно-капельным путем (со слюной во время кашля или чихания), а также орально-фекальным (через немытые руки). Чаще всего подхватить его можно во время разговора или при тесном контакте с больным человеком, реже через дверные ручки, поручни в транспорте, предметы обихода, даже во время смены подгузника ребенку. Источником заражения может быть также бассейн, который был плохо обработан, еда, приготовленная человеком, который не помыл руки после туалета.
Аденовирусы очень живучи и надолго сохраняют способность к заражению. Они могут несколько недель храниться при комнатной температуре на предметах, при низкой температуре в холодильнике, в воде. Таким образом, даже после выздоровления есть угроза снова подхватить вирус. Погибает аденовирус при кипячении, под воздействием ультрафиолетовых лучей и хлора.
Дети вернулись с отдыха на турбазе и почувствовали себя плохо. После этого их госпитализировали в республиканскую больницу с подозрением на аденовирус. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор региона Олег Хорохордин.
Он отметил, что в школе уже провели дезинфекцию, создали комиссию для выяснения обстоятельств случившегося. Глава Республики Алтай поручил Министерству здравоохранения оказать детям необходимую помощь.
В ведомстве ТАСС сообщили, что дети находятся в стабильном состоянии, у всех легкая степень тяжести.
"Ни в одном социальном учреждении республики не должны повторяться такие инциденты! Обязательно проведем мониторинг ситуации в наших детсадах и школах и еще раз напомним руководителям об ответственности за жизнь и здоровье детей", – отметил губернатор.
По данным телеграм-канала "Алтай-Болтай", в инфекционное отделение попали дети разных возрастов: с 4 по 11 класс.
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