Электронный ПТС и анализ на наркотики. Какие изменения ждут водителей в 2020 году?

С 8 июня меняются и правила прохождения техосмотра. Например, операторы обязаны будут фотографировать процедуру проведения техосмотра и передавать фото автомобиля с указанием координат его нахождения, датой и временем проведения техосмотра в единую автоматизированную информсистему техосмотра (ЕАИСТО). Это позволит исключить фальсификацию процедуры.

Для каждого пункта технического осмотра будет рассчитана его пропускная способность. Рассчитать ее должен будет оператор ТО. Если количество проведенных техосмотров превысит 5% от установленной пропускной способности, то ЕАИСТО не позволит оформить диагностическую карту.

Кстати, сама диагностическая карта будет оформляться только в электронном виде. Она будет подписываться электронной подписью технического эксперта, который проводил диагностику. Нет, это не значит, что в бумажном виде ее теперь не получить, нужно только попросить. В первый раз бумажный вариант выдадут бесплатно, а вот за повторную выдачу уже придется заплатить.

А еще полиция сможет в любой момент появиться на пункте техосмотра, чтобы проверить организацию и проведение ТО.

Кстати, с 27 июля водителя, который не оформил диагностическую карту, будут штрафовать на 2 тыс. рублей. За сутки такого водителя смогут оштрафовать только один раз. Повторный штраф он сможет получить через 24 часа.

Если выяснится, что диагностическая карта была оформлена без проведения осмотра, то водителю грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей.