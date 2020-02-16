Электронный ПТС и анализ на наркотики. Какие изменения ждут водителей в 2020 году?

Ежегодно в правила дорожного движения России вносятся различные поправки, изменения и дополнения. Немало изменений ждет автомобилистов и в 2020 году. Среди них – регистрация автомобиля в автосалоне, привязка госномеров к региону, а также новый порядок медосвидетельствования. И это далеко не все. Разбираемся, какие нововведения для автомобилистов уже вступили в силу, а какие только ждут своего часа.
- Теперь номера можно получить не только в ГИБДД, но и в других сторонних организациях (к ним относятся автодилеры, автосалоны и изготовители транспортных средств). То есть при покупке машины автовладельцу больше не надо регистрировать транспортное средство в подразделении ГИБДД. В автосалоне подготовят нужные документы, осмотрят автомобиль и передадут сведения в ГАИ. Но сделать это могут только те автосалоны и автодилеры, которых включили в реестр специализированных организаций. Важный момент: комбинацию знаков по-прежнему присваивает ГАИ.
- Госномера привязаны к коду региона, в котором прописан автовладелец. Если на вашем авто установлен знак с кодом чужого региона, то бежать и срочно менять такой знак в ГИБДД не надо. Его заменят при ближайшем визите в регистрационные подразделения.
- Запрещается регистрировать автомобиль на собственника, которому не исполнилось 16 лет. Если владелец машины еще не достиг этого возраста, то регистрируют авто на его родителей или опекунов. Раньше подобную лазейку использовали для того, чтобы избежать штрафов (так как по закону ребенка до 16 лет нельзя было привлечь к административной ответственности).
- Автомобили с поврежденным VIN-номером (маркировка авто) можно поставить на учет в ГИБДД, сделав дополнительную маркировку. Нанести ее можно, если номер на кузове заржавел или сгнил или если он повредился из-за ремонта, подделки или других противоправных действий третьих лиц. Раньше автомобили с поврежденным VIN было практически невозможно поставить на учет в ГИБДД.
В свидетельство теперь вносят подкатегорию машины. Также в документе появилась графа "одобрение типа ТС". По ней можно отследить регистрацию изменений в конструкции автомобиля.
До этого нововведения полис ОСАГО можно было предъявлять двумя способами (впрочем, можно это и сейчас):
- если ОСАГО куплен в офисе страховой компании, то водитель всегда должен иметь при себе оригинал, сфотографировать и предъявлять его инспектору нельзя;
- можно предъявлять распечатанный полис ОСАГО (если он опять-таки куплен через интернет).
Теперь водитель обязан делать перерыв как минимум на 45 минут, если находится за рулем в течение 4 часов 30 минут.
Время управления автомобилем не должно превышать:
- 9 часов в течение рабочего дня. Можно увеличить рабочий день до 10 часов, но не более двух раз в течение календарной недели;
- 8 часов, если водитель управляет автобусом габаритной длиной свыше 9,5 метра или перевозит длинномерные или крупногабаритные грузы в горной местности;
- 56 часов в течение календарной недели;
- 90 часов в течение двух календарных недель.
Водители должны будут сдавать анализ мочи для выявления в организме каннабиноидов, опиатов, амфетамина и метамфетамина, кокаина, метадона, бензодиазепина, барбитуратов, фенциклидина и синтетических катинонов. Если результат анализа выявит наличие этих наркотиков, то водителя отправят на углубленное медобследование.
Ранее водители сдавали такие анализы, если врач-психиатр заподозрил его в алкоголизме или наркомании.
Для каждого пункта технического осмотра будет рассчитана его пропускная способность. Рассчитать ее должен будет оператор ТО. Если количество проведенных техосмотров превысит 5% от установленной пропускной способности, то ЕАИСТО не позволит оформить диагностическую карту.
Кстати, сама диагностическая карта будет оформляться только в электронном виде. Она будет подписываться электронной подписью технического эксперта, который проводил диагностику. Нет, это не значит, что в бумажном виде ее теперь не получить, нужно только попросить. В первый раз бумажный вариант выдадут бесплатно, а вот за повторную выдачу уже придется заплатить.
А еще полиция сможет в любой момент появиться на пункте техосмотра, чтобы проверить организацию и проведение ТО.
Кстати, с 27 июля водителя, который не оформил диагностическую карту, будут штрафовать на 2 тыс. рублей. За сутки такого водителя смогут оштрафовать только один раз. Повторный штраф он сможет получить через 24 часа.
Если выяснится, что диагностическая карта была оформлена без проведения осмотра, то водителю грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей.
При этом опознавательный знак "Инвалид" должен быть на этом автомобиле в обязательном порядке.
После оформления электронного ПТС владелец машины получит выписку, в которой будут указаны часть сведений из электронного паспорта. Их можно будет распечатать.
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