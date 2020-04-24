Льготная ипотека под 6,5%: что это такое и на какую сумму можно взять кредит

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%. И 23 апреля правительство РФ ее утвердило. Так государство хочет поддержать и россиян, и строительную отрасль, доходы которых пострадали от коронавируса. Что за льготная ипотека, какую сумму можно взять и будет ли расти ставка – читайте в материале amic.ru.
Это кредит на покупку жилья по ставке 6,5% годовых. Она гораздо ниже той, что предлагают банки (по статистике Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 марта 2020 года составила 8,69%). Почему ставка такая низкая? Все просто: разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.
Власти считают, что специальная льготная ипотечная программа должна помочь россиянам улучшить свои жилищные условия. Ведь по ней планируют выдать до 250 тыс. новых жилищных кредитов. Также это решение позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей, уверены в правительстве РФ. Оператором программы льготной ипотеки выступает "ДОМ.РФ".
На льготную ипотеку можно взять квартиру в новостройке. Согласно постановлению правительства, приобрести жилое помещение можно у юрлиц по договорам долевого участия или уступки права требования.
Также допускается покупка квартиры у застройщиков в многоквартирных домах и домах блокированной застройки (не выше трех этажей и поделенные на блоки) по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию зданиях.
- Ипотечный кредит должен быть в рублях.
- Договор заключается в период с 17 апреля по 1 ноября 2020 года.
- Размер кредита соответствует лимиту (см. карточку № 3).
- Выдается гражданину РФ.
- Минимальный первоначальный взнос – 20% (как из собственных средств, так и с использованием маткапитала).
- Погашение кредита – равными частями в течение срока действия кредитного договора.
Впервые текст на сайте amic.ru был опубликован 17 апреля 2020 года. Изменения внесены 24 апреля.
Комментарии
Это всё, по части экономики? Больше ничего?
Да что толку?! Хоть под ноль процентов сделай ипотеку. Цена на те курятники, которые сейчас строят, завышена в разы. Никакие льготные ставки не помогут
Уехали в Прагу в 2008 году, ипотека 2,3%. Брали под покупку небольшого отеля. Доходы с него полностью покрывают ипотеку, моя зарплата спокойно покрывает расходы на жизнь. Отель на 12 номеров, верхний этаж- наше жилье. Сыну будет 18, откроет свое юрлицо вступит в наш бизнес, часть ипотеки погасят субсидии для нового бизнесмена. В Барнауле было две квартиры на А.Петрова- наш начальный капитал, и не было работы.
Эта льготная ипотека распостроняется только на приобретенье жилья "класса Комфорт", простыми словами - самого примитивного жилья. то есть будет больше самых дешёвых муравейников.
8 млн.и 3 млн. это величина ипотеки или стоимость квартиры "класса Комфорт"? Если квартира за 3 млн. то для Екатеринбурга - это издевательство!
21.04.2020 13:29
Александр
Я так понял столько денег дадут, до 8 в масквабаде и до 3 в замкадье. Остальное своими добивай.
Надо чтобы побольше из Барнаула в Прагу уехали
Ну, по сравнению с тем, что предлагалось, не плохо. Далеко не идеально, но лучше, чем было