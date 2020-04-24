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Льготная ипотека под 6,5%: что это такое и на какую сумму можно взять кредит

, ИА "Амител"
Что понятно, а что еще нет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%. И 23 апреля правительство РФ ее утвердило. Так государство хочет поддержать и россиян, и строительную отрасль, доходы которых пострадали от коронавируса. Что за льготная ипотека, какую сумму можно взять и будет ли расти ставка – читайте в материале amic.ru.

1
Льготная ипотека. В чем ее суть?

Это кредит на покупку жилья по ставке 6,5% годовых. Она гораздо ниже той, что предлагают банки (по статистике Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 марта 2020 года составила 8,69%). Почему ставка такая низкая? Все просто: разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Власти считают, что специальная льготная ипотечная программа должна помочь россиянам улучшить свои жилищные условия. Ведь по ней планируют выдать до 250 тыс. новых жилищных кредитов. Также это решение позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей, уверены в правительстве РФ. Оператором программы льготной ипотеки выступает "ДОМ.РФ".

2
А что на льготную ипотеку можно купить?

На льготную ипотеку можно взять квартиру в новостройке. Согласно постановлению правительства, приобрести жилое помещение можно у юрлиц по договорам долевого участия или уступки права требования. 

Также допускается покупка квартиры у застройщиков в многоквартирных домах и домах блокированной застройки (не выше трех этажей и поделенные на блоки) по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию зданиях.

3
На какую сумму можно взять ипотеку?
Квартира может стоить и 6 млн, и 10 млн, но кредит под 6,5% банк даст только в размере до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей – в Москве и Санкт-Петербурге.
4
Очень хорошо. А какие еще условия есть у этой ипотеки?
  • Ипотечный кредит должен быть в рублях.
  • Договор заключается в период с 17 апреля по 1 ноября 2020 года.
  • Размер кредита соответствует лимиту (см. карточку № 3).
  • Выдается гражданину РФ.
  • Минимальный первоначальный взнос – 20% (как из собственных средств, так и с использованием маткапитала).
  • Погашение кредита – равными частями в течение срока действия кредитного договора.
5
Но, наверное, ставка 6,5% не на весь период кредита?
Нет. Пониженная льготная ставка будет действовать весь срок кредита. Однако при отсутствии договоров личного страхования и (или) страхования жилого помещения ставка по кредиту будет увеличена, но не больше чем на 1%, говорится в постановлении.
6
И на сколько лет можно взять льготную ипотеку?
В постановлении правительства этого не указано. Скорее всего, это правило должны оговаривать банки, которые выдают льготную ипотеку. Но к примеру, Дом.РФ сообщил, что кредит выдается на срок от 3 до 30 лет, а Альфа-банк и ВТБ объявили о сроке до 20 лет.
7
Когда можно оформить льготный кредит под жилье?
Уже. Выдавать его будут до 1 ноября 2020 года. Перечень документов – такой же, что и при обычной ипотеке. Узнать об этом можно в банке.
8
А в каких банках?
Как говорится в постановлении, перечень кредитных организаций должен быть опубликован на сайте "ДОМ.РФ". Однако такие крупные банки, как ВТБ, Альфа-Банк, банк "ДОМ.РФ", ПСБ уже объявили о снижении ставок. Скоро к программе подключатся Сбербанк, "Открытие", Совкомбанк, Абсолют Банк, МКБ.

Впервые текст на сайте amic.ru был опубликован 17 апреля 2020 года. Изменения внесены 24 апреля.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

17.04.2020 12:18
- гость -

Это всё, по части экономики? Больше ничего?

17.04.2020 12:41
- гость -

Да что толку?! Хоть под ноль процентов сделай ипотеку. Цена на те курятники, которые сейчас строят, завышена в разы. Никакие льготные ставки не помогут

17.04.2020 13:08
- гость -

Уехали в Прагу в 2008 году, ипотека 2,3%. Брали под покупку небольшого отеля. Доходы с него полностью покрывают ипотеку, моя зарплата спокойно покрывает расходы на жизнь. Отель на 12 номеров, верхний этаж- наше жилье. Сыну будет 18, откроет свое юрлицо вступит в наш бизнес, часть ипотеки погасят субсидии для нового бизнесмена. В Барнауле было две квартиры на А.Петрова- наш начальный капитал, и не было работы.

17.04.2020 13:45
Миша

Эта льготная ипотека распостроняется только на приобретенье жилья "класса Комфорт", простыми словами - самого примитивного жилья. то есть будет больше самых дешёвых муравейников.

21.04.2020 13:29
Александр

8 млн.и 3 млн. это величина ипотеки или стоимость квартиры "класса Комфорт"? Если квартира за 3 млн. то для Екатеринбурга - это издевательство!

24.04.2020 16:27
Alex1976

21.04.2020 13:29
Александр

Я так понял столько денег дадут, до 8 в масквабаде и до 3 в замкадье. Остальное своими добивай.

24.04.2020 16:34
гость

Надо чтобы побольше из Барнаула в Прагу уехали

24.04.2020 16:37
гость

Ну, по сравнению с тем, что предлагалось, не плохо. Далеко не идеально, но лучше, чем было

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