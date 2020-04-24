Льготная ипотека под 6,5%: что это такое и на какую сумму можно взять кредит

Льготная ипотека. В чем ее суть?

Это кредит на покупку жилья по ставке 6,5% годовых. Она гораздо ниже той, что предлагают банки (по статистике Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 марта 2020 года составила 8,69%). Почему ставка такая низкая? Все просто: разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Власти считают, что специальная льготная ипотечная программа должна помочь россиянам улучшить свои жилищные условия. Ведь по ней планируют выдать до 250 тыс. новых жилищных кредитов. Также это решение позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей, уверены в правительстве РФ. Оператором программы льготной ипотеки выступает "ДОМ.РФ".