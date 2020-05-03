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Что делать, если укусил клещ и чем он опасен?

, ИА "Амител"
Самая надежная мера противодействия атаки насекомых – сидеть дома, но на майские праздники сложно отказаться от шашлыков в лесу

Фото: https://pixabay.com

Активность клещей, которые являются переносчиками энцефалита, боррелиоза, менингита и других заболеваний, продолжает нарастать в Алтайском крае. С начала сезона с жалобами на присасывание этих членистоногих в медучреждения региона обратились уже более 750 человек. Что делать, если вас укусил клещ и где получить помощь, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что делать, если ко мне присосался клещ?

Срочно снимать. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше вероятность избежать попадания возбудителей клещевых инфекций в рану. Извлекать насекомое надо очень осторожно, чтобы не оборвать голову и хоботок насекомого.

Лучше всего извлекать его пинцетом. Также можно сделать петлю-лассо из прочной нити, либо оберните пальцы сложенным в несколько слоев бинтом. Захватите его любым из этих способов за тельце как можно ближе к хоботку и поверните против часовой стрелки вокруг своей оси – перпендикулярно поверхности укуса.

После того как достанете клеща, посадите его в банку и закройте крышкой. Обязательно вымойте руки, а ранку обработайте спиртосодержащим антисептиком или йодом.

2
Чего нельзя делать, пытаясь достать клеща?

Старайтесь не сдавливать ему брюшко. Иначе в  ранку проникнет больше инфекции. Не вытаскивайте клеща голыми руками – в микроранки на пальцах тоже может проникнуть инфекция.

Чтобы голова и хоботок насекомого не остались в ране, его нельзя раскачивать и делать резкие движения.

А еще забудьте бабушкины рецепты про растительное масло или жир, которыми мажут клеща, чтобы он сам вылез из ранки. Это миф. Кроме того, это может помешать вытащить кровососа, так как станет скользким, или он погибнет, оставшись в ранке. Да и выяснить, был ли заражен чем-либо такой клещ, уже не получится.

3
Что делать, если удалить самостоятельно клеща не получается?

Тогда вам помогут это сделать в травмпункте. В Барнауле они находятся по адресам:

– ул. Малахова, 51, городская больница № 11 (МСЧ АМЗ), травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 40-06-49;

– ул. Георгиева, 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72-08-15;

– ул. Георгиева, 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47-77-26.

4
А что делать с клещом?

Живого клеща нужно поместить в прозрачную емкость, закрыть плотной тканью и доставить в лабораторию, в которой проведут анализ насекомого на наличие опасных болезней. Внутрь контейнера лучше положить травинку или кусочек влажной ваты – чтобы сохранить клеща живым. До поездки в лабораторию банку хранят в холодильнике.

В Барнауле анализ проводит вирусологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" на Максима Горького, 28. (Тел. 50-40-34.)

Если клещ погиб или у вас остался только его фрагмент, тут его смогут проверить на боррелиоз.

Медики выяснят, инфицирован ли кровосос, и при положительном результате пропишут необходимое лечение. 

5
А если возможности сдать клеща на анализ нет?

Если вы не прививались, тогда лучше подстраховаться и поставить иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Также его обязательно нужно поставить, если выяснится, что насекомое было переносчиком этого заболевания. Иммуноглобулин нужно вводить как можно раньше и не позже, чем через четыре дня после укуса.

Детям до 14 лет иммуноглобулин поставят бесплатно. Также бесплатной будет вакцинация, если вы приобрели страховку от укуса клеща. Всем остальным нужно обращаться в пункт серопрофилактики.

Помните: чем раньше проведена экстренная иммунопрофилактика клещевого энцефалита или начато превентивное лечение боррелиоза, тем выше шансы сохранить ваше здоровье.

6
Сколько стоит вакцина иммуноглобулина?
Тут все зависит от веса человека. На каждые 10 килограммов положен 1 мл иммуноглобулина. Его стоимость в 2020 году составляет 1450 рублей. Добавьте к этому еще 400 рублей за услуги медиков.
7
Где в Барнауле можно ввести иммуноглобулин?

Иммуноглобулин вводят в пунктах серопрофилактики. В Барнауле они расположены по адресам:

ул. Мало-Олонская, 17, ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС", понедельник – четверг с 8:00 до 17:00; пятница с 8:00 до 17:00; суббота с 9:00 до 17:00, выходной воскресенье, тел. 8 (3852) 63-09-09;

ул. Малахова 146, ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС", понедельник – четверг с 8:00 до 18:00; пятница с 8:00 до 17:00; выходные – суббота, воскресенье, тел. 8-800-555-84-09;

ул. Малахова 51, КГБУЗ "Городская больница № 11", травмпункт, с 8:00 до 22:00, тел. 8 (3852) 40-06-49;

ул. Георгиева, 13, КГБУЗ "Детская поликлиника № 9", травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 72-08-15;

ул. Георгиева 51, КГБУЗ "Городская поликлиника № 9", травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 47-77-26.

8
Чем опасны клещевой энцефалит и боррелиоз?

Клещевой энцефалит развивается в два этапа. Первый период длится 10-15 дней, тогда у человека появляется недомогание и слабость. После этого развиваются более серьезные осложнения, в числе которых поражение центральной нервной системы. У пациента может парализовать мышцы лица или тела.

Клещевой боррелиоз тоже развивается в несколько этапов. Инкубационный период длится от нескольких дней до нескольких месяцев. В это время человек чувствует слабость, вялость, у него отмечается повышение температуры, появляется головокружение, боли в мышцах, суставах. На втором этапе присоединяются боли в сердце, может проявиться атрофия мышц. На фоне высокой температуры у человека могут болеть суставы и появиться и проявления менингита. На стадии хронизации часто возникают артриты, неврологическая патология и патологии сердечно-сосудистой системы, хронический дерматит.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.05.2020 07:58
- гость -

Его стоимость в 2020 году составляет 1450 рублей. Добавьте к этому еще 400 рублей за услуги медиков.


За что шакалам на медстраховку нехилые деньги отчисляют с каждого работающего?

3.05.2020 08:18
- гость -

Разводят несчастное население на дополнительные бабки

3.05.2020 09:47
- гость -

1 кубик на 10кг вашего веса. Ну вот и каждый дальше для себя подсчитайте стоит ли купить страховку за 200р.

3.05.2020 10:17
- гость -

Таблетки от энцефалита - Йодантипирин в аптеках города и райцентров- купил- это и есть страховка от энцефалита. Если укус- пропил курс и здров. Если на природу- для профилактики- читайте аннотацию. Будьте здоровы товарищи!

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