Что делать, если укусил клещ и чем он опасен?

Что делать, если ко мне присосался клещ?

Срочно снимать. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше вероятность избежать попадания возбудителей клещевых инфекций в рану. Извлекать насекомое надо очень осторожно, чтобы не оборвать голову и хоботок насекомого.

Лучше всего извлекать его пинцетом. Также можно сделать петлю-лассо из прочной нити, либо оберните пальцы сложенным в несколько слоев бинтом. Захватите его любым из этих способов за тельце как можно ближе к хоботку и поверните против часовой стрелки вокруг своей оси – перпендикулярно поверхности укуса.

После того как достанете клеща, посадите его в банку и закройте крышкой. Обязательно вымойте руки, а ранку обработайте спиртосодержащим антисептиком или йодом.