Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать ежемесячные выплаты уже с 1 июня. Алтайский край готов к выполнению поручения президента и уже на днях станет принимать заявки. Об этом во время пресс-конференции 20 мая рассказала Наталья Оськина, министр соцзащиты региона. Кто может получить эту выплату, как подать заявление и сколько денег можно получить (спойлер: около 30 тыс. придут сразу) – читайте в материале amic.ru.
С 1 июня 2020 года. Изначально хотели начать выдавать деньги на месяц позже. Но в связи с изменившейся экономической ситуацией и с тем, что многие семьи оказались в трудном финансовом положении, президент принял решение сдвинуть сроки выплат на 1 июня.
По словам Оськиной, деньги из федерального бюджета в Алтайский край уже поступили, а все нормативные акты, которые определяют порядок выплаты, приняты.
Нужно будет заполнить заявление. Ходить никуда не нужно – специальный раздел с формой для заполнения появится на портале "Госуслуги" после 20 мая 2020 года.
При заполнении нужно правильно внести персональные данные на всех членов семьи и указать источники дохода. Перед отправлением обязательно все перепроверьте. По словам министра, качественно заполненное заявление – гарант того, что вам не откажут в выплате из-за недостоверных или неполных данных.
"Процедура получения выплат будет упрощена и ускорена, если в заявлении будет указан расчетный счет в любой банковской организации. Почтовые отделения, конечно, тоже будут работать. Но для оперативности получения выплат рекомендуем открыть счет, на него и будет перечисляться выплата", – пояснила Оськина.
Будьте внимательны: нужен не номер карты, а расчетный счет!
Но так как это пособие начисляется с 1 января 2020 года, а выплачивается с 1 июня 2020 года, то семьи после подачи заявления разово получат все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. То есть в Алтайском крае это около 30 тыс. рублей (шесть месяцев с учетом размера выплаты).
В среднем по стране, по словам президента Владимира Путина, ежемесячный размер выплаты составит 5,5 тыс. рублей. И по его расчетам, семьи получат в среднем 33 тыс. рублей.
Да. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 10194 рубля.
По словам Оськиной, для расчета будет учитываться доход семьи за последние 12 месяцев. Сюда включаются субсидии, стипендии, пенсии и прочие пособия, которые получает семья. А вот "путинские" выплаты в размере 5 тыс. рублей и 10 тыс. рублей в доходе семьи учитываться не будут.
На другие пособия новая выплата не повлияет, это лишь дополнительная мера поддержки для семей, которые в этом нуждаются.
Нет. "Не нужно писать десятки повторных заявлений. Одного достаточно. Наоборот, если вы напишете несколько раз, они встанут в очередь и усложнят процедуру принятия решения. Поэтому лучше сразу правильно заполните заявление. В нем нужно указать всех детей, которые попадают под указанный возраст", – говорит Наталья Оськина. Она также добавила, что на рассмотрение заявления уходит около 10 дней. Так что сначала подождите в течение этого времени, а уже потом выясняйте, почему ответ не пришел.
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