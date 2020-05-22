Самый важный документ. Как поменять паспорт во время режима самоизоляции

Срок действия моего паспорта истек. Что мне делать?

Ждать. 18 апреля Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок действия паспортов, заканчивающийся после 1 февраля, автоматически продлевается до 15 июля. Никаких дополнительных справок (как, например, временное удостоверение личности) в этот период получать не нужно.

До 15 июля в России продлили срок получения паспорта и в связи с достижением 14-летнего возраста. Удостоверением личности детей будут считаться свидетельство о рождении или заграничный паспорт.

Эти меры, отмечают в правительстве, приняли для того, чтобы не вынуждать граждан лишний раз выходить из дома и массово собираться в закрытых помещениях государственных учреждений.