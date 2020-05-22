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Самый важный документ. Как поменять паспорт во время режима самоизоляции

, ИА "Амител"
Заменить паспорт в Алтайском крае можно за 10 дней. Но можно и подождать
Паспорт РФ / Фото: tv-gubernia.ru

Паспорт РФ / Фото: tv-gubernia.ru

Из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин разрешил россиянам использовать просроченные паспорта. Документы считаются действительными до 15 июля, и до этого времени жители страны могут использовать их при покупке билетов на поезда и самолеты, оформлении кредитов, продаже недвижимости. Однако автоматическое продление распространяется только на паспорта, срок действия которых истек после 1 февраля 2020 года. Что делать тем, кто не успел заменить документ до этой даты – читайте в материале amic.ru

 1
Срок действия моего паспорта истек. Что мне делать?

Ждать. 18 апреля Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок действия паспортов, заканчивающийся после 1 февраля, автоматически продлевается до 15 июля. Никаких дополнительных справок (как, например, временное удостоверение личности) в этот период получать не нужно.  

До 15 июля в России продлили срок получения паспорта и в связи с достижением 14-летнего возраста. Удостоверением личности детей будут считаться свидетельство о рождении или заграничный паспорт.

Эти меры, отмечают в правительстве, приняли для того, чтобы не вынуждать граждан лишний раз выходить из дома и массово собираться в закрытых помещениях государственных учреждений.

 2
А если я не успел поменять документ, срок действия которого истек до 1 февраля?
Он считается просроченным. Паспорт обязательно нужно менять, когда вам исполняется 20 или 45 лет, если вы взяли другую фамилию, имя или отчество, либо вообще лишились документа: его украли, испортили дети, съела собака и т.д. На замену документа отводится 30 дней.

То есть если 30 января вам исполнилось 45 лет, но за заменой паспорта вы до сих пор не обратились, готовьтесь платить штраф. В соответствии со ст. 19.15 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за проживание с просроченным паспортом или без него назначается штраф в размере 2-3 тыс. руб.

 

 3
Я оплатил штраф. Теперь мне придется ждать 15 июля, чтобы получить новый паспорт?
Нет. Вам нужно обратиться за новым документом: законодатель все-таки сохранил возможность замены недействительного паспорта или получения нового. Документ можно подать в МФЦ, Главном управлении по вопросам миграции МВД России, через портал "Госуслуги". Однако при подаче заявления онлайн все равно придется идти в МФЦ или ГУ МВД, чтобы предоставить оригиналы документов и получить готовый паспорт.
 4
Какие документы нужны для замены паспорта?
  • заявление о выдаче паспорта;
  • паспорт, подлежащий замене (если он есть);
  • две личные фотографии (размером 35 на 45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора);
  • документы для проставления обязательных отметок: военный билет (при наличии соответствующего основания); свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии); свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии);
  • документ, подтверждающий смену фамилии, имени или отчества (свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене имени, повторное свидетельство о рождении). Такие документы требуются, если замена паспорта происходит по этой причине;
  • документ, содержащий верные сведения (если вы меняете паспорт из-за того, что в нем содержатся ошибки);
  • заявление об утрате паспорта (в нем указывается где, когда и при каких обстоятельствах был утрачен или похищен документ, а также дата и наименование органа, куда гражданин обратился по факту похищения паспорта).  
 5
Стоп. А как сделать фото, ведь фотоателье сейчас не работают?
Сделать фото в студии действительно не получится: губернатор Алтайского края пока не подписал указ, разрешающий им работать. Зато открыты МФЦ, в некоторых из них есть "будка" моментального фото. Также вы можете сфотографироваться дома, обработать фотографии через графический редактор либо воспользоваться услугами профессиональных фотографов. Сейчас они наверняка не откажутся от любой работы.
 6
Нужно ли платить за изготовление паспорта?
Нужно. Если вы меняете паспорт по достижении 20 или 45 лет, из-за смены имени, фамилии или отчества, то должны заплатить госпошлину в размере 300 рублей. Если документ потерян, испорчен или украден, то за выдачу нового придется заплатить 1500 рублей.
 7
Сколько придется ждать новый паспорт?

Новый документ взамен просроченного (утраченного, украденного) будет изготовлен в течение 10 дней, если вы обратились за заменой по месту регистрации. Столько же придется ждать, если вы подали документы через "Госуслуги", но забрать готовый документ планируете по месту прописки.

Если вы подавали документы на замену паспорта по месту проживания, а не по месту регистрации, срок замены составит уже 30 дней. МВД будет отправлять различные запросы, эта процедура более сложная и затянутая по времени.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.05.2020 07:37
Filin

Те же дерьмократы баили, что отменят внутренний паспорт и заграничный, что будет один документ. Результат: внутренний надо менять чаще, заграничный вообще действует определенный срок (прокисает, аднака)

22.05.2020 08:34
АБОРИГЕН

Внутренний паспорт это нарушение прав и свобод отдельно взятого человека. Трудовые книжки тоже из этой же серии.

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