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Никого не узнает. Что произошло с Борисом Моисеевым и вернется ли он на сцену

, ИА "Амител"
Певец "Голубой луны" перестал появляться на публике и, как утверждают СМИ, не узнает даже друзей
Фото: womoninred.ru

Фото: womoninred.ru

Эксцентричный российский артист Борис Моисеев с трудом общается с друзьями, почти не узнает никого из своих родных и забывает события из своей жизни, пишут СМИ. Певец уже долгое время не появляется на публике, и пользователи в Сети даже высказывали предположения, что Моисеева якобы уже нет в живых. Рассказываем, что на самом деле произошло с певцом "Голубой луны", почему он перестал выходить свет, а также о том, вернется ли Борис Моисеев когда-нибудь на сцену.

1
Что случилось с Борисом Моисеевым?
 
В декабре 2010 года Борис Моисеев перенес инсульт. Тогда состояние певца ухудшалось с каждым днем, в результате чего левая часть тела была парализована. Артист долгое время находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Но даже после такого тяжелого состояния певец смог вернуться на сцену. Из больницы его выписали в феврале 2011, а в июле того же года он уже пел на сцене. Но, как сообщают СМИ, через пять лет у Бориса Моисеева случился второй инсульт, после которого он так и не смог оправиться до конца: у певца возникли проблемы с речью, были атрофированы мышцы лица.

2
Почему Борис Моисеев перестал появляться на публике?
 
В последний раз Бориса Моисеева видели на публике около года назад. По рассказам друзей, состояние артиста ухудшилось настолько, что его вид может расстроить и даже шокировать его поклонников. Как рассказал "Собеседнику" музыкальный критик Сергей Соседов, в последний раз он видел Моисеева год назад, и уже тогда певец с трудом передвигался.

"Крайний раз я видел Бориса в марте прошлого года на концерте певца Димаша в Кремле, – говорит 51-летний Соседов. – Он был не один. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем "плохой"... однако все же было заметно, что человек перенес инсульт", – рассказал Соседов.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, в свою очередь, рассказывает, что сейчас Борис Моисеев даже не может "сносно общаться".

"Раньше Боря мог выступать, работать, выходить в свет. Но теперь у него нет физической возможности делать то, что он делал раньше, – объясняет продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. – В последний раз мы были с ним вместе на съемках у Малахова где-то год назад, он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может. К сожалению, последствия инсульта дают о себе знать. Физически Боре, может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается. Я лично попросил тогда на съемках моего друга Сергея Гороха прекратить водить Борю на такие ток-шоу", – заявил Разин.

3
Ну хоть с друзьями Борис Моисеев общается?
 
По словам Андрея Разина, сейчас Борис Моисеев практически ни с кем не общается. Иногда артист не узнает даже своих близких друзей.

"В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы... Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил. Поэтому я и сказал его директору Сергею прекращать эти публичные выходы <…> Понимаю, что друзья Бориса и рады бы с ним пообщаться, но это бесполезно", – рассказывает Разин.

4
Правда ли, что Борис Моисеев бедствует?
 
Нет. Эту информацию опроверг основатель компании "Кремль концерт" и организатор концертов артиста Сергей Лавров, Борис Моисеев не бедствует, его пенсия – около 50 тыс. рублей, которую он получает как заслуженный артист России.

"Также ему помогают поклонницы. Одна состоятельная женщина присылает очень хорошие деньги, другая дает чуть меньшие суммы, но это же тоже внимание и помощь. Также помогает Нелли Кобзон, пару раз помощь поступала от Аллы Борисовны Пугачевой", – рассказал Лавров.

5
Может ли Борис Моисеев вернуться на сцену?
 
По мнению Сергея Соседова, артист уже вряд ли когда-нибудь снова начнет выступать.

"Скорее всего, его карьера окончена. Он сделал свое дело, а сейчас его время ушло. Артист, как спортсмен, не может вечно быть в форме, в фаворе. Все уходят так или иначе. Но в то же время могу сказать, что таких артистов, как Боря, на эстраде сейчас нет. Он был очень ярким!" – считает Соседов.

6
Что мы знаем о Борисе Моисееве?
 
Борис Моисеев – известный отечественный танцовщик, киноактер, хореограф и певец. Это один из самых эпатажных и ярких артистов, сценический образ которого вызывал много слухов и споров. Он не стеснялся использовать яркий макияж, юбки, стразы, перья. До сих пор поклонники и ненавистники артиста гадают: действительно ли Моисеев – сторонник однополых отношений или это лишь его сценический образ.

Главный хит певца – "Голубая луна", исполненная в дуэте с Николаем Трубачом.

В 1995 году создал собственный шоу-театр, после чего поставил сольные программы-спектакли "Дитя порока", "Падший ангел", "Королевство любви". Выпустил альбомы и шоу-программы "Праздник! Праздник!", "Просто Щелкунчик", "Лебедь", "По секрету", "Потанцуем?!", "Чужой", "Империя чувств", "Любимый человек".

Борис Моисеев снимался в фильмах "Пришла и говорю", "Удар лотоса", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Али-Баба и сорок разбойников", "Дневной Дозор", "Провинциальные страсти", "Самый лучший фильм" и других.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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