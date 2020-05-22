Никого не узнает. Что произошло с Борисом Моисеевым и вернется ли он на сцену

Киркоров, Меладзе, Басков и Борис Моисеев отказались выступать в Крыму Сергей Соседов, в последний раз он видел Моисеева год назад, и уже тогда певец с трудом передвигался. В последний раз Бориса Моисеева видели на публике около года назад. По рассказам друзей, состояние артиста ухудшилось настолько, что его вид может расстроить и даже шокировать его поклонников. Как рассказал "Собеседнику" музыкальный критик, в последний раз он видел Моисеева год назад, и уже тогда певец с трудом передвигался.

"Крайний раз я видел Бориса в марте прошлого года на концерте певца Димаша в Кремле, – говорит 51-летний Соседов. – Он был не один. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем "плохой"... однако все же было заметно, что человек перенес инсульт", – рассказал Соседов.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, в свою очередь, рассказывает, что сейчас Борис Моисеев даже не может "сносно общаться".

"Раньше Боря мог выступать, работать, выходить в свет. Но теперь у него нет физической возможности делать то, что он делал раньше, – объясняет продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. – В последний раз мы были с ним вместе на съемках у Малахова где-то год назад, он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может. К сожалению, последствия инсульта дают о себе знать. Физически Боре, может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается. Я лично попросил тогда на съемках моего друга Сергея Гороха прекратить водить Борю на такие ток-шоу", – заявил Разин.