Четверг, 28 Май, 08:06

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,06
€ 77,91
28°

370680 +0
Обь
421см +12


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Грей бока и сей пшеницу. Что нельзя делать на Пахома Теплого 28 мая

, ИА "Амител"
Что нужно делать 28 мая, чтобы капусту не съели гусеницы, а огурцы не выросли горькими?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Народный праздник Пахом Теплый отмечают 28 мая. Считалось, что с этого дня начинается настоящее летнее тепло. Хотя, похоже, в этом году природа обошлась и без помощи преподобного Пахомия Великого, в честь которого назвали этот праздник. Рассказываем, что нельзя делать на Пахома Теплого и как узнать по приметам, какое лето нас ждет.

1
Кто такой Пахомий Великий?

Святой Пахомий, которого почитают в этот день, на деле был очень далек от Руси и жил в III столетии в Египте. Он родился в семье язычников, получил хорошее образование и поступил на службу в армию императора Константина. В 20 лет во время военного похода он встретил в пустыне христиан, которые рассказали юноше о молодой религии и о заповедях Господних.

Эта встреча изменила жизнь Пахомия: закончив службу, он ушел в пустыню и принял православие, став учеником местного пустынника Паламона. Через 10 лет монашества Пахомий услышал голос, который велел ему построить в пустыне обитель. Так монах и поступил. Все больше иноков оставались жить под руководством трудолюбивого святого, поэтому впоследствии он построил еще семь монастырей.

Умер Пахомий Великий, по некоторым данным, в 348 году в возрасте 56 лет из-за эпидемии (возможно, чумы), которая разразилась в тех местах. 

2
Почему Пахом именно Теплый и что это за праздник?

В народе Пахома прозвали Теплым или Бокогреем, поскольку именно с 28 мая, когда почитают святого, устанавливалось настоящее тепло. Существовала даже поговорка: "Пришел Пахом – запахло теплом". Люди в этот день по народным приметам гадали, какое же лето их ждет впереди.

Поскольку Пахом Теплый приходится на самый разгар посевной, все его традиции связаны с земледелием. В этот день особым образом подходили к работе на полях и огородах, чтобы урожай удался. Например, считалось, что на праздник нужно успеть посеять всю оставшуюся пшеницу: "Пришел Пахом Бокогрей – досевай пшеницу скорей".

3
Что нельзя делать в этот день?

А вот сеять другие культуры в этот день, согласно поверьям, строго запрещено. Считается, что если ослушаться, все кочаны капусты поест гусеница, огурцы вырастут кривыми и горькими, кабачки окажутся пустоцветом, а бобовые пострадают от червей.

Кроме того, нельзя оставлять в доме беспорядок. По примете, в этом случае и в карманах у вас будет всякий хлам вместо денег. Поэтому обязательно нужно заранее сделать основательную уборку.

Также 28 мая нельзя брать в руки чужие деньги – тогда вам придется отдавать долги за другого человека. Особенно внимательными в этот день следует быть девушкам, которые еще не встретили свое счастье: если поделиться любовными планами с подругами, они точно не воплотятся в жизнь.

4
По каким народным приметам 28 мая определяли погоду?

Будущую погоду 28 мая в народе определяли очень просто: если на Пахома Теплого на улице будет тепло, то такого же лета и стоит ждать в дальнейшем.

Другие народные приметы на 28 мая:

  • Если на восходе небо будет ярко-красным – стоит ожидать жаркого лета и пожаров.
  • Дождь и восточный ветер в этот день означают, что скоро непогода закончится.
  • Если Пахомов день выдался теплым, то рыбалка будет удачной.
  • После дождя появилась радуга – непогода ушла насовсем.
  • Ласточки не возвращаются в свои гнезда – к пожару или большой беде.
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
08:05
Ипотека от 0,7%. Как купить квартиру в барнаульском ЖК "Матрешки" под низкий процент  0
07:52
Глава Барнаула поднялся на две строчки в рейтинге российских мэров 1
07:38
Посты и тайные тропы. Что делают люди, чтобы попасть на "закрытый" Алтай 4
07:27
"Ищем место". Новый корпус обойдется АлтГУ в 1,5 миллиарда рублей 1
07:14
"Это какой-то бездомный". Запущенный вид Брэда Питта шокировал поклонников 0
07:02
Строили бизнес "по кирпичику". Как предприниматели Алтая выживают в условиях кризиса 1
06:51
Роковые красотки. Самые знаменитые брюнетки Голливуда 4
06:37
Хотели просто прокатиться. Автоугонщиков задержали в Алтайском крае 0
06:24
Ку-ку, мой мальчик! 10 интересных фактов о самом любимом мультфильме про Карлсона 0
06:12
Грей бока и сей пшеницу. Что нельзя делать на Пахома Теплого 28 мая 0
06:01
Ни холодно, ни жарко. О погоде в Алтайском крае 28 мая 0
23:56
Такой день. Свыше полутора тысяч зараженных коронавирусом и первый урожай клубники 4
23:16
Путин одобрил новые меры поддержки безработных россиян 0
22:43
Дом выгорел полностью. Пожар на улице Пролетарской произошел в Барнауле 0
22:17
Впереди России всей. Алтайский край оказался в лидерах по снижению цен на бензин 2
21:46
Загородные оздоровительные лагеря Барнаула откроют не раньше 1 июля 0
21:14
Байкер слетел с мотоцикла после ДТП в Барнауле 1
20:46
Россиянам рассказали, когда можно будет отдыхать за границей 0
20:15
В Барнауле продлят автобусный маршрут №78 0
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 59 3
19:13
В Бийске на продажу выставили китайский рынок с двумя дореволюционными зданиями 0
18:44
В России обеспечат компьютерами всех нуждающихся школьников 1
18:15
В Алтайском крае главу района осудят за грабеж. Чиновник не хотел, чтобы его снимали 21
17:54
Алтайский край вошел в число самых привлекательных регионов для автотуристов 0
17:40
На улице Советской в Барнауле восстановят тополя 3
17:28
В общежитии АГУ нашли коронавирус. Заразился иностранец 9
17:15
Очень рано. По всему Алтайскому краю начала созревать земляника 5
17:00
В Рособрнадзоре рассказали, нужны ли будут на ЕГЭ маски и перчатки 2
16:47
Уголовное дело по факту смерти электромонтера возбудили в Алтайском крае 5
16:34
Последний прилетевший вахтовик из Якутии покинул алтайский обсерватор 1
16:25
Экс-губернатора Чувашии, подавшего в суд на Путина, госпитализировали с пневмонией 29
16:14
Творить и руководить. Куда пойти работать в период пандемии 3
16:03
Огромный бюст Сталина случайно нашли на Алтае 24
15:56
Имущество разделят в суде. Стали известны подробности развода Пелагеи и Телегина 2
15:45
Стоп-кадр. Последствия шторма в Барнауле 2
15:36
Барнаульцы сдали работающие салоны красоты 50
15:26
Свыше восьми тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России 2
15:12
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем 1
15:02
Эксперт объяснил опасность зарядки мобильных телефонов в течение всей ночи 11
14:50
У беременной жительницы Горного Алтая выявили коронавирус 0
14:38
Котлован в алтайском селе закопали после вмешательства следователей 3
14:27
ДК "Трансмаш" в Барнауле повторно выставят на торги 3
14:13
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за 2019 год 1
14:00
Девятерых жителей Алтайского края вывезут из Армении на родину 1
13:45
Электромонтера "Россетей" убили в Алтайском крае 29
13:35
Еще три человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае 22
13:28
Перевалили за 1500. Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 29
13:17
Привлекли даже пожарный поезд. Несколько крупных возгораний ликвидировали на Алтае 0
13:05
Более 1000 алтайских компаний стали пользоваться телефонией через интернет 0
12:55
Врезавшийся в здание водитель и скрывшийся велосипедист. Кого ищет ГИБДД Барнаула 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.