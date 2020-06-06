Стресс вместо тортика. Как провести день рождения, не сделав его грустным праздником?

"День рождения – грустный праздник" – для кого-то это просто строчка из песни, а для кого-то – девиз, который приходится повторять каждый год. Парадокс, но накануне собственного дня рождения многие впадают в уныние, сокрушаются по поводу нереализованных планов, жалуются, что еще на год постарели. И вот вместо веселого праздника вы уже сидите и едите тортик в одиночестве (ну или с котом).

Amic.ru поговорил с барнаульским психологом Екатериной Кабанченко и выяснил, как избежать хандры перед днем рождения, что поможет настроиться на позитив и как подойти к празднику, чтобы калории от тортика все же получилось разделить с друзьями.

1 Перед праздником поберегите себя И мы не только про печень. Люди не любят свой день рождения по разным причинам: для кого-то утомительны сами приготовления в этот день, а кому-то просто не хочется излишнего внимания. А потому, если вам в тягость веселье, подарки и компания лучших друзей (серьезно? Ну вы странные, конечно), то лучше устройте себе сберегательный режим за какое-то время до торжества. Старайтесь побольше прислушиваться к себе, уделите время нормальному сну, физическим активностям, прогулкам на свежем воздухе и правильному рациону. Так вы сможете душой и телом отдохнуть перед днем рождения и набраться энергии.

2 Спойлер: праздника "как в кино" не будет И вот вы заходите в темную комнату, вспыхивает свет, а из-за дивана выпрыгивает толпа людей и кричит вам: "Сюрприз!" Ой, кажется мы пересмотрели американских фильмов и немного размечтались. И вы, кстати, лучше такие картины в голове не рисуйте накануне дня рождения. Ведь кино есть кино, а в жизни все обычно происходит иначе. Зачастую праздник вообще приходится организовывать самому. Чтобы не разочароваться и не стать героем мема "ожидание – реальность", лучше откажитесь от иллюзий. Да, в кино все весело и круто, но подумайте об обратной стороне: какие-то люди проникнут в вашу квартиру да еще и до смерти перепугают. В конце концов, ничего не проходит идеально, а в день рождения главное – внимание близких.

3 Праздную, как хочу Часто мы переживаем, а понравится ли торжество нашим гостям. Но лучше на секунду прервитесь и подумайте: а почему вы должны угождать им в свой собственный день рождения? Это же ваш праздник, который бывает всего раз в году. Честно ответьте себе на вопрос, чего хотите именно вы и отталкивайтесь от этого. Всем своим капризным друзьям угодить все равно не получится. Например, если вам в тягость вся эта суматоха вокруг организации праздника, попросите друзей сделать это за вас. Пусть даже в качестве подарка. Как вариант, можно выбрать тех друзей, которые все равно ничего полезного не дарят. Зато вы будете меньше переживать и больше радоваться. Если вы любите уединение и одиночество, то не зовите целую толпу: лучше, чтобы на празднике были только самые близкие.

4 Вообще-то, вы молодец Накануне дня рождения мы неизбежно начинаем анализировать прошедший год: как мы его прожили и что не успели сделать из запланированного. Но почему вы все время думаете о грустном? Лучше вспомните все хорошее, что вас порадовало и чем вы можете гордиться. И мы уверены, что таких моментов было немало. Может, у вас был запоминающийся отпуск? У вас появился новый друг или же вы сохранили отношения со старым? А может, вы завели себе кота: а это, вообще-то, новый член семьи – чем не повод для гордости? Перестаньте копаться в плохом и сосредоточьтесь на позитиве.

5 Вспомните детство А помните, как классно было справлять дни рождения в детстве? Помните, да? Праздника мы с нетерпением начинали ждать еще за месяц. А само торжество проходило легко и беззаботно. Вот вы с лучшими друзьями веселитесь за столом с разными "вкусняшками", вот мама вносит вкусный торт с "восемью свечками", а вот папа разливает в чешский хрусталь (который доставали исключительно по великим праздникам) пузырящийся лимонад. Найдите семейные альбомы с детскими фотографиями с этих дней рождения. Воспоминания точно принесут вам положительные эмоции. Вспомните, что это действительно очень яркий праздник.

6 Дарите себе подарки сами И нет, это не совет для одиноких людей. Просто лучше нас самих никто не знает, чего мы хотим. Может, вы давно мечтали сменить имидж и попробовать оригинальную прическу? Или уже долго раздумываете над дорогой покупкой, но каждый раз вязнете в сомнениях: а стоит ли тратить деньги, влезать в кредит и т.д. Может, хватит уже раздумывать? Сделайте подарок сами себе. Гарантируем хорошее настроение накануне дня рождения. Ну а гости от вашей новой прически наверняка будут в восторге.

7 А в сам день рождения… Сам день рождения нужно постараться сделать максимально приятным для себя. Этот принцип работает, даже если вы не хотите праздновать этот день вообще. Не обязательно отмечать в традиционном плане, приглашать гостей и принимать подарки (хотя подарки лучше, конечно, принимать). Но очень важно побаловать себя. Если вы любите спать подольше, то не отказывайте себе в этом. Может быть, стоит взять отгул или договориться начать рабочий день на пару часов позже. Побалуйте себя спокойным, красиво сервированным завтраком, который вы приготовите себе сами или закажете в любимом ресторане. Наденьте красивую одежду. Если вы хотите сходить в кино или посидеть на берегу озера в одиночестве – пожалуйста. Но важно, чтобы этот день для самого человека был днем заботы о себе. А уже наполнять его людьми или не наполнять – это решение каждого.

8 Помните: это ваш день! Не забывайте: прежде всего это ваш праздник. Вы кого-то не угостили тортиком или вместо сладкого вы принесли на работу пиццу, просто потому что вам захотелось? Вообще-то это ваш праздник, и вы имеете на это полное право. Да и будем честны, даже если коллеги ворчат, пиццу они все равно с удовольствием съедят в считанные минуты.

9 Поделитесь переживаниями с друзьями Кстати, держать свои переживания в себе вовсе не обязательно. Вам может помочь разговор по душам с другом или близким человеком. Просто обсудите, что вас волнует накануне дня рождения. Не стесняйтесь просить слова поддержки у друзей. Они и совет вам дадут, и торжество организовать помогут.