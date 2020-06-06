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Вопрос дня



Стресс вместо тортика. Как провести день рождения, не сделав его грустным праздником?

, ИА "Амител" , Олеся Пастухова
Если вы тоже из тех, кто "на год ближе к смерти", то этот текст для вас
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

"День рождения – грустный праздник" – для кого-то это просто строчка из песни, а для кого-то – девиз, который приходится повторять каждый год. Парадокс, но накануне собственного дня рождения многие впадают в уныние, сокрушаются по поводу нереализованных планов, жалуются, что еще на год постарели. И вот вместо веселого праздника вы уже сидите и едите тортик в одиночестве (ну или с котом). 

Amic.ru поговорил с барнаульским психологом Екатериной Кабанченко и выяснил, как избежать хандры перед днем рождения, что поможет настроиться на позитив и как подойти к празднику, чтобы калории от тортика все же получилось разделить с друзьями.

1
Перед праздником поберегите себя

И мы не только про печень. Люди не любят свой день рождения по разным причинам: для кого-то утомительны сами приготовления в этот день, а кому-то просто не хочется излишнего внимания. А потому, если вам в тягость веселье, подарки и компания лучших друзей (серьезно? Ну вы странные, конечно), то лучше устройте себе сберегательный режим за какое-то время до торжества.

Старайтесь побольше прислушиваться к себе, уделите время нормальному сну, физическим активностям, прогулкам на свежем воздухе и правильному рациону. Так вы сможете душой и телом отдохнуть перед днем рождения и набраться энергии.

2
Спойлер: праздника "как в кино" не будет

И вот вы заходите в темную комнату, вспыхивает свет, а из-за дивана выпрыгивает толпа людей и кричит вам: "Сюрприз!" Ой, кажется мы пересмотрели американских фильмов и немного размечтались. И вы, кстати, лучше такие картины в голове не рисуйте накануне дня рождения. Ведь кино есть кино, а в жизни все обычно происходит иначе. Зачастую праздник вообще приходится организовывать самому.

Чтобы не разочароваться и не стать героем мема "ожидание – реальность", лучше откажитесь от иллюзий. Да, в кино все весело и круто, но подумайте об обратной стороне: какие-то люди проникнут в вашу квартиру да еще и до смерти перепугают. В конце концов, ничего не проходит идеально, а в день рождения главное – внимание близких.

3
Праздную, как хочу

Часто мы переживаем, а понравится ли торжество нашим гостям. Но лучше на секунду прервитесь и подумайте: а почему вы должны угождать им в свой собственный день рождения? Это же ваш праздник, который бывает всего раз в году. Честно ответьте себе на вопрос, чего хотите именно вы и отталкивайтесь от этого. Всем своим капризным друзьям угодить все равно не получится.

Например, если вам в тягость вся эта суматоха вокруг организации праздника, попросите друзей сделать это за вас. Пусть даже в качестве подарка. Как вариант, можно выбрать тех друзей, которые все равно ничего полезного не дарят. Зато вы будете меньше переживать и больше радоваться. 

Если вы любите уединение и одиночество, то не зовите целую толпу: лучше, чтобы на празднике были только самые близкие.

4

Вообще-то, вы молодец

Накануне дня рождения мы неизбежно начинаем анализировать прошедший год: как мы его прожили и что не успели сделать из запланированного. Но почему вы все время думаете о грустном?

Лучше вспомните все хорошее, что вас порадовало и чем вы можете гордиться. И мы уверены, что таких моментов было немало. Может, у вас был запоминающийся отпуск? У вас появился новый друг или же вы сохранили отношения со старым? А может, вы завели себе кота: а это, вообще-то, новый член семьи – чем не повод для гордости? Перестаньте копаться в плохом и сосредоточьтесь на позитиве.

5
Вспомните детство

А помните, как классно было справлять дни рождения в детстве? Помните, да? Праздника мы с нетерпением начинали ждать еще за месяц. А само торжество проходило легко и беззаботно. Вот вы с лучшими друзьями веселитесь за столом с разными "вкусняшками", вот мама вносит вкусный торт с "восемью свечками", а вот папа разливает в чешский хрусталь (который доставали исключительно по великим праздникам) пузырящийся лимонад.

Найдите семейные альбомы с детскими фотографиями с этих дней рождения. Воспоминания точно принесут вам положительные эмоции. Вспомните, что это действительно очень яркий праздник.

6
Дарите себе подарки сами

И нет, это не совет для одиноких людей. Просто лучше нас самих никто не знает, чего мы хотим. Может, вы давно мечтали сменить имидж и попробовать оригинальную прическу? Или уже долго раздумываете над дорогой покупкой, но каждый раз вязнете в сомнениях: а стоит ли тратить деньги, влезать в кредит и т.д. Может, хватит уже раздумывать? Сделайте подарок сами себе. Гарантируем хорошее настроение накануне дня рождения. Ну а гости от вашей новой прически наверняка будут в восторге.

7

А в сам день рождения…

Сам день рождения нужно постараться сделать максимально приятным для себя. Этот принцип работает, даже если вы не хотите праздновать этот день вообще. Не обязательно отмечать в традиционном плане, приглашать гостей и принимать подарки (хотя подарки лучше, конечно, принимать). Но очень важно побаловать себя.

Если вы любите спать подольше, то не отказывайте себе в этом. Может быть, стоит взять отгул или договориться начать рабочий день на пару часов позже. Побалуйте себя спокойным, красиво сервированным завтраком, который вы приготовите себе сами или закажете в любимом ресторане. Наденьте красивую одежду.

Если вы хотите сходить в кино или посидеть на берегу озера в одиночестве – пожалуйста. Но важно, чтобы этот день для самого человека был днем заботы о себе. А уже наполнять его людьми или не наполнять – это решение каждого.

8

Помните: это ваш день!

Не забывайте: прежде всего это ваш праздник. Вы кого-то не угостили тортиком или вместо сладкого вы принесли на работу пиццу, просто потому что вам захотелось? Вообще-то это ваш праздник, и вы имеете на это полное право. Да и будем честны, даже если коллеги ворчат, пиццу они все равно с удовольствием съедят в считанные минуты.

9
Поделитесь переживаниями с друзьями

Кстати, держать свои переживания в себе вовсе не обязательно. Вам может помочь разговор по душам с другом или близким человеком. Просто обсудите, что вас волнует накануне дня рождения. Не стесняйтесь просить слова поддержки у друзей. Они и совет вам дадут, и торжество организовать помогут.

10

Если страх перед тортиками не уходит

Переживать стоит, если вы испытываете большой стресс вообще перед днем рождения каждый год. Или, например, перед Новым годом или любыми другими датами, которые дают отсчет чему-то новому. В этом случае знайте: стоит увидеть проблему и начать решать ее.

Пускать ситуацию на самотек не стоит. Есть даже статистика американских университетов, в которой говорится, что перед днями рождения возрастает риск самоубийств.

А потому лучше разберитесь, что именно вас пугает и, если нужно, обсудите это с психологом. В конце концов, день рождения не должен быть поводом для грусти. В этом состоянии можно застрять надолго.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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