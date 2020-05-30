Каждая женщина всегда стремится выглядеть стильно и гармонично. И даже режим самоизоляции не означает, что в моде теперь только домашние халатики и тапочки. Что же носить летом 2020 года, чтобы быть в центре внимания несмотря ни на что? Смотрите обзор amic.ru, скорее наряжайтесь и вперед на улицу!

Джинсовый образ

Фото: vogue.ru

В этом сезоне актуальны джинсовые образы. Но не одна джинсовая вещь, а джинсовые тотал-луки. Один из самых популярных тандемов лета 2020 года – это джинсовая куртка и джинсы прямого кроя с завышенной талией. Также в тренде джинсовые комбинезоны, платья, сумки, юбки, рюкзаки, сарафаны и даже сапоги. Дизайнеры советуют не комбинировать разные цвета джинсовой ткани. Лучше отдать предпочтение одному тону.

Оверсайз-костюмы

Фото: zen.yandex.com

Один из самых популярных образов сезона. Но дизайнеры говорят, что особо популярны этим летом будут именно костюмы белого цвета. Он превратит вас в истинную модницу, и придаст образу роскоши и дороговизны. А еще в трендах этого года – костюмы с шортами.

Объемные плечи

Фото: women-tusovka.ru

В 2020 году вновь вернулся тренд на массивные, объемные плечи. Смело надевайте не только верхнюю одежду с акцентом на плечи, но и платья с блузками. Правда, такие вещи подходят далеко не всем – если вы выше или ниже среднего роста, то вам лучше выбрать более округлые силуэты.

Рукава-фонарики

Фото: dictage.com

Летом 2020 года рукава-фонарики будут очень популярны. Блузки и платья с такими рукавами станут отличным выбором для любой ситуации.

Вельвет

Фото: adme.ru

В 2020 году в мир моды стремительно врываются тренды из 70-х годов. Особенно популярными будут вещи из вельвета. Носить его можно как в сочетании с кожей, шелком и джинсой, так и самостоятельно. Дизайнеры советуют обратить внимание на брюки из этой ткани.

Шорты-бермуды

Фото: 101oblik.ru

На смену велосипедкам пришли шорты свободного фасона до колена. К слову, носить их можно не только в теплое время года, но и даже осенью и зимой. Просто дополните шорты колготками или высокими сапогами. Надевать шорты-бермуды можно даже в офис – в комплекте со стильным жакетом или рубашкой.

Юбки с запахом

Фото: allya.ru

Словно отрезанная от талии нижняя часть вашего любимого плаща, юбка с запахом на одном или двух рядах пуговиц станет будущей весной самой желанной. Соблазнительный разрез сведет с ума всех мужчин вокруг.

Глубокие вырезы

Фото: fashion-woman.com

Еще один из дерзких трендов 2020 года – глубокие вырезы. Вплоть до талии. Но, несмотря на то, что этот образ актуален в текущем году, носить его смогут только смелые и раскрепощенные девушки.

Тренд на прозрачность

Фото: women-tusovka.ru

Не выходит из моды и полупрозрачная одежда, которая добавляет воздушность и легкость. Очень актуально будут смотреться полупрозрачные юбки, платья и блузки.