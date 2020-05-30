Кто такая Евдокия Свистунья?

Так в народе называли преподобную Ефросинию Московскую. Она родилась в 1353 году в семье князя Дмитрия и княгини Анны. В 13 лет Евдокию (так ее звали до принятия монашества) выдали замуж за князя Московского Дмитрия Донского, чтобы прекратить междоусобную борьбу Московского и Суздальско-Нижегородского княжеств.

Их брак был счастливым, супруги прожили вместе 22 года, у них родилось восемь сыновей и четыре дочери. После кончины мужа Евдокия Дмитриевна фактически встала во главе Московского княжества. Она построила много монастырей и церквей (среди них – знаменитый Вознесенский женский монастырь в Москве, Горицкий монастырь в Переяславле и другие).

А в 1407 году и вовсе приняла монашество с именем Ефросиния. После смерти ее стали почитать как покровительницу русских государей.

30 мая (17 мая по старому стилю) – день памяти. В народе праздник прозвали Евдокией Свистуней из-за ветров, которые, по приметам, свистят весь этот день.