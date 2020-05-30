30 мая по народному календарю отмечают праздник Евдокия Свистунья. На Руси в этот день предсказывали погоду на лето. Что это за праздник такой, почему 30 мая боялись ходить в лес, а обязательным блюдом дня была картошка – читайте в материале amic.ru.
Так в народе называли преподобную Ефросинию Московскую. Она родилась в 1353 году в семье князя Дмитрия и княгини Анны. В 13 лет Евдокию (так ее звали до принятия монашества) выдали замуж за князя Московского Дмитрия Донского, чтобы прекратить междоусобную борьбу Московского и Суздальско-Нижегородского княжеств.
Их брак был счастливым, супруги прожили вместе 22 года, у них родилось восемь сыновей и четыре дочери. После кончины мужа Евдокия Дмитриевна фактически встала во главе Московского княжества. Она построила много монастырей и церквей (среди них – знаменитый Вознесенский женский монастырь в Москве, Горицкий монастырь в Переяславле и другие).
А в 1407 году и вовсе приняла монашество с именем Ефросиния. После смерти ее стали почитать как покровительницу русских государей.
30 мая (17 мая по старому стилю) – день памяти. В народе праздник прозвали Евдокией Свистуней из-за ветров, которые, по приметам, свистят весь этот день.
На Руси считали Евдокию заступницей от засух. Поэтому в этот день ей молились о летних дождях. Ведь от них зависело каким будет урожай.
В деревнях даже проводили специальные обряды и читали старинные заговоры, чтобы вызвать дождь. Люди ходили к заброшенным колодцам и источникам, очищали их от грязи (как бы давая им вторую жизнь) и обливали друг друга водой из них. Чтобы пошел дождь, в колодец бросали монеты и зерна пшеницы.
Женщины на Евдокию Свистунью шли окучивать картошку. Если этого не сделать, то, по суевериям, урожай будет скудным. "Вершки жук не поест, а корешки проволочник не испортит", – приговаривали сельчанки. Во многих частях страны блюда из картофеля в этот день были обязательными. Люди верили: чем больше картошки съесть на Евдокию Свистунью, тем лучше будет урожай картошки осенью.
По народным приметам, если 30 мая поймать рыбу, то она исполнит заветное желание, а если найти белый гриб – можно привлечь удачу.
В этот день люди старались не ходить в лес, так как считали, что в это время там будет много змей. Вечером не рекомендовалось отправляться на посиделки: делать это можно было только после установления теплых дней.
По народным суевериям, нельзя было 30 мая срезать кувшинки – это считалось грехом. Ведь по легенде русалки днем превращаются в кувшинки. На Руси даже верили, что если срезать цветок ножом, то из него пойдет кровь.
- В народе приговаривали, что какая погода на Евдокию Свистунью, такая будет и все лето.
- Если днем было прохладно, то ждали град.
- Дождь 30 мая и луна зарождается – быть осадкам в избытке.
- Сильный ветер на Евдокию Свистунью указывал на то, что лето будет холодным.
- Если 30 мая рябина, сирень и яблоня в цвету – будет хороший клев, можно ехать на рыбалку.
- Голубое мерцание на высоких острых шпилях или вершинах труб – скоро начнется гроза.
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