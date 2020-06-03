Хочу номера со страшным числом 666? Можно?

Нет. А все потому, что дьявольская комбинация цифр 666 могла выпасть только автомобилистам Свердловской области (ведь там сейчас действуют автомобильные номера с кодом 66, а еще 96 и 196). А еще вероятность появления сатанинских номеров уже наделала много шума. Против этого сразу же высказались в РПЦ.

"Они плохо подумали, прежде чем такое предлагать. Авторы проекта не понимают последствия? Прежде чем выходить с какими-то инициативами, надо советоваться, как указано в Священном Писании", – цитирует секретаря епархиального совета Екатеринбургской епархии игумена Вениамина Райникова "Коммерсантъ".

Присоединилась к возмущениям и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Вся эта история выглядит провокацией: неслучайно именно в Екатеринбурге, где разворачивались страсти из-за храма и граффити с крестом, захотели выдавать такие "сатанинские" комбинации. Ведь прекрасно знали о том, что из-за этого развернется шумиха, и кто-то сделал это сознательно", – написала она в своем Telegram-канале.

В итоге ГИБДД Свердловской области от выдачи номеров с таким кодом открестилась.

"Номера с кодом региона 666 не планируются. Комбинации 196 хватит не на один год", – сообщили в управлении.