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В России будут выдавать трехзначные номера авто. Зачем это нужно и как их получить

, ИА "Амител"
В Алтайском крае появится автокод 222. Когда можно будет получить красивый модный номер?
Фото: cenorez.ru

Фото: cenorez.ru

Автомобилям в России будут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. Соответствующий приказ МВД опубликован на интернет-портале правовой информации. Зачем вообще нужны новые номера и когда их начнут давать автомобилистам – в материале amic.ru.

1
Что за трехзначные номера такие?
Автомобилист из любого региона сможет получить трехзначный номер с кодом, который начинается с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Раньше трехзначный код региона начинался только с 1 и 7 (и цифра 7 использовалась только в Москве).
2
А для чего нужны трехзначные номера?

Автомобилей в нашей стране стало так много, что комбинаций номеров для них уже не хватает. Поэтому МВД решило расширить перечень цифр, с которых может начинаться трехзначный автомобильный код региона.  

К примеру, автовладельцы Алтайского края могут получать номера с кодом 222 (помимо уже выдающегося 122), Омской области – 555, Москва сможет использовать код 999, 277 и другие, Санкт-Петербург – 778, 278, Рязанская область – 662, Астраханская область – 330, Владимирская область – 333, Костромская область – 444, Московская область – 990, Чечня – 995 и т. д.

Первая цифра не привязана к коду региона. В начале можно добавлять любое число от 1 до 9.

3
Когда можно будет получить новый номер?

Пока непонятно. По оценкам экспертов, сначала автономера с новыми кодами внедрят в Москве. Но и это произойдет еще нескоро, так как в столице еще есть двухлетний запас номерных комбинаций, рассказала "Коммерсанту" глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева. К слову, в Москве, регионе с самым большим автопарком в России, уже выдают трехзначные номера 777 и 799.

4
Хочу номера со страшным числом 666? Можно?

Нет. А все потому, что дьявольская комбинация цифр 666 могла выпасть только автомобилистам Свердловской области (ведь там сейчас действуют автомобильные номера с кодом 66, а еще 96 и 196). А еще вероятность появления сатанинских номеров уже наделала много шума. Против этого сразу же высказались в РПЦ. 

"Они плохо подумали, прежде чем такое предлагать. Авторы проекта не понимают последствия? Прежде чем выходить с какими-то инициативами, надо советоваться, как указано в Священном Писании", –  цитирует секретаря епархиального совета Екатеринбургской епархии игумена Вениамина Райникова "Коммерсантъ".

Присоединилась к возмущениям и депутат Госдумы Наталья Поклонская. 

"Вся эта история выглядит провокацией: неслучайно именно в Екатеринбурге, где разворачивались страсти из-за храма и граффити с крестом, захотели выдавать такие "сатанинские" комбинации. Ведь прекрасно знали о том, что из-за этого развернется шумиха, и кто-то сделал это сознательно", – написала она в своем Telegram-канале. 

В итоге ГИБДД Свердловской области от выдачи номеров с таким кодом открестилась.

"Номера с кодом региона 666 не планируются. Комбинации 196 хватит не на один год", – сообщили в управлении. 

5
А могу ли я поменять свой код на новый и "красивый"?

Пока непонятно. Но приобрести "красивые" автомобильные номера точно получится. Сделать это можно будет через сайт "Госуслуги". Правда, только с 1 января 2021 года.

Автовладелец сможет купить трехзначный номер двумя способами: 

  • заплатить повышенную госпошлину;
  • выкупить его в ходе аукциона, правила проведения которого установят регионы.

Максимальный размер госпошлины за привлекательное сочетание букв и цифр может достигать 600 тыс. рублей. Все это будет прописано в Налоговом кодексе. Доход от продажи "красивого" номера будет поступать в федеральный и региональные бюджеты по нормативу 50 процентов.

Прописано это в предложении Министерства экономического развития. 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

3.06.2020 15:18
- гость -

Ух ты! Наконец-то трехзначные номера!
А то заполонившие двухзначные 122, 154, 177, 777 и им подобные уже надоели

3.06.2020 15:21
- гость -

А я то думаю, что же это у нас не так в стране, а оказывается номера на машинах не такие... Ну все, экономика попрет в гору!

3.06.2020 15:21
тю!

Зачем это нужно

Да бабла срубить в очередной раз ни за что! Пока все по домам сидели, с водителей взять нельзя было, такие доходы упали

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