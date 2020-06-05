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Клубничное лунное затмение 5 июня: во сколько начнется и где его будет видно

, ИА "Амител"
Спутник Земли приобретет красноватый оттенок. Зрелище, должно быть, восхитительное. Вот только увидим ли мы его?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жители планеты Земля 5 июня 2020 года будут наблюдать полутеневое затмение Луны. Это явление еще называют "клубничной Луной". Почему оно так называется, когда его смотреть и смогут ли увидеть лунное затмение жители Алтайского края – в материале amic.ru.

1
Что такое полутеневое лунное затмение?

Вокруг конуса тени Земли имеется полутень – область, в которой Земля лишь частично заслоняет Солнце. И если Луна проходит область полутени, но не входит в тень, происходит полутеневое затмение.

Во время этого явления яркость Луны уменьшается, но незначительно. Спутник Земли приобретает красноватый оттенок.

Полные полутеневые затмения происходят редко, в отличие от частичных; последний раз полное полутеневое затмение было 14 марта 2006 года, а следующее произойдет лишь в 2042 году.

2
А почему его называют "клубничным"?
В Северном полушарии "клубничными" прозвали июньские полнолуния. Племена алгонкинов (индейский народ, проживавший на территории Северной Америки) считали, что это затмение – сигнал к сбору созревших ягод.

А вот в южных странах это явление называют Оук-Мун, что означает "холодная Луна" или "длинная Луна".
3
Когда смотреть лунное затмение 5 июня?

Максимальная фаза затмения 5 июня наступит в 22:25 по московскому времени (в Барнауле будет 02:25).

Общая продолжительность лунного затмения составит 3 часа 18 минут. А вообще начнется оно 5 июня в 20:46 и закончится 6 июня в 00:04 по московскому времени (в Барнауле с 00:46 до 04:04).

4
А видно его будет?

Специалисты утверждают, что увидеть невооруженным глазом полутеневое затмение просто невозможно.

"Это полутеневое затмение можно зафиксировать только фотографически или с помощью фотометрической аппаратуры", – сообщает сайт Московского планетария. Можно попробовать посмотреть в бинокль или небольшой телескоп. Правда, и тогда небольшое потемнение Луны заметить можно будет с трудом.

Полутеневое лунное затмение 5 июня в России можно будет наблюдать из европейской части (кроме севера) и юго-запада Сибири (и в том числе в Алтайском крае). А еще увидеть его можно на большей части территории Европы и Азии, в Австралии, Африке, в юго-восточной и восточной части Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, в Антарктиде.

5
А еще лунные затмения в 2020 году будут?

Да, и не одно. В следующий раз лунное затмение произойдет уже через месяц – 5 июля. Время пиковой фазы – в 07:44 по московскому времени. Но астрономы утверждают, что даже фотографическая аппаратура зарегистрирует его с трудом.

И последнее лунное затмение в 2020 году состоится 30 ноября. Максимальная и частичные фазы лунного затмения можно увидеть на востоке России. Ожидается явление в 12:30 по московскому времени. 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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