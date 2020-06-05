Жители планеты Земля 5 июня 2020 года будут наблюдать полутеневое затмение Луны. Это явление еще называют "клубничной Луной". Почему оно так называется, когда его смотреть и смогут ли увидеть лунное затмение жители Алтайского края – в материале amic.ru.
Вокруг конуса тени Земли имеется полутень – область, в которой Земля лишь частично заслоняет Солнце. И если Луна проходит область полутени, но не входит в тень, происходит полутеневое затмение.
Во время этого явления яркость Луны уменьшается, но незначительно. Спутник Земли приобретает красноватый оттенок.
Полные полутеневые затмения происходят редко, в отличие от частичных; последний раз полное полутеневое затмение было 14 марта 2006 года, а следующее произойдет лишь в 2042 году.
А вот в южных странах это явление называют Оук-Мун, что означает "холодная Луна" или "длинная Луна".
Максимальная фаза затмения 5 июня наступит в 22:25 по московскому времени (в Барнауле будет 02:25).
Общая продолжительность лунного затмения составит 3 часа 18 минут. А вообще начнется оно 5 июня в 20:46 и закончится 6 июня в 00:04 по московскому времени (в Барнауле с 00:46 до 04:04).
Специалисты утверждают, что увидеть невооруженным глазом полутеневое затмение просто невозможно.
"Это полутеневое затмение можно зафиксировать только фотографически или с помощью фотометрической аппаратуры", – сообщает сайт Московского планетария. Можно попробовать посмотреть в бинокль или небольшой телескоп. Правда, и тогда небольшое потемнение Луны заметить можно будет с трудом.
Полутеневое лунное затмение 5 июня в России можно будет наблюдать из европейской части (кроме севера) и юго-запада Сибири (и в том числе в Алтайском крае). А еще увидеть его можно на большей части территории Европы и Азии, в Австралии, Африке, в юго-восточной и восточной части Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, в Антарктиде.
Да, и не одно. В следующий раз лунное затмение произойдет уже через месяц – 5 июля. Время пиковой фазы – в 07:44 по московскому времени. Но астрономы утверждают, что даже фотографическая аппаратура зарегистрирует его с трудом.
И последнее лунное затмение в 2020 году состоится 30 ноября. Максимальная и частичные фазы лунного затмения можно увидеть на востоке России. Ожидается явление в 12:30 по московскому времени.
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