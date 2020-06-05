Что такое полутеневое лунное затмение?

Вокруг конуса тени Земли имеется полутень – область, в которой Земля лишь частично заслоняет Солнце. И если Луна проходит область полутени, но не входит в тень, происходит полутеневое затмение.

Во время этого явления яркость Луны уменьшается, но незначительно. Спутник Земли приобретает красноватый оттенок.

Полные полутеневые затмения происходят редко, в отличие от частичных; последний раз полное полутеневое затмение было 14 марта 2006 года, а следующее произойдет лишь в 2042 году.