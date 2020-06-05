Настоящая экологическая катастрофа произошла в Норильске 29 мая. На местной ТЭЦ разлилось дизельное топливо, которое попало в ближайшие реки и озера. Из-за ЧП в Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Экологи утверждают, что полностью откачать дизель не получится. Авария может гибельно сказаться не только на природе, но и на человеке. Что же произошло в Норильске, в чем причины и чем же все-таки опасна авария – в материале amic.ru.
Топливо вылилось на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Также нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан, озеро и реку Пясино, впадающие в Карское море. По последним данным, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв.м.
В этот же день на место разлива въехал автомобиль, начался пожар. Его ликвидировали в тот же день. Пострадавших не было.
Это никак не повлияло на работу ТЭЦ-3, так как работает она на газе (дизельное топливо используется как резервный источник). В "Норникеле" сообщили, что инцидент не оказал влияния на город, так как ТЭЦ-3 расположена в удалении от Норильска (порядка 40 км).
Генпрокуратура уже сообщила о возбуждении трех уголовных дел – из-за порчи земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ), нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) и загрязнения вод (ст. 250 УК РФ). В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Генеральному директору компании объявлено предостережение.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 3 июня сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. По ее словам, в грунт попало около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, а в водные – около 15 тыс. тонн.
На сайте НТЭК произошедшее объясняют тем, что на ТЭЦ-3 "внезапно просели опоры", которые прослужили более 30 лет.
Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что причиной аварии стало проседание свай фундамента.
Первый вице-президент – операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко заявил, что разлив мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.
"Сейчас мы можем предположить по тем документам, которые мы поднимаем, что из-за летних аномально мягких температур, которые длились несколько лет, могло пройти растопление мерзлоты и частичное проседание опор, на которых стоит платформа", – сказал он.
В НТЭК сообщили, что на 3 июня в районе ТЭЦ-3 вывезено 800 куб.м загрязненного грунта и откачано 262 тонны дизельного топлива. Специалисты Северного филиала "Морской спасательной службы" собрали с поверхности реки Амбарной 78 тонн дизельного топлива. Всего к ликвидации последствий ЧП привлечено 250 человек и 72 единицы техники.
Газоспасательная служба установила в районе устья реки Амбарной боны для сбора нефтепродуктов.
Сергей Дяченко сообщил, что последствия утечки топлива в реки Далдыкан и Амбарная планируют ликвидировать в течение 10-14 суток. Губернатор Красноярского края Александр Усс, в свою очередь, считает, что ликвидация займет больше двух недель.
1 июня в Норильске и на Таймыре введен режим ЧС.
В среду, 3 июня, президент России Владимир Путин провел совещание по поводу аварии. Глава государства жестко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса и главу НТЭК за неоперативное информирование о ЧП.
"Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?" – обратился Путин к гендиректору АО "НТЭК" Сергею Липину.
На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что сотрудники ТЭЦ-3 пытались ликвидировать разлив топлива самостоятельно.
4 июня Зиничев заявил, что в МЧС нашли способ ликвидации утечки. Правда, о каком решении идет речь, не говорится.
По мнению директора Института экологии НИУ ВШЭ Бориса Моргунова, потенциально разлив представляет опасность и для человека, так как токсичные вещества могут попасть в пищевую цепочку. Правда, говорить об этом пока рано, потому что нет точных данных о масштабе аварии. Сейчас основную опасность разлив представляет для окружающей среды.
Председатель совета экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов считает, что произошедшее в Норильске – гигантская беда для всей экосистемы.
"Это большая проблема для природы, потому что гибнет все, что находится в воде. Если загрязняется почва, то погибают беспозвоночные. Часть вещества растворяется и может попасть через воду к человеку, что, в свою очередь, бьет по внутренним органам. Еще часть испаряется, и мы этим дышим. В любом случае, гибнет не только природа, так или иначе это отражается и на людях. Это гигантская беда для всей экосистемы", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".
Эксперты сходятся во мнении, что полностью откачать дизель не получится.
"Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более 6 млрд рублей. И это без учета повышающих коэффициентов. С помощью установленных боновых заграждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде", – считает проектный директор российского Greenpeace Владимир Чупров.
Экологи подчеркивают, что дизельное топливо токсичнее, чем нефть.
"Дизельное топливо токсичнее, чем нефть, и содержит в себе химические соединения, которые не улавливаются бонами. Часть соединений хорошо взаимодействует с водой, растворяется и просачивается через боны",– цитируют "Известия" руководителя общественной организации "Реки без границ", эколога Александра Колотова.
Вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов заявил, что ущерб от ЧП может исчисляться десятками миллиардов рублей. Администрация Красноярского края будет настаивать на штрафах для компании НТЭК.
Экологи Greenpeace назвали происшествие первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая произошла в марте 1989 года у берегов Аляски, когда из-за крушения танкера Exxon Valdez разлилось 37 тыс. тонн нефтепродуктов. Тогда Exxon пришлось выплатить более 6 млрд долларов. Именно в такую сумму оценили ущерб и работы по ликвидации последствий аварии.
Комментарии
сша должны инициировать разбирательство в оон. так как вороватой конторкой при попустительстве государства планете нанесен огромный ущерб.
задавить штрафами и санкциями эти архаичные государство и норникель. пусть платят
Зеленый пис должна быть объявлена террористической организацией. Органы власти узнали об аварии в тот же час, а вот почему наверх было доложено после двух суток, это уже путь у своих чиновников спрашивает.
Вот и добралось глобальное потепление.
Событие настолько ужасное, что сделать ничего стоящего невозможно, чтобы исправить
Путин может сколько угодно лицемерить, он как бы не знает что "Норникель" возглавляет паренек, одобривший его на правление. И теперича вождь его отмазывает, а олигарх миллиардер не причем ..
5.06.2020 07:55
Filin
пробзделся "настоящий русский мужик"? зассаную энцефалитку постирай - убожество
вывезено 800 м куб загрязненного грунта
А КУДА ?
Тут вина "мудрого руководства". Любые ёмкости рано или поздно протекают. Здравый человек сделает несколько мелких резервуаров, вместо одного огромного.
из резервуара выплеснулось дизельное топливо (около 21 тыс. тонн)
Хорошо, что в нашей стране процветает воровство и коррупция, и только часть из этих 21000 тонн топлива реально разлились.
Вечная мерзлота оттаивать стала. Помню в советское время в "Юном технике" или "Технике-молодёжи" писали, что можно делать дешёвые порты и пристани на Крайнем севере, проливая щебёнку водой и дав ей замёрзнуть. Аналог бетона получался. Вот бы сейчас всё это поплыло... Как за 40 лет всё поменялось!
Ну вот, теперь граждане и задумайтесь, насколько в нашей стране безопасно хранить ядерные отходы, которые активно завозят к нам из цивилизованных стран.
Экологическая катастрофа? О чем они говорят, если кто был в Никели то поймет о чем речь, природа там убита уже давным-давно, это самый грязный город России и один из самых грязных городов мира, и чуть больше чуть меньше отравы уже не имеет значения... Значение имеет только деньги которые москва выделить на спасение природы, которой там давно нет ;(
Чего молчит Грета Тумблер?
5.06.2020 08:43
- гость -
чуть больше чуть меньше отравы уже не имеет значения...
Ну а что может тогда туда мусор с Москвы свозить и ядерные отходы? Главное не забыть при этом Гринпис объявить террористической организацией, а то они нам мешают из нашей страны помойку делать.
""внезапно просели опоры", которые прослужили более 30 лет" - так и знал, что совок виноват
На совещании по проблеме разлива более 21 тыс. тонн топлива норильской ТЭЦ-3 Владимир Путин обвинил власти края и чиновников в том, что они «узнали об аварии только из соцсетей». “Ъ” ознакомился с точной хронологией обмена информацией об аварии (в ГМК «Норильский никель» подтвердили данные).
Сообщение об утечке топлива от диспетчера поступило в адрес управления ГОиЧС администрации Норильска 29 мая в 12:55 по местному времени (8:55 мск), спустя две минуты эту информацию подтвердили на ТЭЦ. В объединенное диспетчерское управление Сибири она поступила в 13:08 (9:08 мск), в Минэнерго РФ — в 13:20 (9:20 мск), в САЦ СО ЕЭС в Москве — в 13:49 (9:49 мск). Приказ Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК; принадлежит ГМК «Норильский никель») о введении режима чрезвычайной ситуации доведен до властей Норильска в 18:40 29 мая (14:40 мск).
В субботу официальных сообщений не отправлялось, а в воскресенье, 31 мая, Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) МЧС РФ получила четыре отчета, включая справку о принятых мерах по ликвидации последствий аварии. Вечером в понедельник, 1 июня, Минэнерго и ЕДДС получили от НТЭК план ликвидации аварии. /Коммерсанть/
Так что всё они сразу знали, просто хотели по тихому устранить, но просочилось в соц.сети
Гость 8:29, полностью с вами согласен! Нужно было делать небольшие ёмкости!
Нужно национализировать тэц. С собственников взыскать ущерб
Виновных как обычно нет, вернее есть - Трамп виноват и его санкции.
Это Ленин бомбу заложил прямо в галоши Руководителю Норникеля.
5.06.2020 09:32
Иван
Это вы кому советуете?!
"Акции «Норникеля» на Московской бирже за день упали более чем на 8%. Из-за обвала котировок состояние основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на 1,5 миллиарда долларов — все это после аварии на ТЭЦ 3 и разлива топлива в Норильске. Тем не менее, это не мешает Потанину оставаться богатейшим бизнесменом России с активами в 25 миллиардов долларов".