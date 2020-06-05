Что произошло?

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") из резервуара выплеснулось дизельное топливо (около 21 тыс. тонн). Тампроизошла разгерметизация резервуара.

Топливо вылилось на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Также нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан, озеро и реку Пясино, впадающие в Карское море. По последним данным, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв.м.

В этот же день на место разлива въехал автомобиль, начался пожар. Его ликвидировали в тот же день. Пострадавших не было.

Это никак не повлияло на работу ТЭЦ-3, так как работает она на газе (дизельное топливо используется как резервный источник). В "Норникеле" сообщили, что инцидент не оказал влияния на город, так как ТЭЦ-3 расположена в удалении от Норильска (порядка 40 км).

Генпрокуратура уже сообщила о возбуждении трех уголовных дел – из-за порчи земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ), нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) и загрязнения вод (ст. 250 УК РФ). В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Генеральному директору компании объявлено предостережение.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 3 июня сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. По ее словам, в грунт попало около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, а в водные – около 15 тыс. тонн.