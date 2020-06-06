В июне 2020 на Земле начнется коридор затмений. Астрологи считают это непредсказуемым и даже опасным временем, когда лучше отказаться от спонтанных и эмоциональных решений. Лучше вести себя спокойно, действовать взвешенно и обдуманно.

Так что же такое коридор затмений, когда он будет в 2020 году и как правильно его провести, чтобы избежать бед.

1 Что такое коридор затмений? В астрологии коридор затмений – это период продолжительностью около двух недель между лунным и солнечным затмением, которые следуют друг за другом. Иногда затмений бывает три, и тогда коридор затмений продолжается месяц.

2 Когда коридор затмений в июне 2020 года? В 2020 году коридор затмений откроет лунное – его жители Земли будут наблюдать 5 июня. Завершится этот коридор солнечным затмением 21 июня. Это же затмение откроет новый коридор, который продлится еще две недели и завершится еще одним лунным затмением 5 июля.

3 Как коридор затмений влияет на человека? Астрологи утверждают, что под влияние коридора затмений попадают все без исключения представители знаков зодиака. На каждого этот период действует по-разному. Кто-то может ничего не ощутить, у кого-то резко меняется вся жизнь. Кто-то в период коридора чувствует постоянную усталость и сонливость, а некоторые, наоборот, становятся полны сил и энергии.

4 Для каких знаков зодиака опасен коридор затмений в июне 2020? Особую осторожность в коридор затмений следует проявлять Стрельцам, Козерогам, Близнецам и Ракам, рассказала астролог Марина Мещерская в интервью 5-tv.ru. По словам эксперта, затмения окажут на них особое влияние. В этот период у представителей этих знаков возможны серьезные конфликты на работе и дома, проблемы со здоровьем и тому подобные неприятные вещи. Им необходимо приложить максимум усилий, чтобы держать под контролем свои действия и отказаться от принятия жизненно важных решений до лучших времен.

5 Что нужно делать в коридор затмений? Солнечное затмение 21 июня: где посмотреть и во сколько начнется Рассказываем, когда произойдет первое в году и самое редкое солнечное затмение, и почему жителям Алтайского края очень повезло Астрологи настоятельно рекомендуют в период коридора затмений оставаться спокойным – эмоции не дадут никакого результата. Именно в этот период закладывается кармическая программа, формируется жизненный цикл на последующие 18 лет. Только через 18 с половиной лет появится возможность исправить те ошибки, которые были допущены в один из коридоров затмений. А вообще это отличное время для завершения важных дел. А начинать новые можно уже позднее. Итак, в период коридора затмений нужно: следить за здоровьем и за отношениями с окружающими;

избавляться от старых и ненужных вещей, с легкостью отпускать людей;

постарайтесь быть уравновешенными и проявлять осознанность;

делать подарки, пожертвования;

отпускать обиды, прощать обидчиков;

избавляться от чувства вины;

проводить очищение организма, приводить тело в желаемую форму;

благодарить за все, что у вас было и есть.

6 Что нельзя делать в коридор затмений? Астрологи советуют не принимать в это время необдуманных, поспешных решений. Они могут оказаться ошибочными, но исправить что-либо уже будет нельзя. Самыми неудачными будут поступки, совершенные во власти эмоций именно в день затмения. Итак, в коридор затмений не следует: планировать серьезные дела и новые начинания, покупать недвижимость, переезжать, менять работу, открывать бизнес. События будут меняться резко и стремительно; судьбоносные мероприятия, сделки и переговоры лучше отложить до середины июля;

планировать операции и хирургические вмешательства;

жениться, если полностью не уверен в партнере (браки, которые заключаются в затмение, считают крепкими, но если предстоит развод, то процесс будет долгим и мучительным);

разрывать отношения со своей половиной, так как помириться будет уже очень сложно;

давать и брать в долг;

старайтесь избегать массового скопления людей;

плохо говорить о ком-либо, осуждать, сплетничать;

ругаться и сквернословить;

выяснять отношения.