В июне 2020 на Земле начнется коридор затмений. Астрологи считают это непредсказуемым и даже опасным временем, когда лучше отказаться от спонтанных и эмоциональных решений. Лучше вести себя спокойно, действовать взвешенно и обдуманно.
Так что же такое коридор затмений, когда он будет в 2020 году и как правильно его провести, чтобы избежать бед.
Астрологи утверждают, что под влияние коридора затмений попадают все без исключения представители знаков зодиака. На каждого этот период действует по-разному. Кто-то может ничего не ощутить, у кого-то резко меняется вся жизнь.
Кто-то в период коридора чувствует постоянную усталость и сонливость, а некоторые, наоборот, становятся полны сил и энергии.
Особую осторожность в коридор затмений следует проявлять Стрельцам, Козерогам, Близнецам и Ракам, рассказала астролог Марина Мещерская в интервью 5-tv.ru.
По словам эксперта, затмения окажут на них особое влияние. В этот период у представителей этих знаков возможны серьезные конфликты на работе и дома, проблемы со здоровьем и тому подобные неприятные вещи.
Им необходимо приложить максимум усилий, чтобы держать под контролем свои действия и отказаться от принятия жизненно важных решений до лучших времен.
Астрологи настоятельно рекомендуют в период коридора затмений оставаться спокойным – эмоции не дадут никакого результата. Именно в этот период закладывается кармическая программа, формируется жизненный цикл на последующие 18 лет. Только через 18 с половиной лет появится возможность исправить те ошибки, которые были допущены в один из коридоров затмений.
А вообще это отличное время для завершения важных дел. А начинать новые можно уже позднее.
Итак, в период коридора затмений нужно:
- следить за здоровьем и за отношениями с окружающими;
- избавляться от старых и ненужных вещей, с легкостью отпускать людей;
- постарайтесь быть уравновешенными и проявлять осознанность;
- делать подарки, пожертвования;
- отпускать обиды, прощать обидчиков;
- избавляться от чувства вины;
- проводить очищение организма, приводить тело в желаемую форму;
- благодарить за все, что у вас было и есть.
Астрологи советуют не принимать в это время необдуманных, поспешных решений. Они могут оказаться ошибочными, но исправить что-либо уже будет нельзя. Самыми неудачными будут поступки, совершенные во власти эмоций именно в день затмения.
Итак, в коридор затмений не следует:
- планировать серьезные дела и новые начинания, покупать недвижимость, переезжать, менять работу, открывать бизнес. События будут меняться резко и стремительно; судьбоносные мероприятия, сделки и переговоры лучше отложить до середины июля;
- планировать операции и хирургические вмешательства;
- жениться, если полностью не уверен в партнере (браки, которые заключаются в затмение, считают крепкими, но если предстоит развод, то процесс будет долгим и мучительным);
- разрывать отношения со своей половиной, так как помириться будет уже очень сложно;
- давать и брать в долг;
- старайтесь избегать массового скопления людей;
- плохо говорить о ком-либо, осуждать, сплетничать;
- ругаться и сквернословить;
- выяснять отношения.
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