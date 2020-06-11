Правительство разрешило россиянам выезжать за границу. А иностранцам въезжать в Россию. Правда, пока что не всем. И для этого необходимо будет предоставить документы, подтверждающие цель поездки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Рассказываем, кому можно покидать, а кому прибывать в нашу страну, а также о том, какие справки для этого нужны.
Нет, отдых за границей не разрешили (но это только пока). Выезжать из страны можно лишь по уважительной причине.
Для выезда вам нужны:
- документы от больницы (медицинской организации), которые подтвердят, что вы едете на лечение, там должен быть указан период лечения;
- а еще подтвердить необходимость выезда можно документами, оформленными Минздравом. Что это за документы, в распоряжении не уточняется.
Да, на работу за границу вы поехать можете.
Для выезда необходимы:
- трудовой договор или контракт с иностранным работодателем или его копии;
- разрешение на работу в этой стране;
- разрешение на право въезда в иностранное государство с целью работы.
Если ваш родственник болен и ему нужен уход, вы можете покинуть Россию. Но однократно, говорится в распоряжении. Выезжать можно только к супругу, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, опекунам и попечителям.
Для выезда нужно:
- документы из больницы (или другой медицинской организации), которые подтверждают, что ваш родственник болен;
- документы, подтверждающие, что вы родственники. В указе не уточняется, что это за справки. Но, скорее всего, подойдут свидетельства о рождении или браке, смене фамилии, решение суда об усыновлении, удочерении и так далее.
А еще к родственникам, которые имеют иностранное гражданство или живут за границей, можно выехать (но только однократно), если вы собираетесь жить с ними.
Для выезда нужны:
- документы, подтверждающие степень родства;
- документы, которые подтверждают право члена семьи на проживание за границей;
- или гражданство.
Вас тоже учли. Вы можете учиться, но для начала предоставьте нужные документы.
Для выезда необходимы:
- документы (копии), подтверждающие, что человек получает образование в конкретной иностранной образовательной организации;
- или документы (копии) российской образовательной организации о направлении на обучение за границей;
- разрешение на право въезда в страну.
Да, приезжать в Россию теперь тоже можно. Но не всем, а лишь иностранцам, которые приезжают на лечение или ухаживать за больным родственником. Для этого им нужно предоставить те же самые документы, что и россиянам для выезда.
Росавиация в ближайшее время предложит возобновить авиасообщение с 15 июля, сообщает ТАСС. Правда, пока что лишь с 15 странами.
По данным РБК, Росавиация предполагает первыми открыть полеты в страны Европы, включая Турцию, а также в Китай и Южную Корею. Как сообщает Ассоциация туроператоров, с 15 июля будет открыто авиасообщение с восемью столицами стран СНГ. А с 1 августа – еще с семью странами мира (Европа, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия).
По информации АТОР, эта дата выбрана неслучайно. Во-первых, к концу июня в большинстве регионов России, скорее всего, снимут карантин, и население станет более мобильным. Во-вторых, к этому времени появится больше конкретики по срокам открытия границ, в том числе и в Европе.
Комментарии
У кого деньги есть .
Тоесть какбы разрешили но так разрешили что задолбаешся бумажки собирать и их всегда не хватит или не те будут! Короче чтобы задолбались и бросили эту затею.
а если на похороны?
Да Россия может разрешить что угодно. Вопрос в том, кто и куда граждан России готов впустить.
справки любые продаются, купил полетел