А если у меня родственники за границей?

Если ваш родственник болен и ему нужен уход, вы можете покинуть Россию. Но однократно, говорится в распоряжении. Выезжать можно только к супругу, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, опекунам и попечителям.

Для выезда нужно:

документы из больницы (или другой медицинской организации), которые подтверждают, что ваш родственник болен;

документы, подтверждающие, что вы родственники. В указе не уточняется, что это за справки. Но, скорее всего, подойдут свидетельства о рождении или браке, смене фамилии, решение суда об усыновлении, удочерении и так далее.

А еще к родственникам, которые имеют иностранное гражданство или живут за границей, можно выехать (но только однократно), если вы собираетесь жить с ними.

Для выезда нужны: