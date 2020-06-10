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Кристально чисто. Когда в пригородных поселках Барнаула наладят водопровод

, ИА "Амител"
Рассказываем, зачем мэрия Барнаула заключила концессионное соглашение с водоканалом, и когда в пригороде будет чистая вода
Чистая вода из крана / Фото: dom.mosreg.ru

Чистая вода из крана / Фото: dom.mosreg.ru

Чистая вода с хорошим напором появится в ближайшие несколько лет в пригородных поселках Барнаула. Водопровод там есть и сейчас, однако наступило время, когда существующим сетям и оборудованию потребовались реконструкция и модернизация. Исправить ситуацию поручили водоканалу: администрация Барнаула заключила с компанией 10-летнее концессионное соглашение. Рассказываем, в каких поселках появится кристально чистая вода и когда это произойдет.

1
Не понял, что такое концессионное соглашение и как это повлияет на водоотведение?

Концессия – это взаимовыгодное частно-государственное партнерство, при котором государство передает компании право на управление своими объектами (чаще всего ЖКХ) вместе с прибылью, которую они приносят. Взамен же компания за счет собственных средств проводит модернизацию или реконструкцию этих объектов. Соглашение заключается на определенный срок.

То есть в рамках заключенного соглашения администрация Барнаула передает водоканалу право управлять системой водоснабжения и водоотведения в пригородных поселках. Водоканал же обязуется провести модернизацию этой системы и обеспечить жителей поселков чистой водой. В проект компания намерена вложить 50 млн рублей.

Кстати, так как работы запланированы масштабные, к тем миллионам, что собирается вложить водоканал, еще 150 млн рублей добавит администрация Барнаула в рамках адресной инвестиционной программы.

2
Водоснабжение улучшат во всех пригородных поселках Барнаула?

Пока нет. В концессионное соглашение попали семь пригородных территорий, в которых системы водоснабжения сейчас находятся в критическом состоянии. Это Бельмесево, Мохнатушка, Новомихайловка, Центральный, Черницк, Ягодное и Лебяжье.

Эти поселки к тому же продолжают расширяться: с каждым годом сюда переезжают новые семьи, а поэтому потребность в хорошем водопроводе там очень высока. Только сейчас в них проживает почти 14 тысяч человек, сообщили в администрации города.

3
И что будет сделано в рамках этой концессии?

Проект предусматривает действительно масштабные работы: и модернизацию действующих сетей, и строительство новых объектов. Всего водоканал планирует реконструировать в пригороде девять артезианских водозаборов. На четырех из них установят системы, которые смогут очищать воду от железа.

Во всех поселках заменят пришедшие в негодность насосы. А в Бельмесево, Центральном и Черницке планируют бурить новые скважины и строить водонапорные башни. Появится новая башня и в Мохнатушке.

Запланированы работы и по модернизации сети водоснабжения и водоотведения: всего будет переложено более 11 километров труб.

4
И вода в поселках будет такая же чистая, как в городе?

Будет даже чище, заверили в водоканале. Специалисты компании знают, как очистить артезианскую воду от вредных примесей железа и марганца. В пример гендиректор водоканала Андрей Полюго привел поселок Южный, который уже давно "сидит" на артезианской воде: там она по своему химическому составу даже лучше, чем речная.

"Жители пригорода могут не сомневаться, через определенное время их вода будет лучше, чем у жителей Барнаула", – добавил Полюго, при этом отметив, что столице края очень повезло с расположением, поэтому речная вода, которую получают горожане, изначально хорошего качества и не требует серьезной обработки.

5
А напор воды увеличится?

Да. На станциях установят специальное автоматическое оборудование, чтобы контролировать давление воды в режиме онлайн. Эта система как раз и будет "следить" за тем, чтобы напор воды в домах сельчан был достаточным.

Это, конечно, хорошо. Но когда трубы будут перекладывать, все дороги перекопают?

А вот и нет. В администрации города заверили, что в результате работ по улучшению водоснабжения дорожное полотно не повредят. Во-первых, перекладку труб будут проводить современным способом – посредством горизонтального направленного бурения, при котором не нужно "рыть траншеи".

Во-вторых, во избежание всяких непредвиденных ситуаций все графики дорожных работ будут согласованы с мероприятиями водоканала, пояснил замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрей Федоров. Это означает, что сначала водоканал сделает все, что необходимо, а уже потом дорожники приступят к ремонту трасс.

6
Когда уже в поселках появится чистая вода?

Придется немного подождать. По крайней мере, в 2020 году масштабных работ точно не будет: водоканал сейчас проводит обследование территорий и проектные работы. Положение дел с водой в поселках одинаково сложное, но причины этого разные, поясняет гендиректор водоканала Андрей Полюго.

"У нас есть опыт работы в поселке Октябрьском, где хорошего качества воды удалось добиться только за три года. Оказалось, что в некоторых местах там были проложены вообще неподходящие для водоснабжения трубы, хотя по документам все соответствовало нормам. В других поселках тоже все по-разному: например, в Ягодном слабый напор вовсе не из-за того, что там плохое оборудование. Просто там его неправильно эксплуатировали, из-за чего не достигались нужные объемы воды", – рассказал директор водоканала.

Концессионное соглашение потому и заключили на 10 лет, чтобы специалисты компании могли тщательно проанализировать каждую ситуацию.

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