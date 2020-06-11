С понедельника, 15 июня, тысячи жителей Барнаула останутся без горячей воды. Энергетики приступят к гидравлическим испытаниям теплосетей. Где и сколько дней не будет воды – читайте в материале amic.ru.
Где отключат воду в Барнауле в июне?
В жилых домах и административных зданиях, которые относятся к контуру ТЭЦ-2. Это 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.
Как понять, что я попадаю в контур ТЭЦ-2?
Территория этого контура довольно обширная. В нее частично попадают отрезки проспектов Ленина, Калинина и Космонавтов, микрорайоны ВРЗ и Восточный. Без горячего водоснабжения останутся и некоторые здания в центре Барнаула. Проверить, отключат ли в вашем доме воду или нет, можно на карте. Если вы живете в области, которая выделена желтым цветом, значит, пора запасаться тазиками.
И сколько не будет горячей воды?
Три недели. Жители, которые попадают под контур барнаульской ТЭЦ-2, останутся без горячей воды с 15 июня по 6 июля 2020 года. За это время энергетики проведут испытания тепловых сетей на прочность и плотность и отремонтируют трубопровод.
А где-то еще летом воду отключат?
Да, но позже. С 13 июля по 3 августа горячей воды не будет в домах, которые попадают под контур барнаульской ТЭЦ-3 (на карте эта территория отмечена зеленым цветом).
Комментарии
Не может быть, центр отключили раньше чем "второсортных"... и спасибо Ковид-19, благодаря ему, вода была в мае.
Утвердите данный график на постоянную основу, отключать воду в нашем регионе в мае месяце - НЕДОПУСТИМО!
Водонагреватели вам в помощь, а то живут в центре а ремонт за всю жизнь ни разу не сделали. А потом плачутся беспомощные поросята, ваксу смыть нечем.
Но и 21 день плюс еще Бог знает сколько на неизбежные разгон и устранение порывов при запуске,это очень много.Помнится были заверения кого-то из рукамиводителей СГК о том,что отключение на месяц будет последний (!) раз,и начиная со следующего года эта контора настроит систему ГВС так,что отключений не будет вовсе.Говорили о каком то волшебном закольцовывании всех контуров друг на дружку,что позволит в 20 веке забыть о таком позорном явлении,как отключение горячей воды в граде Барнауле отныне и во веки веков.20 век минул,21 прет,а воз и ныне там.
11.06.2020 10:45
- гость -
А!Ну как же без баптистов секты любителей водогреев и маслянистых батарей.Ждем-с!Давайте,бухтите,как ваши чудо-приборы спасают вас от чесотки.))
Потому и начали с тэц 2, что уже не май
11.06.2020 10:55
- гость -
Когда вы уже свои вонючие ж*пы возьмете в свои руки? Привыкли что придет дядя и тетя и вымоет их за вас? Сидите беспомощные паразиты на шее и сосете кровь, то жалобами закидаете то судами застращаете. Мешаете работать. Элита доморощенная нашлась...Вас в лес нельзя пускать, помрете же. Это пацан 10 лет выживет там, но не вы. Задумайтесь
11.06.2020 12:42
- гость -Мешаете работать.
Это кто работает,вы что ли?Вместо того,чтобы действительно пахать,Прячетесь за водогрейки,которые предназначены как раз для тех,у кого вообще нет горячего водоснабжения (централизованного),о слова-совсем..Если так ручки чешутся до работы,так и работайте,не покладая их.Сделайте отключение в городе не на 21 день и плюс еще Бог знает сколько,а не более хотя бы 14-и.Работайте над сокращением дней,а не прикрывайтесь бестолковыми гаджетами.Докажите,что вы не бездельники-даешь срок ремонта и опрессовки(раз без них не можете) не более 10 дней!Что,слабо?
Как обстоят дела с собакой на Балтийской?
11.06.2020 13:20
- гость -
Ее в прошлом году блохи сожрали.
Одним словом-продолжаем жить в средневековье и на уровне терьих стран,если не ниже уже.