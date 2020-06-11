С понедельника, 15 июня, тысячи жителей Барнаула останутся без горячей воды. Энергетики приступят к гидравлическим испытаниям теплосетей. Где и сколько дней не будет воды – читайте в материале amic.ru.

1 Где отключат воду в Барнауле в июне? В жилых домах и административных зданиях, которые относятся к контуру ТЭЦ-2. Это 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.

2 Как понять, что я попадаю в контур ТЭЦ-2? Территория этого контура довольно обширная. В нее частично попадают отрезки проспектов Ленина, Калинина и Космонавтов, микрорайоны ВРЗ и Восточный. Без горячего водоснабжения останутся и некоторые здания в центре Барнаула. Проверить, отключат ли в вашем доме воду или нет, можно на карте. Если вы живете в области, которая выделена желтым цветом, значит, пора запасаться тазиками. БарнаулЯндекс.Карты — поиск мест и адресов, городской транспорт

3 И сколько не будет горячей воды? Три недели. Жители, которые попадают под контур барнаульской ТЭЦ-2, останутся без горячей воды с 15 июня по 6 июля 2020 года. За это время энергетики проведут испытания тепловых сетей на прочность и плотность и отремонтируют трубопровод.