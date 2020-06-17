Маленький, а уже за поправки. Кто такой Гном Гномыч, который зовет нас на голосование

В Сети активно обсуждают видеоролик с призывом прийти проголосовать за поправки в Конституцию, который сняли Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Но пользователей возмутили не политические взгляды звездной пары, а то, что в видео снялся их семилетний сын Александр. В интернете он уже давно известен как Гном Гномыч , а в Instagram у него уже более 360 тысяч подписчиков. Рассказываем, как он набрал такую популярность и почему в Сети ему многие сочувствуют и всерьез полагают, что в роликах вместе с родителями он снимается "из-под палки".
По основной версии, такое необычное прозвище сыну дали сами родители еще в роддоме. При рождении Александр весил всего 2,8 кг и кто-то из супругов в шутку назвал его гномом. К такому странному имени родители со временем привыкли, а вскоре добавили к нему не менее странное отчество. Так Саша стал известен широкой публике как Гном Гномыч.
Сам ребенок однажды признался, что прозвище ему не очень нравится. А в Instagram Рудковская даже выкладывала пост с предложениями нового имени. Но пока избавиться от "Гном Гномыча" юному блогеру не удалось.
15 июня фигурист Евгений Плющенко выложил у себя в Instagram видео, посвященное грядущему голосованию за поправки в Конституцию. В ролике Яна Рудковская объясняет сыну Саше, что Конституция – это "специальная книжка, в которой записаны все наши права". "Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?" – спрашивает ее ребенок. На что Рудковская обращается к Плющенко: "Твой сын хочет внести поправки в Конституцию". "Проголосуем на семейном совете", – отвечает ей олимпийский чемпион.
Когда речь заходит о каком-либо коллективном решении, которое прямо повлияет на нашу с вами жизнь, я почему-то часто слышу популярную фразу:”Мой голос ничего не решит".Решит! Очень даже решит. Не обесценивайте свою позицию, тем более, что скоро предстоит вновь её проявить относительно поправок в Конституцию РФ. Москвичи вообще могут пройти голосование онлайн, находясь при этом в любой точке мира. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на mos.ru/2020og до 21 июня, сообщив о желании пройти процедуру голосования в интернете. Оно будет длиться с 25 по 30 июня только уже на сайте http://2020og.ru/ Я буду голосовать из Кисловодска ,где сейчас нахожусь на спортивных сборах с моей командой и спортсменами,а из какого города будете голосовать Вы?
Видео набрало сотни тысяч просмотров, но комментарии оказались в основном негативными. Пользователи обвиняют именитого спортсмена в продажности и в том, что он втягивает в политику ребенка. Тем более что Саша уже сам вполне узнаваемая персона.
Плющенко и Рудковская активно пиарят своего сына в соцсетях и на телевидении, поэтому Александр почти сразу после рождения стал медийной персоной. С малых лет он начал сниматься в модных журналах и участвовать в показах мод.
Когда Гном Гномычу было всего полгода, Яна Рудковская завела ему собственную страницу в Instagram. Ведет ее тоже она. Сейчас у Саши больше 360 тысяч подписчиков. К семи годам он уже имеет контракты с магазином игрушек и производителем зубной пасты. По словам Рудковской, ребенок зарабатывает около 12 млн рублей в год.
Сейчас мальчик идет по стопам отца и серьезно занимается фигурным катанием. Родители мечтают, что он добьется больших успехов. Они, кстати, уже есть: Саша побеждал на (внезапно) Кубке Евгения Плющенко. Сейчас вместе с отцом он принимает участие в ледовых шоу.
В Instagram Гном Гномыча его родители публикуют самые разные видеоролики: моменты из жизни, видео с тренировок, совместные танцевальные и юмористические ролики. Но пользователи в основном отмечают не сам контент, а поведение Саши в кадре. В роликах с родителями Гном Гномыч часто выглядит несколько потерянно и отстраненно и редко улыбается. Вот, например, юмористический ролик, где Саша выдает Рудковской какой-то секрет про папу.
Из-за этого многие всерьез полагают, что в видео с родителями он снимается "из-под палки". Это стало поводом для различных мемов. Например, в комментариях часто предлагают Гномычу подать сигнал, если Рудковская и Плющенко держат его в заложниках. Также комментаторы отмечают, что родители лишают ребенка детства, приковывая к нему излишнее внимание.
Те же самые шутки и комментарии можно найти и под агитационным роликом. Пользователи все так же отмечают, что им жаль Гном Гномыча и разрабатывают планы по его спасению. Не смогли удержаться от шуток и официальные аккаунты. Например, вот так на видео отреагировал Twitter-аккаунт сервиса по продаже билетов Aviasales.
Гном Гномыч если тебе нужен билет куда угодно моргни два раза pic.twitter.com/7XbwqQUBLg— aviasales (@aviasales) June 15, 2020
Одним из самых знаменитых комментаторов стал футболист Андрей Аршавин. В одном из прямых эфиров он тоже отметил, что Гном Гномыч снимается в роликах и танцует "будто из-под палки".
Рудковская ответила ему очередным танцевальным роликом с сыном, а ниже посоветовала Аршавину лучше следить за своими детьми.
Андрей , Андрюшенька , Андрюша @andrey.arshavin10 — это видео и танцы только для тебя , прости что без Плюща , но зато в милейших пижамках @natayakim & @natayakimbeachclub . Мне всегда было интересно , почему чужие дети волнуют больше чем свои, но мне видимо этого не дано понять ))Да , совсем забыла , может футболисты всегда и улыбаются , а вот фигуристы ещё иногда бывают и в сценических образах ))) ❤️😻🔥🔥🔥 P.S . Не забываем , что сегодня я продолжаю розыгрыш роскошных вещей из моей коллекции ) Правила прежние , 10 комментарий после моего СТОП 🛑
По поводу того, что она вместе с мужем излишне загружает семилетнего сына, Рудковская опубликовала у себя в "Инстаграм" пост, в котором выразила уверенность в правильности подхода.
"Пусть хейтеры упрекают меня за жесткость в воспитании и за то, что вместо телефонов и айпедов у Санечки, которому только исполнилось пять лет, полдня проходит на льду и в Академии, где он тренируется, я точно знаю одно, что спорт – это серьезно, и это только начало сложного пути к той цели, ради которой дети идут в профессиональный спорт!" – написала Рудковская.
" Собаки лают, а караван идет", – закончила она обращение. Участие сына в агитационном ролике родители пока никак не прокомментировали.
Комментарии
Такой молодой, а уже Наташа!?
за то папу назначили главным тренетером сборной РФ по катанию. Нужно знать кому лизать очко
Еще грудных детей заставьте топить за обнуление!!!
А пухляш еще не станцевал за поправки? Пухляш в шпагат если сядет за Пакет тогда пойду
Скоро закат блогера Гномыча, который наступит с переходный возрастом, если папа-мама не сломают.
17.06.2020 09:15
- гость - Еще грудных детей заставьте топить за обнуление!!!
Не за обнуление, а за принятие поправок в основной закон РФ!
Жизнь меняется и подход к регулированию прав и свобод граждан тоже должен меняться. За эти годы много воды утекло, условия меняются, жизнь не стоит на месте. Нет ничего постоянного - всё временное. И чем чаще мы будем адаптировать "рамки" под нынешние реалии, тем актуальнее и качественнее будет жизнь. У меня всё.
Не за обнуление, а за принятие поправок в основной закон РФ!
Жизнь меняется и подход к регулированию прав и свобод граждан тоже должен меняться. За эти годы много воды утекло, условия меняются, жизнь не стоит на месте. Нет ничего постоянного - всё временное. И чем чаще мы будем адаптировать "рамки" под нынешние реалии, тем актуальнее и качественнее будет жизнь. У меня всё.
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Это что за бред?
Глав врача нет, психи до компьютера добрались
У меня всё.
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Давно не видел столько много статусов из одноклассников в одном месте...
17.06.2020 09:35
- гость -
Это что за бред?
Глав врача нет, психи до компьютера добрались
У вас проблемы с восприятием информации? Сочувствую.
У меня всё.
Не правильно.
Нужно говорить - я кончил.
17.06.2020 09:36
- гость -
Давно не видел столько много статусов из одноклассников в одном месте...
Не увлекайтесь так сильно соцсетями. Всё образумится.
Не воспринимай близко к сердцу, Антон.
Мы просто проверяем тебя - на сколько ты не покабелим... тфу-ты! на сколько ты- не покибелим... о-о-уф... непоколебим! в своем веровании...
Да, да, да...
Это все было навсегда, пока не закончилось.
Запишите что бы не забыть
Ну вот и бытылочный Антоша подтянулся с новой методичкой. Ну хорошо, поправки значит, но почему обнуление тут вами не рассмотрено? Или этот пункт второстепенный для вас?
"И чем чаще мы будем адаптировать "рамки" под нынешние реалии, тем актуальнее и качественнее будет жизнь." (с)
А давайте через год менять Конституцию! (можно и каждый)
Не за обнуление, а за принятие поправок в основной закон РФ!
Жизнь меняется и подход к регулированию прав и свобод граждан тоже должен меняться. За эти годы много воды утекло, условия меняются, жизнь не стоит на месте. Нет ничего постоянного - всё временное. И чем чаще мы будем адаптировать "рамки" под нынешние реалии, тем актуальнее и качественнее будет жизнь. У меня всё.
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Почём нынче за такие посты платят? НА коммуналку хватает? А с первого июля хватит?
17.06.2020 09:19
- гость -
Тухляш уже станцевал у Рудковской-держит нос по ветру.
У вас проблемы с восприятием информации? Сочувствую.
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У меня нет проблем с восприятием информации, я не воспринимаю бред, который несут люди, бред который будет в конституции.
Антон вдохновился семьей плюзенко и принялся вылизывать царское очко )))
Антон, не старайся, тебе все равно ничего не светит.
17.06.2020 09:38
- гость -
Нужно говорить - я кончил.
Не нужно говорить, ибо это будет и так понятно.
политическая педофилия
17.06.2020 09:49
- гость -
Ну вот и
Ну здорово (коли не шутишь). Сам то давно с бутылки слез? Ладно, можешь не рассказывать.
17.06.2020 09:49
- гость -
Ну хорошо, поправки значит, но почему обнуление тут вами не рассмотрено?
Хорошо, что до тебя постепенно доходит, что поправки и обнуление это разные вещи, и из разных миров. И если за поправки тебя спрашивают, но второе - вопрос давно решённый.
Антон
Если бы правительство было честным перед народом, то голосование проходило бы за каждый пункт, а не скопом за всё. Не думал об этом? Или не чем?
17.06.2020 09:53
Гость
А давайте через год менять Конституцию! (можно и каждый)
А вот как накопятся противоречия - так сразу, хоть через месяц повторно! Ты понять этого не можешь, что ситуация созрела, мир изменился. Будут востребованы - будем менять. Или предлагаешь дальше жить как америкосы, у которых там куча глупостей записаны, положения которые ныне уже не актуальны.
Ладно вам. Все тут говорите о том что бы Россия становилась УХ какой державой, и побыстрее пожалуйста, этих в турму, а тех на трон, а вон тех под трон... Да только по современному действующему Ельцинско-Бушевскому проекту конституции Россия ни когда ни кем и ни чем не станет, кроме сырьевой базы. Поэтому конституцию нужно менять. Путин засел в бункере под видом от инфекции, но на самом деле знает что те изменения которые он затеял очень не понравятся демократам США, они же либералы. Скорее всего не хочет быть вторым Джоном Кеннеди. Если именно сейчас его уйдут, то все останется как было, а скорее ещё хуже, ибо зная что многие догадаются что произошло очень серые кардиналы всего мира поспешат затянуть гайки во всех сферах.
Ничего нового, обычное проституирование.
17.06.2020 09:58
- гость -
Если сам чего-то там вылизываешь, то не думай, что все так же живут.
Ух Антон какой обитчевый?
17.06.2020 10:07
- гость -
Антон
Если бы правительство было честным перед народом, то голосование проходило бы за каждый пункт, а не скопом за всё. Не думал об этом? Или не чем?
На сколько я понял, голосуем не за поправки в Конституцию, а за одобрение сего мероприятия, ибо приняты эти самые поправки ГД и СФ. Нас собственно просят в целом оценить отношение к ним, а приняты они соответствующими органами. Поэтому скопом. Государство хочет услышать в целом оценку народа. От вас не требуют решения - оно уже есть.
17.06.2020 10:41
- гость -
Ух Антон какой обитчевый?
Да какой обидчивый? Получил по левой щеке - подставь правую, это не про меня. Если ты за своим языком не умеешь следить - будешь отхлёбывать. Логично же.
17.06.2020 09:54
Прохожий
Почём нынче за такие посты платят?
Быстрее тебе что-то платят. Тебе так не кажется?! Иностранные деньги карман не ломят? А у меня своё мнение, и представь себе с твоим не совпадает. Бывает и такое.
Хорошего пацана воспитывают родители-не слизь либерастную.
17.06.2020 10:14
- гость -
Есть что-то в этом.
Это голосование это только начало изменений в стране.
Нельзя сейчас путину на всю питерскую заорать - мы освобождаемся от влияния ФРС США!, мы примем законы которые понравятся только нам!, мы вынем и покажем настоящую историю о русских!, мы пересажаем всех либералов... Нельзя так орать сразу, если на самом деле решил это сделать. Трамп обычный барыга не выдержал и постит потихоньку в своем твиттере намеки.
А доказательства просты как день - волнения в Америке и Англии. Сейчас качают Беларусь.
Плохо то что Сорос просто так сам не уйдет из захваченных сфер.
Хорошо что другого как протесты и подкупы он ни чего не умеет.
Очередного Мажорчика выращивают...
Есть что-то в этом.
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Да есть, и это есть - правда.
блин, в Норвегии конституция аж 1814 года, и живут же как-то, да и неплохо живут
Что вы прицепились? Люди не призывают голосовать за, как все в телевизоре. Я так думаю они как раз против, так как на семейном совете пацану вряд ли разрешат забить на тренировки. Просто шутка, у нас в семье тоже про это шутят.
17.06.2020 11:11
- гость -
+100!
17.06.2020 10:56
- гость -
ФРСа уже давно у нас нет, чё вы его приплетаете везде, больше нечего да?
17.06.2020 10:56
AntonTM
Чудо! Ты или глава какой госшаражки который сидя на своём месте кроме как получать высокую зарплату больше ничё не умеет и готов за это любую прихоть сверху исполнить потому как такого места больше не получить или балбес полный на всю голову отмороженный телевизором.
17.06.2020 11:58
месный
Чудо! Ты или глава какой госшаражки который сидя на своём месте кроме как получать высокую зарплату больше ничё не умеет и готов за это любую прихоть сверху исполнить потому как такого места больше не получить или балбес полный на всю голову отмороженный телевизором.
Аналитик из тебя неважный. Мимо по всем фронтам. Телевизора у меня дома нет, ИТР в небольшой коммерческой структуре занимающейся сельским хозяйством. Образование высшее техническое и педагогическое. Просто я люблю свою малую родину, а такие как ты кроме себя и своих интересов ничего вокруг не видите.
17.06.2020 12:04
AntonTM
Если бы ты любил свою родину то был бы против тех кто её разворовывает, кто всё поугробил и единственное что сделал выстроил вертикал коррупции и решательства.
Включаем логику:
1)власть в России против народа ( с этим несогласные есть?),
2)они зовут нас голосовать, они не агитируют нас голосовать за или против а просто прийти на участок, т.е. предоставить свои паспортные данные и поставить подпись,
3) исходя из этого, - что надо делать народу?