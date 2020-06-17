Маленький, а уже за поправки. Кто такой Гном Гномыч, который зовет нас на голосование

Стоп, почему он Гном Гномыч?

По основной версии, такое необычное прозвище сыну дали сами родители еще в роддоме. При рождении Александр весил всего 2,8 кг и кто-то из супругов в шутку назвал его гномом. К такому странному имени родители со временем привыкли, а вскоре добавили к нему не менее странное отчество. Так Саша стал известен широкой публике как Гном Гномыч.

Сам ребенок однажды признался, что прозвище ему не очень нравится. А в Instagram Рудковская даже выкладывала пост с предложениями нового имени. Но пока избавиться от "Гном Гномыча" юному блогеру не удалось.