День медицинского работника в России официально существует уже 40 лет. Этот профессиональный праздник объединяет врачей, медицинских сестер, санитаров, фельдшеров, акушерок. Всех тех, кто ежедневно спасает человеческие жизни. Что это за праздник, какие у него традиции и когда День медика в 2020 году – читайте в материале amic.ru.
Официально День медицинского работника в нашей стране отмечают уже 40 лет. Верховный Совет СССР учредил этот профессиональный праздник в 1980 году. После распада Советского Союза День медика сохранился не только в России, но и на Украине, в Армении, Белоруссии и других странах.
Этот праздник своего рода признание заслуг врачей, которые ежедневно спасают людей от болезней. Суть Дня медика – отдать дань уважения и выразить благодарность людям, которые посвящают свою жизнь такому важному труду.
Все медицинские работники. Будь-то врач, медсестра, санитар, акушерка, фельдшер, действующие врачи или ветераны здравоохранения – профессиональный праздник объединяет всех.
День медицинского работника – это повод собраться людям смежных врачебных специальностей, поделиться опытом, отметить профессионалов и отдохнуть от тяжелых рабочих будней.
В этот праздник первые лица государства, представители Министерства здравоохранения, администраций лечебных учреждений торжественно поздравляют медицинских работников, говорят им слова благодарности, вручают награды, грамоты и ценные подарки.
Ко Дню медицинского работника также приурочивают конференции, съезды научных сообществ, семинары, на которых врачи делятся последними достижениями в области медицины. В последние годы в честь праздника устраивают флешмобы, автопробеги, запускают акции в соцсетях, снимают клипы.
Накануне медицинские работники проводят корпоративы, собираются за праздничным столом, поздравляют друг друга с профессиональным праздником. А пациенты в знак признательности дарят своим врачам цветы, отправляют поздравительные сообщения.
Так как День медика выпадает на воскресенье, то обычно врачи проводят его с семьей и друзьями, устраивают праздничный ужин дома либо выезжают на пикники на природу.
Комментарии
Поздравим министра Попова!, Почему так мало подписей за его отставку?
Посмотрим, какое поздравление он для сотрудников Диагностики сделает...