День медика. Что это за праздник?

Официально День медицинского работника в нашей стране отмечают уже 40 лет. Верховный Совет СССР учредил этот профессиональный праздник в 1980 году. После распада Советского Союза День медика сохранился не только в России, но и на Украине, в Армении, Белоруссии и других странах.

Этот праздник своего рода признание заслуг врачей, которые ежедневно спасают людей от болезней. Суть Дня медика – отдать дань уважения и выразить благодарность людям, которые посвящают свою жизнь такому важному труду.