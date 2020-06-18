Ретроградный Меркурий 2020: что это такое и почему его боятся

Ретроградный Меркурий. Что это вообще такое?

Ретроградным Меркурием астрологи называют период, когда планета движется в обратном направлении. Нам кажется, что это небесное тело внезапно сменило курс и начало откатываться назад. Однако такое "поведение" невозможно: все планеты Солнечной системы всегда движутся в одном направлении по орбитам разного диаметра и, соответственно, с разной скоростью завершают круг. То, что происходит, это оптическая иллюзия. Она возникает, когда мы "обгоняем" планету, движущуюся по большей орбите, или нас обгоняет планета, которая движется по меньшей орбите.

С такой иллюзией можно было столкнуться и в жизни. К примеру, когда поезд на соседней платформе начинает двигаться, а немного погодя ваш состав набирает скорость и обгонять "соседа". На короткий момент может показаться, что второй поезд внезапно начинает откатываться назад (хотя это не так).