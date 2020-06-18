Ретроградный Меркурий 2020: что это такое и почему его боятся

Все валится из рук? Внезапно наорал начальник? И вообще весь день наперекосяк? Можете снова начинать винить ретроградный Меркурий, который наступает с 18 июня на три недели. Астрологи считают, что пока Меркурий ретрограден, любая мелочь может сорвать планы и создать проблемы как на работе, так и в личной жизни. Так что это за явление, почему его боятся и как использовать "опасный период" в свою пользу – читайте в материале amic.ru.
Ретроградным Меркурием астрологи называют период, когда планета движется в обратном направлении. Нам кажется, что это небесное тело внезапно сменило курс и начало откатываться назад. Однако такое "поведение" невозможно: все планеты Солнечной системы всегда движутся в одном направлении по орбитам разного диаметра и, соответственно, с разной скоростью завершают круг. То, что происходит, это оптическая иллюзия. Она возникает, когда мы "обгоняем" планету, движущуюся по большей орбите, или нас обгоняет планета, которая движется по меньшей орбите.
С такой иллюзией можно было столкнуться и в жизни. К примеру, когда поезд на соседней платформе начинает двигаться, а немного погодя ваш состав набирает скорость и обгонять "соседа". На короткий момент может показаться, что второй поезд внезапно начинает откатываться назад (хотя это не так).
Это как посмотреть. Для астрономов это явление не имеет большого значения и лишь помогает лучше узнать небесную механику, рассказал "АиФ" Олег Малков, заведующий отделом физики звездных систем Института астрономии РАН.
А вот астрологи считают, что в момент ретроградного Меркурия в жизни все идет наперекосяк, техника выходит из строя, а рассеянность и забывчивость становятся нормой (такая маленькая жизненная катастрофа).
Все дело в том, что в астрологии планета Меркурий (названа в честь древнеримского бога торговли), символизирует мышление, интеллектуальные способности, обмен, передачу и переработку информации. Поэтому когда планета "замедляется", у людей якобы замедляется процесс общения, происходят сбои в делах, связанных с поездками или торговлей. На самом деле, не все так страшно, если действовать обдуманно, спокойно собираться с мыслями, не рисковать и не торопиться.
Астрологи советуют не начинать новых проектов и дел, не подписывать важные бумаги и контракты. В противном случае вы можете допустить ошибки, исправлять которые придется очень долго.
Важные решения лучше пока отложить. Потому что когда этот период закончится, может оказаться, что вы напортачили и выбрали неудачный вариант.
Отложите крупные покупки. Особенно технику, даже если ее будут продавать с большой скидкой. Иначе, как уверяют астрологи, позже обнаружите в ней дефекты или придете к выводу, что зря потратили деньги.
Не переезжайте жить на новое место и не меняйте работу, а то надолго вы там не задержитесь, либо возникнут проблемы с документами.
Заводить новые знакомства и строить серьезные отношения астрологи также не рекомендуют. В период ретроградного Меркурия есть шанс произвести неправильное впечатление о себе, да и новый человек может надолго не задержаться в вашей жизни.
Командировки, сложные путешествия и поездки в неизвестные места лучше также отложить.
Закончите все дела и проекты, которые начали до ретроградного Меркурия.
Этот период идеально подходит для того, чтобы организовать генеральную уборку: как на рабочем месте, так и дома. Выбросите вещи, от которых давно планировали избавиться. Но не выкидывайте все подряд: после окончания ретроградного Меркурия можете пожалеть о сделанном.
Астрологи предостерегают, что в это время могут "всплыть" ситуации из прошлого, которые нужно будет решить.
Комментарии
#мракобесие
плохому танцору всегда что-то мешает, то яйцы, то ретроградный меркурий. Неужели в это кто-то верит?
18.06.2020 12:23
- гость -
плохому танцору всегда что-то мешает, то яйцы, то ретроградный меркурий. Неужели в это кто-то верит?
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Конечно.