А введут ли его?

Пока непонятно.

Депутат Госдумы Елена Строкова считает, что это пособие нужно платить не до конца 2020 года, а на постоянной основе, до совершеннолетия ребенка.

"Принятие законопроекта ЛДПР могло бы способствовать реализации положения, закрепленного в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации, обязывающего государство защищать семью, материнство и детство", – цитирует Строкову RT.

А вот первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает, что помогать нужно малообеспеченным семьям, независимо от того, сколько родителей воспитывает ребенка.

"На сегодняшний день уже есть инициатива президента, которая реализована, о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Что касается иных мер социальной поддержки, то с моей точки зрения они должны быть в первую очередь увязаны не с тем, один родитель воспитывает ребенка или двое, а с социальным положением семьи. Помощь надо оказывать малообеспеченным гражданам", – рассказал ТАСС Исаев.