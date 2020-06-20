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Что за новое пособие для родителей-одиночек хотят ввести в России?

, ИА "Амител"
Когда начнут выплачивать новое пособие и сколько будут платить?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек. С такой инициативой выступил Национальный родительский комитет (НРК). Предложение уже направлено в Госдуму и правительство.

Разбираемся, что это за новое пособие, кто его сможет получить и почему его решили ввести только сейчас.

1
Кто будет получать новое пособие?

Ежемесячное пособие будут получать матери-одиночки и отцы-одиночки. При этом все действующие пособия и льготы должны сохраниться в полном объеме.

2
А сколько будут платить?
Не меньше двух прожиточных минимумов на человека, сообщает "Федеральное агентство новостей". Правда, пока что предложение еще не принято и все еще может поменяться.
3
Отлично. Уже можно идти за новым пособием?
Нет. Пока это только предложение. И кстати, платить родителям, воспитывающим детей в одиночку, предлагают лишь до конца 2020 года.
4
Почему это пособие для родителей-одиночек решили ввести только сейчас?
Из-за пандемии коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация. И, несмотря на то, что сейчас в стране выплачиваются пособия детям разных возрастов, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой. Такую точку зрения высказала председатель НРК Ирина Волынец.
5
А введут ли его?

Пока непонятно.

Депутат Госдумы Елена Строкова считает, что это пособие нужно платить не до конца 2020 года, а на постоянной основе, до совершеннолетия ребенка.

"Принятие законопроекта ЛДПР могло бы способствовать реализации положения, закрепленного в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации, обязывающего государство защищать семью, материнство и детство", – цитирует Строкову RT.

А вот первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает, что помогать нужно малообеспеченным семьям, независимо от того, сколько родителей воспитывает ребенка.

"На сегодняшний день уже есть инициатива президента, которая реализована, о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Что касается иных мер социальной поддержки, то с моей точки зрения они должны быть в первую очередь увязаны не с тем, один родитель воспитывает ребенка или двое, а с социальным положением семьи. Помощь надо оказывать малообеспеченным гражданам", – рассказал ТАСС Исаев.

6
Какие льготы для родителей-одиночек уже есть в России?

Согласно Трудовому кодексу, родитель с ребенком до 14 лет может взять дополнительный неоплачиваемый отпуск на 14 дней. Отпуск можно взять вместе с оплачиваемым, отдельно, полностью и по частям. Как удобно родителю.

Родитель, воспитывающий ребенка-инвалида, имеет право на четыре дополнительных выходных в месяц. Они будут оплачиваться.

А еще родителя-одиночку нельзя уволить (если ребенку не исполнилось 14 лет) или сократить.

Единственный родитель может получать налоговый вычет на детей в двойном размере: 2 800 рублей в месяц за первого и второго ребенка, 6 000 рублей в месяц – за третьего.

Также мать-одиночка или отец-одиночка может записать своего ребенка без очереди в детский сад. Кроме того, им положены субсидии на оплату коммунальных услуг.

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Автор:
Причиненко Константин тех. директор (7-385-2) 59-33-66

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