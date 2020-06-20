В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек. С такой инициативой выступил Национальный родительский комитет (НРК). Предложение уже направлено в Госдуму и правительство.
Разбираемся, что это за новое пособие, кто его сможет получить и почему его решили ввести только сейчас.
Ежемесячное пособие будут получать матери-одиночки и отцы-одиночки. При этом все действующие пособия и льготы должны сохраниться в полном объеме.
Пока непонятно.
Депутат Госдумы Елена Строкова считает, что это пособие нужно платить не до конца 2020 года, а на постоянной основе, до совершеннолетия ребенка.
"Принятие законопроекта ЛДПР могло бы способствовать реализации положения, закрепленного в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации, обязывающего государство защищать семью, материнство и детство", – цитирует Строкову RT.
А вот первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает, что помогать нужно малообеспеченным семьям, независимо от того, сколько родителей воспитывает ребенка.
"На сегодняшний день уже есть инициатива президента, которая реализована, о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Что касается иных мер социальной поддержки, то с моей точки зрения они должны быть в первую очередь увязаны не с тем, один родитель воспитывает ребенка или двое, а с социальным положением семьи. Помощь надо оказывать малообеспеченным гражданам", – рассказал ТАСС Исаев.
Согласно Трудовому кодексу, родитель с ребенком до 14 лет может взять дополнительный неоплачиваемый отпуск на 14 дней. Отпуск можно взять вместе с оплачиваемым, отдельно, полностью и по частям. Как удобно родителю.
Родитель, воспитывающий ребенка-инвалида, имеет право на четыре дополнительных выходных в месяц. Они будут оплачиваться.
А еще родителя-одиночку нельзя уволить (если ребенку не исполнилось 14 лет) или сократить.
Единственный родитель может получать налоговый вычет на детей в двойном размере: 2 800 рублей в месяц за первого и второго ребенка, 6 000 рублей в месяц – за третьего.
Также мать-одиночка или отец-одиночка может записать своего ребенка без очереди в детский сад. Кроме того, им положены субсидии на оплату коммунальных услуг.
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