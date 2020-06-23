Что такое полутеневое лунное затмение?

Лунное затмение происходит, когда Земля становится между Луной и Солнцем, из-за чего Солнце не освещает Луну полностью.

Полутеневое лунное затмение можно наблюдать, когда Луна входит в полутень Земли (полутень – это область пространства, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично). А когда Луна во время затмения полностью входит в тень Земли, говорят о полном лунном затмении.

Во время таких затмений яркость Луны незначительно слабеет. Полные полутеневые затмения происходят нечасто: в последний раз такое явление можно было увидеть 14 марта 2006 года. Следующее произойдет лишь в 2042 году.