Жители Земли будут наблюдать полутеневое лунное затмение 5 июля 2020 года. Это астрономическое явление завершит коридор затмений, который стартовал 5 июня. Когда начнется лунное затмение и смогут ли его наблюдать жители Алтайского края – в материале amic.ru.
Лунное затмение происходит, когда Земля становится между Луной и Солнцем, из-за чего Солнце не освещает Луну полностью.
Полутеневое лунное затмение можно наблюдать, когда Луна входит в полутень Земли (полутень – это область пространства, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично). А когда Луна во время затмения полностью входит в тень Земли, говорят о полном лунном затмении.
Во время таких затмений яркость Луны незначительно слабеет. Полные полутеневые затмения происходят нечасто: в последний раз такое явление можно было увидеть 14 марта 2006 года. Следующее произойдет лишь в 2042 году.
Начнется лунное затмение в 06:07 по московскому времени (в 10:07 по барнаульскому). Максимальная фаза наступит в 07:30 по московскому времени (в 11:30 по барнаульскому времени).
Закончится оно в 08:52 по московскому времени (в 12:52 по барнаульскому времени).
Увы, нет. Проходить оно будет уже в светлое время суток, поэтому увидеть его жители России, и в том числе Алтайского края, не смогут. Лучше всего лунное затмение будет видно на территории Южной и Северной Америки, Африки, а также в Южной и Западной Европе.
Увидеть затмение было бы непросто и если бы оно проходило глубокой ночью, так как в тени Земли будет находиться лишь 35% диска Луны.
Да. Еще одно, последнее в 2020 году лунное затмение состоится 30 ноября. Ожидается явление в 12:30 по московскому времени.
Максимальную и частные фазы лунного затмения можно увидеть на востоке России. А еще посмотреть его смогут в Австралии, Азии (частично), Северной и Южной Америке.
Комментарии
Опять Илон Маск со своими спутниковыми штучками?..