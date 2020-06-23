Кристина Асмус и Гарик Харламов правда разводятся?

Да. Харламов и Асмус рассказали о разводе на своих страницах в Instagram. Содержание публикаций примерно одинаковое: они благодарят друг друга за время, проведенное вместе. Оба уже бывших супруга также пишут, что они расстаются друзьями и сохранят уважение друг к другу.

"Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию, в которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. <...> Я безмерно благодарен Кристине, и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни – за нашу дочку. <...> Но мы навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаемся друзьями. Сейчас идет бракоразводный процесс", – пишет Харламов у себя в Instagram.

Также супруги написали, что продолжат воспитывать дочь вместе.

"Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки, которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению", – написала Асмус в своем Instagram.