Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своем разводе. Для поклонников звездной пары это оказалось полной неожиданностью и многие из них гадают, а не хайп ли это? Но сами супруги заявляют, что решение назрело давно. Рассказываем, что известно о разводе артистов и при чем здесь фильм "Текст".
Да. Харламов и Асмус рассказали о разводе на своих страницах в Instagram. Содержание публикаций примерно одинаковое: они благодарят друг друга за время, проведенное вместе. Оба уже бывших супруга также пишут, что они расстаются друзьями и сохранят уважение друг к другу.
"Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию, в которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. <...> Я безмерно благодарен Кристине, и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни – за нашу дочку. <...> Но мы навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаемся друзьями. Сейчас идет бракоразводный процесс", – пишет Харламов у себя в Instagram.
Также супруги написали, что продолжат воспитывать дочь вместе.
"Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки, которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению", – написала Асмус в своем Instagram.
О причинах развода пара не сообщила. Правда, оба заявили, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция в этом не виноваты.
"Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад", – написала Асмус на своей странице в соцсети.
Практически то же самое написал и Харламов.
"Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм "Текст", ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает", – поделился Гарик.
В 2019 году Кристина Асмус оказалась в центре скандала после премьеры фильма "Текст". В киноленте есть откровенная постельная сцена, в которой актриса и ее коллега Иван Янковский предстали полностью обнаженными. Сцена получилась очень натуральной и зрители сразу же решили, что это – не постановка.
Асмус обвиняли в развращенности, а Харламова прозвали рогоносцем. Подписчики даже предлагали лишить пару родительских прав.
Сам Харламов после выхода скандальной ленты не высказал никаких претензий в адрес супруги, а, напротив, поддержал ее. Артист подчеркнул, что его жена – актриса. В "Тексте" она играла роль и, по мнению шоумена, со своей задачей справилась отлично.
Пока нет. По словам Анатолия Кучерена, адвоката Кристины Асмус, процесс начался примерно полтора месяца назад, но документы стороны еще не подали из-за режима самоизоляции.
"Мы сейчас готовим заявление в суд. Документы практически все собраны. Пауза немного возникла из-за того, что мы были на самоизоляции. Я надеюсь, в ближайшие дни все будет подано. Где-то месяц-полтора назад начался процесс. Я думаю, что есть какая-то несовместимость, раз люди пришли к такому решению. Но самое главное, что они достаточно спокойно и мирно решают вопрос о разводе. Они его будут решать мирно, без грязи. Так бывает, что люди расстаются. У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях", – цитирует РЕН-ТВ Кучерена.
На неожиданную новость о разводе пары уже отреагировали многие звездные коллеги.
"Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне его, отношения могут меняться", – заявил Пятому каналу продюсер Иосиф Пригожин, подчеркнув, что давать оценку сложно, поскольку причины могут быть абсолютно любые. Продюсер также добавил, что у каждого есть "свои скелеты в шкафу", а "рыться в чужом шкафу крайне трудно". При этом он отметил, что жизнь не стоит на месте, и в ней может случиться что угодно.
А вот соведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова обвинила артистов в том, что они лишь хотят привлечь к себе внимание.
"Что касается моего мнения по поводу развода, то я в это не верю. Я считаю, что это очередной хайп. Если люди разводятся, то это трагедия для семьи. Такие вещи не выставляют на всеобщий показ. Раз уж выставляется, значит, эмоционально друг к другу участники этой истории не привязаны. Они спокойно на это реагируют. Когда так спокойно об этом говорят, у меня закрадываются сомнения", – отметила ведущая в беседе с "Газетой.Ru".
Супруги были вместе восемь лет.
Гарик Харламов и Кристина Асмус познакомились на телеканале ТНТ: Асмус снималась в "Интернах", а Харламов был резидентом Comedy Club. Их отношения начались со скандала: звездная пара начала встречаться, когда Харламов еще был в браке со своей первой женой Юлией Лещенко. Она крайне болезненно восприняла развод с мужем. О романе Гарика с Асмус Юлия узнала от журналистов.
В мае 2013 года Асмус узнала, что беременна, и в июне 2013 года пара поспешила пожениться. Но их брак признали недействительным, так как Харламов и Лещенко на тот момент еще не развелись. И только в ноябре 2013 года Кристина и Гарик стали законными супругами.
Комментарии
дотролилл давай поженимся, главное Гарик прекрати троллить Малышеву, еще в больнице отрежут чего.
а если бы за чужой писюн не держалась в "Тексте" все было бы хорошо
Все ясно. Уходит к Батру
сспади....
пофег ввобще
Патамушта Гарик жырный..... ))))
вот и ладушки
Оно нам надо?
ну ее в асмус!