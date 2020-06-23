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Это не хайп. Почему разводятся Гарик Харламов и Кристина Асмус и кто в этом виноват?

, ИА "Амител"
Супруги заявили, что это было не спонтанное, а взвешенное решение
Фото: starface.ru

Фото: starface.ru

Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своем разводе. Для поклонников звездной пары это оказалось полной неожиданностью и многие из них гадают, а не хайп ли это? Но сами супруги заявляют, что решение назрело давно. Рассказываем, что известно о разводе артистов и при чем здесь фильм "Текст". 

1
Кристина Асмус и Гарик Харламов правда разводятся?

Да. Харламов и Асмус рассказали о разводе на своих страницах в Instagram. Содержание публикаций примерно одинаковое: они благодарят друг друга за время, проведенное вместе. Оба уже бывших супруга также пишут, что они расстаются друзьями и сохранят уважение друг к другу.

"Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию, в которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. <...> Я безмерно благодарен Кристине, и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни – за нашу дочку. <...> Но мы навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаемся друзьями. Сейчас идет бракоразводный процесс", – пишет Харламов у себя в Instagram.

Также супруги написали, что продолжат воспитывать дочь вместе.

"Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки, которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению", – написала Асмус в своем Instagram.

2
Из-за чего они разводятся?

О причинах развода пара не сообщила. Правда, оба заявили, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция в этом не виноваты.

"Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад", – написала Асмус на своей странице в соцсети.

Практически то же самое написал и Харламов.

"Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм "Текст", ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает", – поделился Гарик.

3
А что за скандал с фильмом "Текст"?

В 2019 году Кристина Асмус оказалась в центре скандала после премьеры фильма "Текст". В киноленте есть откровенная постельная сцена, в которой актриса и ее коллега Иван Янковский предстали полностью обнаженными. Сцена получилась очень натуральной и зрители сразу же решили, что это – не постановка.

Асмус обвиняли в развращенности, а Харламова прозвали рогоносцем. Подписчики даже предлагали лишить пару родительских прав.

Сам Харламов после выхода скандальной ленты не высказал никаких претензий в адрес супруги, а, напротив, поддержал ее. Артист подчеркнул, что его жена – актриса. В "Тексте" она играла роль и, по мнению шоумена, со своей задачей справилась отлично.

4
Асмус и Харламов уже подали на развод?

Пока нет. По словам Анатолия Кучерена, адвоката Кристины Асмус, процесс начался примерно полтора месяца назад, но документы стороны еще не подали из-за режима самоизоляции.

"Мы сейчас готовим заявление в суд. Документы практически все собраны. Пауза немного возникла из-за того, что мы были на самоизоляции. Я надеюсь, в ближайшие дни все будет подано. Где-то месяц-полтора назад начался процесс. Я думаю, что есть какая-то несовместимость, раз люди пришли к такому решению. Но самое главное, что они достаточно спокойно и мирно решают вопрос о разводе. Они его будут решать мирно, без грязи. Так бывает, что люди расстаются. У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях", – цитирует РЕН-ТВ Кучерена.

5
Что говорят о разводе Харламова и Асмус звезды?

На неожиданную новость о разводе пары уже отреагировали многие звездные коллеги.

"Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне его, отношения могут меняться", – заявил Пятому каналу продюсер Иосиф Пригожин, подчеркнув, что давать оценку сложно, поскольку причины могут быть абсолютно любые. Продюсер также добавил, что у каждого есть "свои скелеты в шкафу", а "рыться в чужом шкафу крайне трудно". При этом он отметил, что жизнь не стоит на месте, и в ней может случиться что угодно.

А вот соведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова обвинила артистов в том, что они лишь хотят привлечь к себе внимание.

"Что касается моего мнения по поводу развода, то я в это не верю. Я считаю, что это очередной хайп. Если люди разводятся, то это трагедия для семьи. Такие вещи не выставляют на всеобщий показ. Раз уж выставляется, значит, эмоционально друг к другу участники этой истории не привязаны. Они спокойно на это реагируют. Когда так спокойно об этом говорят, у меня закрадываются сомнения", – отметила ведущая в беседе с "Газетой.Ru".

6
Сколько они были вместе?

Супруги были вместе восемь лет.

Гарик Харламов и Кристина Асмус познакомились на телеканале ТНТ: Асмус снималась в "Интернах", а Харламов был резидентом Comedy Club. Их отношения начались со скандала: звездная пара начала встречаться, когда Харламов еще был в браке со своей первой женой Юлией Лещенко. Она крайне болезненно восприняла развод с мужем. О романе Гарика с Асмус Юлия узнала от журналистов.

В мае 2013 года Асмус узнала, что беременна, и в июне 2013 года пара поспешила пожениться. Но их брак признали недействительным, так как Харламов и Лещенко на тот момент еще не развелись. И только в ноябре 2013 года Кристина и Гарик стали законными супругами.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

23.06.2020 11:58
гость

дотролилл давай поженимся, главное Гарик прекрати троллить Малышеву, еще в больнице отрежут чего.

23.06.2020 12:08
- гость -

а если бы за чужой писюн не держалась в "Тексте" все было бы хорошо

23.06.2020 12:21
- гость -

Все ясно. Уходит к Батру

23.06.2020 12:24
- гость -

сспади....
пофег ввобще

23.06.2020 12:29
- гость -

Патамушта Гарик жырный..... ))))

23.06.2020 12:31
- гость -

вот и ладушки

23.06.2020 12:58
- гость -

Оно нам надо?

23.06.2020 13:41
- гость -

ну ее в асмус!

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