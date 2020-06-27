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Новые правила для водителей. Что изменится и придется ли сдавать тест на наркотики

, ИА "Амител"
С 1 июля российских автомобилистов ждут нововведения. Рассказываем, к чему готовиться
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новые правила для автомобилистов вступят в силу в России с 1 июля. Среди основных: запрет на ввоз праворульных грузовиков и автобусов и бесплатная парковка для инвалидов (не для всех). Что именно поменяется – читайте в материале amic.ru.

1
Я правильно понимаю, что в Россию нельзя будет ввозить праворульные автомобили?

Не совсем. Да, 1 июля в России начинает действовать запрет на ввоз некоторых автомобилей с правым рулем. Но это ограничение распространяется не на все машины, а только на технику категорий М2 и М3. К ним относятся:

  • самосвалы;
  • строительная спецтехника;
  • микроавтобусы;
  • грузовики, имеющие манипуляторы;
  • рефрижераторы;
  • пассажирские автобусы.
2
Значит, легковые автомобили по-прежнему ввозить можно? 

Легковые автомобили относятся к категории М1, и на них запрет пока не действует. Но ввезенные в Россию автомобили после 1 июля будет сложнее поставить на учет. Для получения ПТС и дальнейшей постановки на учет в ГИБДД праворульным машинам нужно будет получить еще и технический сертификат на соответствие конструкции транспортного средства требованиям по безопасности. Их будут выдавать только специализированные лаборатории.

Но это не значит, что теперь будет сложнее поставить на учет все праворульные автомобили. Нововведение коснется только тех, которые ввезут в страну после 1 июля 2020 года.

3
Тюнинг автомобиля тоже под запретом?

Нет, но легализовать его будет сложнее. Особенно если внесены изменения в конструкцию автомобиля. Например, если вы перевели двигатель своего автомобиля на газовое топливо или установили на него лебедку, багажник, фаркоп, то нужно будет доставить машину на проверку в специальную лабораторию.

До этого некоторые фирмы выдавали заключение дистанционно – по фотографии. С 1 июля это будет запрещено, тюнингованный автомобиль нужно обязательно доставить в лабораторию.

4
А еще говорят, что парковки для инвалидов бесплатными станут. Правда?

Почти. С 1 июля сведения об автомобиле, которым управляет человек с ограниченными возможностями или в котором он передвигается, должны быть внесены в федеральный реестр инвалидов.

Право на бесплатную парковку получат инвалиды третьей группы. Но не все, а только те, кто:

– не может передвигаться самостоятельно; 
– получил опознавательную наклейку до 1 июля 2020 года.

5
Про медсправку расскажите. Чтобы ее получить, придется сдавать анализы на наркотики?

Пока нет. Планировалось, что с 1 июля автомобилистов обяжут сдавать тесты на алкоголь и наркотики при получении медсправки на водительские права. Но нововведения в очередной раз перенесли. На этот раз на 1 января 2021 года.

Кстати, в поправке говорится, что сдавать анализы придется не всем водителям. А только тем, чье поведение и внешний вид покажутся странными врачу-наркологу. Если доктор заподозрит, что автомобилист злоупотребляет, он может отправить его на дополнительные анализы (исследования крови или мочи). Даже красных глаз и шатающейся походки будет достаточно, для того чтобы отправить водителя на допобследование.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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