Сбор смородины в Барнауле: когда начинается и сколько стоит ягода

В 2020-м сбор черной смородины начинается в июне. Ягода поспела почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Барнаульцы смогут самостоятельно набрать ягоды для себя или на продажу. Когда и где начинается сбор смородины и сколько она стоит в 2020 году – читайте в материале amic.ru.
Когда начинается сбор смородины в Барнауле?
Он уже идет. Институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко начал приглашать на сбор черной смородины с 26 июня.
Где можно набрать черной смородины?
В 2020 году для жителей доступен только один участок, который находится в районе села Шадрино в черте Барнаула (ЭПО №2). Сбор начинается утром и обычно заканчивается в середине дня.
Как туда добраться?
Можно доехать на своем автомобиле или на автобусах №118, №119. Ехать нужно до остановки Степное-2 (находится на Змеиногорском тракте). Как уточнили в институте, служебный автобус от конечной маршрута №118 до ЭПО №2 отправляется с 8:00 до 12:00 часов ежедневно.
Сколько стоит смородина в 2020 году?
Цены немного подросли. В этом году набрать 1 кг ягоды стоит 170 рублей.
Комментарии
170 за кило? Да вы че...
Я садовую соседке продала за 100 рэ/кг. красная цена - ну 120
А тут ехать, самому собирать, платить 170 ну ващще...
Ещё по дороге можно коронавирусом заразиться.
Черная смородина в конце июня О_О.
Малина уже пошла вовсю.
Даешь два урожая в год!
Название ягоды не политкорректно.
Африканская смородина это, амик, замените название в новости
А сколько же тогда вишня стОит?..
- Это черная смородина?
- Нет, красная.
- А почему она белая?
- Потому, что зеленая.
бабульки по 150 малину в стаканчике 0,5л продают. Так, там ягоды, грамм 250. А вы по 170, говорите, дорого?
Продам трехлитровое ведерко смородины за 500 руб.
29.06.2020 11:44
- гость -
Сколько по времени собрать килограмм? Ладно, пусть не час, пусть полчаса. То есть час вашей работы - 200 рублей? И плюс вложения в выращивание... Соседке понятно, там вы излишки продали. А в качестве бизнеса - увы, такая цена будет себе в убыток.
29.06.2020 12:47
- гость -
ну да смородины ну завались еще 2 ведра наверное будет, жалко пропадет, вот прям прет
29.06.2020 12:48
- гость -
Естественно. Но сравнивать цену излишков, которые собираешь, чтобы не пропало (и собираешь в свободное время), и цену продукта, на котором зарабатывают, не совсем корректно.
Да я вас умоляю, эти плантации там сами собой растут, прям обухаживались все.