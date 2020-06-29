Президент Владимир Путин во время обращения 23 июня объявил о дополнительной единовременной выплате семьям с детьми. Как рассказали в Минтруде, уже в июле по 10 тысяч рублей смогут получить свыше 27 млн детей. Кто может рассчитывать на эти деньги и когда их можно получить — читайте в материале amic.ru.
Еще раз по 10 тысяч рублей получат родители, у которых есть ребенок до 16 лет.
В июне 2020 эти семьи уже оформили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет (по 5 тыс. рублей), а также единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет (10 тысяч).
Поэтому не путайте новую выплату по 10 тысяч рублей с ранее выданными: она придет дополнительно.
Их не нужно оформлять. Деньги автоматически перечислят на счета родителей, которые уже получили "июньские выплаты" на детей до 3 лет и детей от 3 до 16 лет (как их оформить — прочитайте по ссылкам).
А вот новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей: решение по начислению выносится на основе данных, которые уже есть в Пенсионном фонде (так как вы уже их внесли на получение пособий, которые начислялись с 1 июня).
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