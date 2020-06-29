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Крестный ход в Коробейниково. Как он проходит и можно ли его проводить в пандемию?

, ИА "Амител"
28 июня участники стартовали из Барнаула
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

22-й Всероссийский крестный ход в Коробейниково начался 28 июня и продлится пять дней. В 2020 году из-за пандемии он проходит в новом формате. Можно ли проводить крестный ход и что нельзя делать паломникам в дороге - читайте в материале amic.ru.

1
Можно ли проводить Крестный ход во время пандемии?

В привычном формате нет. В регионе до сих пор действует режим повышенной готовности. Поэтому проводить массовые мероприятия все еще запрещено.

"В текущем году религиозные православные праздники по рекомендации Роспотребнадзора проходили без очного присутствия граждан. Это положительно повлияло на эпидобстановку: не было всплеска заболевания. В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции проведение крестного хода к Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери в традиционном формате, как это было в предыдущие годы, конечно же, невозможно", — отметила Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора, во время пресс-конференции.

2
И как тогда проходит крестный ход в 2020 году?
По предложению Алтайской митрополии это паломническое мероприятие проведут в формате автопробега. Ведь шествие людей в колонне подразумевает тесное общение, а это может способствовать распространению заболевания, отметили в Роспотребнадзоре. До Богородице-Казанского мужского монастыря в Коробейниково миряне поедут на транспорте. Однако, как ранее сообщал телеканал "Вести Алтай", чтобы соблюсти традиции крестного хода, в местах бывших остановок все же будут служиться молебны с акафистом Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери. И на каждый день запланированы Божественные литургии по маршруту движения.
3
А что нельзя делать во время крестного хода?

Помимо шествия в колонне под запретом в этом году также размещение в школах и спортзалах. "Участникам Крестного хода придется ночевать в палатках вне населенных пунктов", — добавила Калинина.

В села паломники заходить не будут — в этом году из-за пандемии это тоже делать нельзя. 

Также запретили полевую кухню (возможна только раздача кипятка). Участники крестного хода должны организовать питание самостоятельно, говорится на сайте Алтайской митрополии.

"Управление Роспотребнадзора высоко ценит традиции Русской православной церкви и призывает в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и сохраняющейся угрозы воздержаться от участия в указанном паломническом мероприятии. Это позволит сохранить здоровье как самих паломников, так и их близких", — добавила Калинина.

4
По какому маршруту проходит крестный ход?

Паломничество началось из Барнаула. Утром 28 июня после Божественной литургии верующие своим ходом добрались до села Черницкое (отсюда начался ход), а вечером крестоходцы прибыли в село Новороманово. Здесь была первая остановка и ночевка.

29 июня участники должны дойти до окрестностей села Калманка, 30 июня — до окрестностей села Красноярка, а 1 июля они пройдут мимо села Володарка и придут к окрестностям села Белово, где остановятся на ночлег. На следующий день им предстоит пройти по маршруту Вяткино – окрестности села Усть-Пристань — Елбанка и прибудут в Коробейниково. 

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

29.06.2020 17:50
Гость

А видео с пешим "автопробегом" в сопровождении полиции откуда?

29.06.2020 18:09
Гость

"22-й Всероссийский крестный ход в Коробейниково начался 28 июня и продлится пять дней. "
Потом санавиацией срочно вывозить будут?

29.06.2020 18:19
- гость -

крестный ход в Коробейниково начался 28 июня и продлится пять дней.

А почему целых 5 дней, если на автобусах и останавливаться в селах нельзя?)

29.06.2020 18:56
месный

Тоесть изза этих на змейке целых ПЯТЬ дней будет ацкая пробка?!?!

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