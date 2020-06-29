Крестный ход в Коробейниково. Как он проходит и можно ли его проводить в пандемию?

22-й Всероссийский крестный ход в Коробейниково начался 28 июня и продлится пять дней. В 2020 году из-за пандемии он проходит в новом формате. Можно ли проводить крестный ход и что нельзя делать паломникам в дороге - читайте в материале amic.ru.
В привычном формате нет. В регионе до сих пор действует режим повышенной готовности. Поэтому проводить массовые мероприятия все еще запрещено.
"В текущем году религиозные православные праздники по рекомендации Роспотребнадзора проходили без очного присутствия граждан. Это положительно повлияло на эпидобстановку: не было всплеска заболевания. В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции проведение крестного хода к Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери в традиционном формате, как это было в предыдущие годы, конечно же, невозможно", — отметила Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора, во время пресс-конференции.
Помимо шествия в колонне под запретом в этом году также размещение в школах и спортзалах. "Участникам Крестного хода придется ночевать в палатках вне населенных пунктов", — добавила Калинина.
В села паломники заходить не будут — в этом году из-за пандемии это тоже делать нельзя.
Также запретили полевую кухню (возможна только раздача кипятка). Участники крестного хода должны организовать питание самостоятельно, говорится на сайте Алтайской митрополии.
"Управление Роспотребнадзора высоко ценит традиции Русской православной церкви и призывает в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и сохраняющейся угрозы воздержаться от участия в указанном паломническом мероприятии. Это позволит сохранить здоровье как самих паломников, так и их близких", — добавила Калинина.
Паломничество началось из Барнаула. Утром 28 июня после Божественной литургии верующие своим ходом добрались до села Черницкое (отсюда начался ход), а вечером крестоходцы прибыли в село Новороманово. Здесь была первая остановка и ночевка.
29 июня участники должны дойти до окрестностей села Калманка, 30 июня — до окрестностей села Красноярка, а 1 июля они пройдут мимо села Володарка и придут к окрестностям села Белово, где остановятся на ночлег. На следующий день им предстоит пройти по маршруту Вяткино – окрестности села Усть-Пристань — Елбанка и прибудут в Коробейниково.
Комментарии
А видео с пешим "автопробегом" в сопровождении полиции откуда?
"22-й Всероссийский крестный ход в Коробейниково начался 28 июня и продлится пять дней. "
Потом санавиацией срочно вывозить будут?
крестный ход в Коробейниково начался 28 июня и продлится пять дней.
А почему целых 5 дней, если на автобусах и останавливаться в селах нельзя?)
Тоесть изза этих на змейке целых ПЯТЬ дней будет ацкая пробка?!?!