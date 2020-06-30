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Дистанционное обучение в Алтайском крае с 1-го сентября. Введут или нет?

, ИА "Амител"
Родители школьников в Алтайском крае боятся, что детей с 1 сентября оставят на дистанционке. Так ли это?
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

Алтайский край попал в список регионов, где собираются провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). Проект еще не приняли, а в сети и родительских чатах поднялась паниках: сообщение восприняли как тотальный переход школьников на дистанционное обучение с 1 сентября. Так ли это на самом деле, что это за эксперимент и будут ли дети с сентября учиться из дома — читайте в материале amic.ru.

1
О каком эксперименте идет речь?

Министерство просвещения РФ планирует внедрить в школы и колледжи целевую модель цифровой образовательной среды. Другими словами, для учащихся хотят создать условия, которые позволят им осваивать учебные программы в полном объеме независимо от места нахождения, говорится в проекте постановления правительства РФ. В документе указано, что в образовании станут чаще использовать электронные форматы обучения, а также дистанционные образовательные технологии, электронные информационные ресурсы. Также, как отметил министр образования Алтайского края Максим Костенко, проект ЦОС подразумевает и обеспечение новой компьютерной техникой образовательные организации.

2
То есть с 1 сентября дети в Алтайском крае будут учиться на дистанте?

Нет. Перехода на дистанционное обучение в новом учебном году в Алтайском крае не будет, заявил Максим Костенко в прямом эфире программы "Разговор с министром". "С 1 сентября все школьники края сядут за парты, и для них начнется вполне обычный учебный процесс", – заверили в региональном Министерстве образования в официальном Instagram.

В Минобре подчеркнули, что понятия "цифровая образовательная среда" (ЦОС) и "дистанционное образование" совершенно разные вещи. Внедрение ЦОС предполагает расширение возможностей образовательного процесса, а не полный переход на удаленное обучение. И все внедренные электронные ресурсы, в первую очередь, для дополнительного образования ребенка, добавил Костенко.

3
Зачем все это нужно?

Авторы проекта уверены, что за счет современных технологий получится существенно улучшить образовательный процесс, уравнять условия для учеников и снизить нагрузку на учителей и родителей. По их мнению, от эксперимента "выиграют" все участники образовательного процесса. 

Школьники получат доступ к современным образовательным ресурсам и смогут выстроить учебный процесс так, как им удобно. 

Родителям не придется искать дополнительные образовательные ресурсы для ребенка, образование станет прозрачнее, им станет проще поддерживать связь со всеми участники учебного процесса.

Учителя смогут частично избавиться от бюрократической нагрузки, а также меньше времени тратить на контроль за выполнением "домашки". Они смогут использовать современные форматы обучения, у них появятся новые способы мотивации детей при выполнении заданий.

4
Почему Алтайский край принимает участие в эксперименте?

Вероятно, потому что это отличная возможность для детей региона получить доступ к хорошему образованию не зависимо от того, в какой школе они учатся. Вы же помните, что наш край — аграрный и очень много школ находятся в отдаленных селах?

И во многих школах массово не обновлялись компьютеры аж с 2008-2010 годов, рассказал министр Максим Костенко. Не говоря уже об интернете — не во всех школах он есть, и не везде он хорошо работает. "Мы очень нуждаемся в обновлении парка компьютерной техники, улучшении интернета, приобретении интерактивных досок. Поэтому этот проект — такой хороший подарок для школ Алтайского края, который заключается в обновлении материально-технической базы в образовательных учреждениях", — пояснил министр.

Участвующим в эксперименте школам обещают:

  • высокоскоростной доступ в интернет со скоростью не менее 100 Мб/с в городах и не менее 50 Мб/с в селах (к концу года около 300 школ региона получат новый интернет), 
  • компьютеры,
  • программное обеспечение,
  • презентационное оборудование.

И новое оборудование, которое поможет решить вопросы с учебниками в том числе. К тому же, как отметил Костенко, ЦОС предполагает, что ресурсы, которые раньше были платными, они, возможно, войдут в большую базу электронных образовательных ресурсов на федеральном уровне.

Кстати, премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже сообщил, что регионам-участникам на развитие необходимой для эксперимента инфраструктуры  выделили 3 млрд рублей.

"В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" (эта тема большого нацпроекта образования) Алтайскому краю выделено 523 млн рублей", — добавил Костенко.

5
Кроме Алтайского края, какие еще регионы участвуют в эксперименте?

Всего в этом эксперименте участвуют 14 регионов России. Кроме Алтайского края, это: 

  1. Астраханская область
  2. Калининградская область
  3. Калужская область
  4. Кемеровская область
  5. Московская область
  6. Нижегородская область
  7. Новгородская область
  8. Новосибирская область
  9. Пермский край
  10. Сахалинская область
  11. Тюменская область
  12. Челябинская область
  13. Ямало-Ненецкий автономный округ

Эксперимент предлагают провести с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 года. Ожидается, что к 2024 году целевую модель ЦОС внедрят по всей стране. 

6
А мнение родителей и учителей учитывается?
Конечно, учитывается. Как раз сейчас на портале проектов нормативных правовых актов идет общественное обсуждение проекта, которое продлится до 10 июля (проект еще не принят, в него еще могут внести изменения). Поделиться своими соображениями на его счет может любой желающий. Регистрируйтесь и участвуйте в обсуждении. 

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

30.06.2020 13:39
- гость -

ну-ну. т.е к 1 числу всех вылечат? или опять начнут статистику уменьшать

30.06.2020 13:47
- гость -

ну если хотят проблем то оставят конечно.

30.06.2020 13:48
гость

для этого не надо принимать закон на федеральном уровне, а в проекте закона черным по белому написано: оптимизация нагрузки за счет увеличения конкуренции преподавателей ! И тогда поясните почему обращение академии наук РФ ( то же касаемо цифровизации ВУЗов) вычищают из интернета - они не побоялись и заявили на всю страну о том, что планируют оставить не 800 ВУЗов, а сначала всего 100, потом и это сократить до 10! Где паника - я думаю от такой оптимизации любой будет против! А то что ЦОС - это можно и без федерального закона выполнить и это называется автоматизация процесса!

30.06.2020 14:04
Медведь-шатун

Цель одна - геноцид!, нам еще предстоит увидеть истенное лицо власти....

30.06.2020 14:05
Mestnyi122

30.06.2020 13:39
- гость -
ну-ну. т.е к 1 числу всех вылечат? или опять начнут статистику уменьшать.
--
Тут уж как барин скажет!

30.06.2020 14:12
гость

Хэппитализм в действии - спасибо ООН! Все как написано в докладе всемирного банка в главе о цифровизации России, даже не отступят ни от одного пункта!

30.06.2020 14:28
- гость -

Греф ответил Михалкову: "Я не должен ни перед кем оправдываться!"
***
17-20 минута... как раз про цифровизацию...

30.06.2020 14:29
- гость -

м-да
грефовская сегрегация образования на марше(((

ну а ылиту будут учить традиционно, учителя...

30.06.2020 14:41
гость

система образования - детородный орган страны, давайте хвост отрежем, но по самую голову!

30.06.2020 14:55
- гость -

Вы же помните, что наш край — аграрный и очень много школ находятся в отдаленных селах?

То есть стоит порадоваться,что в сельских районах появится скоростной интернет, компьютеры, интерактивное оборудование?

30.06.2020 15:03
гость

Но при этом не лишние предметы убирают, а сокращают 20 % часов преподавания, за чей счет банкет, да за счет детей!

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