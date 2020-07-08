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День семьи, любви и верности: что это за праздник и как его отмечают

, ИА "Амител"
Кто такие Петр и Феврония и о чем им молятся
Фото: pravmir.ru

Фото: pravmir.ru

День семьи любви и верности в России отмечают 8 июля. В этот же день православные отмечают день памяти святых Петра и Февронии, который также считают покровителем супругов. О чем молятся святым, откуда взялся семейный праздник и как его отмечают в нашей стране - читайте в материале amic.ru.

1
Петр и Феврония. Кто они такие?

Петр и Феврония - это известные русские православные святые. Невероятную историю любви супружеской пары повествует древнерусская "Повесть о Петре и Февронии Муромских".

Петр — сын муромского князя Юрия, Феврония — красивая девушка из крестьянской семьи из Рязанской земли. Казалось бы, что они никогда не должны были встретиться. Но это все же произошло.

Согласно преданию, князь Петр был тяжело болен и никто не мог его излечить. Но однажды во сне он увидел, что исцелить его может только Феврония. Князь обещал: если она сможет его излечить, то он женится на ней. Однако после того, как болезнь отступила, Петр не спешил исполнять своего обещания (ведь негоже князю жениться на простолюдинке). Но вскоре болезнь вернулась, и князь вновь приехал к Февронии и просил помочь ему. Девушка согласилась и снова вылечила Петра. Тогда он раскаялся и взял девушку в жены.

Бояре, конечно, не одобрили это союза. Когда Петр узнал, что его хотят разлучить с любимой женой, то предпочел отказаться от власти и выбрал изгнание. Все эти жизненные трудности не смогли разлучить супругов и не повлияли на их отношение друг к другу - они прожили долгую и счастливую жизнь вместе. 

В старости они приняли монашеский постриг, жили в разных монастырях, но завещали похоронить их в одном гробу. Петр и Феврония умерли в один день и час 25 июня 1228 года (по старому стилю) в своих кельях. Церковные служители отказывались хоронить супругов в одном гробу и положили тела в разных обителях. Но, согласно преданию, каждое утро их тела оказывались рядом. Поэтому супругов все-таки похоронили вместе.

Через 300 лет после смерти Петра и Февронии Русская православная церковь причислила их к лику святых. С той поры семейных покровителей чествуют 8 июля (25 июня по старому стилю). Мощи святых Петра и Февронии покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

2
О чем молятся святым?

К ним обращаются с просьбами о благополучии в семье. Считается, что молитва перед иконой святых помогает сохранить любовь между супругами и благополучие в браке на долгие времена. Те, кто еще не наше свою половинку, молятся святым помочь им в этом.

Праведники говорят, что Петр и Феврония помогают бездетным парам родить долгожданного здорового малыша. Несмотря на то, что у святых не было своих детей, но они всегда с добротой и теплотой относились к чужим. 

Поскольку история святых связана с чудесным исцелением, то перед иконкой молятся и об избавлении от тяжелых болезней.

3
День семьи любви и верности. Когда появился этот праздник?

Праздник довольной молодой. Официально он появился в 2008 году. Именно с этого времени День семьи, любви и верности стали отмечать по всей стране. Хотя в Муроме (на родине святых) его стали праздновать несколько раньше. Местная администрация даже пыталась популяризовать день Петра и Февронии как альтернативу дню Святого Валентина, но самостоятельно не смогли добиться успеха. 

В 2006 году власти организовали сбор подписей, чтобы объявить 8 июля всероссийским праздником, который будет воспевать семейные ценности. Инициативу поддержали региональные руководители и общественные деятели, Государственная дума, Совет Федерации и Русская православная церковь. И через два года праздник все-так появился в календаре.

4
Как отмечают День семьи и верности?

У праздника в нашей стране есть особые традиции. К примеру, его символом считают полевую ромашка. В нашей культуре этот цветок издавна считается символом любви (неспроста же по ней гадаем "любит-не любит). В честь Дня семьи и верности даже выпустили специальную медаль. На одной ее стороне изображены Петр и Феврония, а на другой – ромашка. Ее вручают лучшим семьям России – тем, которые воспитывают много детей, а также парам, которые смогли дожить вместе до золотой или бриллиантовой свадьбы.

В день памяти святых Петра и Февронии в церквях проводят праздничные службы.

Во многих городах России установлены памятники Петру и Февронии (такой есть и в Алтайском крае: он находится в Бийске). Каждый год в 8 июля супружеские пары приходят к нему и просят семейного счастья. 8 июля также считается популярным днем у молодоженов для заключение брака.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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