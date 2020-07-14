В России будут выдавать новые водительские права. Что изменится?

МВД России предложило выдавать водительские права нового образца. Свой внешний вид также поменяют свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС). Об этом говорится в проекте приказа МВД. Что поменяется в водительских документах и зачем это нужно – в материале amic.ru.
Проект приказа МВД предполагает, что в верхней части водительских прав помимо надписи "водительское удостоверение" появятся еще permis de conduire (французский) и driving licence (английский). Надписи будут выполнены сиреневым цветом в три строки в указанной последовательности.
Макет водительских прав нового образца / Фото: autonews.ru
Когда изменения вступят в силу, неизвестно. Сейчас проект приказа проходит процедуру оценки на едином портале нормативных актов. Но, по данным Autonews.ru, новые права будут выдавать водителям уже с августа 2020 года.
Водительские удостоверения хотят привести к международным нормам (Венской конвенции о дорожном движении). Это чисто технический вопрос, говорит заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков."Это правильно. Даже несмотря на то, что приезжая в Европу ты можешь и по нашему водительскому удостоверению получить в прокат машину. Ни у кого оно не вызывает сомнений и нареканий", – цитирует "360" депутата.
С новыми правами водителям будет проще въезжать на территории других стран, поскольку всю информацию продублируют на английском языке, высказал свое мнение в разговоре с ФАН автоэксперт Александр Холодов.
Теоретически все довольно радужно. Действительно, российские водительские удостоверения можно использовать в странах, которые подписали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года. Но на практике все совсем иначе. Некоторые государства (даже несмотря на то, что они приняли вышеупомянутую конвенцию) требуют международные водительские удостоверения или признают права, выданные только в своей стране.
На ваших российских правах уже есть надписи permis de conduire и driving licence? Поздравляем. Вы в числе людей, которым выдали права нового формата еще до того, как соответствующий приказ вступил в силу.
Дело в том, что в 2019 году ГИБДД Москвы уже выдавала водительские удостоверения нового образца. Всего их было выдано порядка 2,3 млн. После этого среди водителей началась паника: многие думали, что им выдают "незаконные" документы и сотрудники ГИБДД могут оформлять протокол об управлении машиной с поддельными правами.
"Нынешний бланк, в его новом виде с переводом названия на два языка, был принят комиссией и утвержден начальником Госавтоинспекции МВД России", – пояснили год назад "Российской газете" в Госавтоинспекции.
В ведомстве также добавили, что, согласно конвенции, все записи, которые вносятся в права, должны быть на латинице. Если же в них используются, к примеру, российские буквы, то они должны дублироваться латинскими. Дублировать название "Водительское удостоверение" на различные языки не запрещено.
А вот если бы на документе не было наименования на русском языке, тогда бы он был незаконным.
Проект предполагает, что в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) появятся сведения о мощности двигателя и сроке госрегистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок.
В графу "Особые пометки" в паспорте транспортного средства тоже добавят новые сведения:
- серийный номер кнопки SOS для вызова оперативных служб в случае ДТП (ее устанавливают во всех автомобилях с 2017 года);
- таможенные ограничения;
- изменения в конструкцию авто;
- данные о нанесении дополнительных маркировок, речь о дополнительном VIN-коде автомобиля (это идентификационный номер машины, дополнительно его наносят, если основной VIN-код заржавел, сгнил или если он повредился из-за ремонта, подделки или других противоправных действий третьих лиц);
- ранее проведенные органами внутренних дел проверки (о каких проверках идет речь – не уточняется);
- информация о собственнике, в случае если владелец машины – не его собственник (правда, собственника авто указывали в ПТС и раньше; владелец авто – это не обязательно тот, кто купил машину, им может быть и доверенное лицо, а также человек, пользующийся автомобилем на правах аренды);
- год первой регистрации автомобиля (если год выпуска не установлен);
- информация о мощности двигателя, номерах ПТС и одобрения типа транспортного средства (если таких сведений нет);
- количество мест для сидения.
Комментарии
Опять что-то придумали