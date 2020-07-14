"Ажиотажа нет". Как коронавирус изменил работу судебных приставов на Алтае

Судебные приставы в Алтайском крае 24 марта прекратили личный прием граждан из-за эпидемии коронавируса. Попасть на консультацию к специалисту, чтобы, например, узнать о своем долге, можно только по предварительной записи на сайте управления или портале "Госуслуги", а также позвонив на горячую линию ведомства. При этом многие вопросы судебные приставы обещают решить и без личного посещения.
Как записаться на прием?
Как рассказала amic.ru начальник отдела по работе с обращениями граждан ФССП РФ по Алтайскому краю Лидия Симонова, поток посетителей в последние месяцы резко уменьшился.
"Ажиотажа нет", – говорит представитель управления. По ее словам, люди записываются на консультации только в самых сложных случаях, когда нужна личная консультация специалиста. Попасть на нее можно только по предварительной записи через интернет-сайт УФССП РФ по Алтайскому краю. При этом у человека должна существовать учетная запись на сайте "Госуслуги". По словам представителя судебных приставов, как показала практика, эпидемия даже упростила работу. Благодаря личному кабинету и единому порталу государственных услуг срок рассмотрения заявлений ускорился. Многие вопросы, особенно касающиеся исправления допущенных в постановлении судебного пристава описок или арифметических ошибок, о продлении сроков в исполнительном производстве, легко решить через электронное обращение.
Я записался. И когда меня вызовут на консультацию?
Вас пригласят только в специальные приемные – во вторник с 9 до 13 часов и четверг с 13 до 18 часов. Минимум через три дня после обращения. На входе измерят температуру, обяжут надеть маску и обработают руки антисептиком. Время приема ограничено 20 минутами, а специалист будет общаться с вами через специальное защитное стекло.
Что делать, если у меня нет интернета?
Вы можете записаться на консультацию по телефонам отделений судебных приставов, размещенных на сайте ведомства. Номер телефона горячей линии в краевой столице 29-59-46. Кроме того, у здания управления на улице Пушкина, 17, в Барнауле установлены специальные боксы, сделанные, видимо, наспех, из коробок под бумагу для принтера. В них можно сбросить обращения, касающиеся ареста счета, снятия запрета с транспортного средства, которые рассматриваются в суточный срок, а также платежные документы, подтверждающие оплату задолженности.
А можно узнать о своих долгах через мобильное приложение?
Да. Его можно легко найти и установить в магазинах приложений Google Play и App Store на iPhone, набрав в поиске: ФССП. При запуске данного приложения открывается окно "Банк исполнительных производств", в котором вы, зарегистрировавшись, должны указать все свои персональные данные. Приложение позволяет не только просматривать информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и получать уведомления о появлении новых задолженностей.
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