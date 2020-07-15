Народный праздник – День Берегини – отмечают 15 июля. Девушки в этот день кланялись березам и умоляли Берегиню о любви и счастье. А вот иголку в руки старались не брать. Кто такая Берегиня и что нужно сделать, чтобы в этот день привлечь здоровье и счастье, читайте в материале amic.ru.
Но Берегиня защищает и дарует счастье только тем людям, кто живет по совести и не совершает злых дел. При этом богиня не наказывает человека за неправильные поступки, но отказывает в своей помощи, если, по ее мнению, человек был этого недостоин.
В народе верили, что 15 июля Берегиня принимает облик березы, чтобы побывать на земле. Поэтому девушки ходили в лес поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.
Девушки посмелее пытались в этот день приворожить возлюбленного. Для этого нужно было отломить от березы маленькую веточку и тайно спрятать ее под порог дома своего избранника. А как только парень переступит эту веточку, нужно было ее забрать, перепрятать в сухое место и сказать "Как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет".
Кроме того, на Руси верили, что береза охраняет людей и жилища от нечистой силы. Поэтому 15 июля во дворе сажали березу (если ее еще там не было).
Нет. Сама богиня русалкой не была и отношения к ним никакого не имеет. Но славяне называли берегинями утонувших невест. В более поздних сказаниях их стали путать с русалками. Но русалки, если верить легендам, рождались в воде и могли находиться только в ней. Берегини же могли жить не только в воде, но и на земле, предпочитая глухие лесные чащи.
Считалось, что берегини оберегали добрых людей от злых духов и прочей нечисти. Маленьким детям береговые девы не давали тонуть. А рыбакам посылали хороший улов. А вот если человек был злым и, в особенности, вредил природе, то и берегини отвечали тем же: портили посевы, насылали на человека беды, заманивали в омуты. Еще они умели предсказывать будущее.
У берегинь была привлекательная внешность и волшебный голос. Считалось также, что они водят хороводы по берегам рек.
15 июля было принято выносить на луга вышитые полотенца, расстилать их на влажной от росы траве, а после вытирать ими лица. Поверье гласило, что это даст человеку здоровье. А потом полотенца развешивали сушиться на березу, чтобы дерево поделилось с ним своей силой. Позднее эти полотенца использовали во время сватовства или на свадьбе, чтобы молодых никто не сглазил и они жили счастливо. Такие полотенца считались оберегом супружеских отношений.
Беременные женщины для быстрых и легких родов в День Берегини прятали под кроватью березовые ветви.
А еще в этот день заговаривали поля на урожай хлеба. В поле шли три женщины, каждая из них взмахивала полотенцем и читала заговор (делали это по старшинству).
Читали 15 июля и заговоры на крепкое здоровье. Для этого просыпались до восхода солнца и взяв новую белую простыню шли на реку или озеро (главное, чтобы в этот момент там никто не купался). Нужно было трижды окунуться в воду с головой и проговорить: "Святая Берегиня, в твои воды я окунаюсь и от всех хвороб избавляюсь. На глубоком дне они осядут, с густыми водорослями переплетутся, а ко мне вовек не вернутся". На берегу человек вытирался простыней. После на ней спали три ночи подряд.
На Берегиню нельзя ругаться и ссориться (богиня не одобряет ругани между людьми). Нельзя было шить и работать в поле. А вот лениться и уклоняться от домашних дел в этот день было не принято. В народе верили, что судьба будет благосклоннее к тем, кто больше трудится.
- Желтые листья появились на деревьях – осень и зима будут ранними.
- Если желтые листья видны только на березе, то осень настанет рано, а зима наступит в положенный срок.
- Сазан плещется – к хорошей погоде.
- На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.
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