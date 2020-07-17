Пенсии с 1 августа вырастут. Насколько и у кого?

С 1 августа 2020 у части россиян снова подрастут пенсии. Кого именно это коснется в Алтайском крае и на сколько больше теперь будут получать пенсионеры – читайте в материале amic.ru.
1. Работающим пенсионерам. Для них перерасчет размера страховых пенсий положен по закону. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Поэтому его пенсия должна регулярно увеличиваться (как это и происходит каждый год). В августе к текущим выплатам работающим пенсионерам прибавят баллы, которые они заработали за 2019 год (на повышение могут претендовать те, кто официально трудоустроен или имеет статус ИП, а также отчисляет страховые взносы).
2. Получателям накопительной пенсии. Таких в стране 80 тыс. человек, а в Алтайском крае всего 643, уточнили в краевом отделении ПФР.
3. Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Их в России 32 тыс. человек, а в нашем регионе – 197.
У всех категорий по-разному.
Для работающих пенсионеров при перерасчете будут учитываться пенсионные баллы, которые они заработали в 2019 году. При этом размер прибавки не может быть больше трех пенсионных баллов. В 2020-м один пенсионный балл равен 93 рублям, поэтому надбавка для работающих пенсионеров с 1 августа не превысит 279 рублей.
Накопительную пенсию проиндексируют на 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, установленный по итогам предыдущего года. Как уточнили в краевом управлении ПФР, сейчас средний размер накопительной пенсии составляет примерно 770 рублей в месяц. То есть повышение в Алтайском крае составит около 70 рублей.
А вот у участников программы софинансирования размер их срочной пенсионной выплаты проиндексируют на 7,99%. С учетом того, что средний размер пенсионной выплаты в Алтайском крае составляет 1792 рубля, то пенсия увеличится примерно на 143 рубля.
Комментарии
и смех,и грех
поправка про индексацию пенсии была про это?