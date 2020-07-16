Четверг, 16 Июль, 16:07

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,8
€ 80,84
27°

752797 +6428
Обь
303см +31


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Вопрос дня



Сервис Spotify стал доступен для россиян. Что это такое и почему его все ждали?

, ИА "Амител"
Чем известна музыкальная платформа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Музыкальное приложение Spotify официально заработало в России с 15 июля. Эксперты и блогеры уже заявляют, что у него есть все шансы стать самым популярным сервисом музыки в нашей стране. Что такое Spotify, как он работает и в чем его преимущество – читайте в материале amic.ru.

1
Spotify. Что это такое?

Spotify (спотифай) – музыкальный стриминговый сервис, в котором можно найти более 50 млн песен.

Стриминг – воспроизведение музыки через интернет (контент передается пользователю от провайдера). По сути, это своего рода онлайн-радио, в котором музыку заказываете и подбираете вы. Да и скачивать на телефон или компьютер любимый трек не нужно: контент уже загружен на стороннем сервере и послушать его можно в режиме реального времени (даже со слабым интернетом).

Spotify появился в Швеции в 2006 году, и сейчас его считают лидером в нише музыкального стриминга. Как пишет РБК, сервис контролирует 32% рынка, в то время как Apple Music – 18%, а у Amazon Music – 14%. Аудитория Spotify, по данным "Интерфакса" составляет порядка 286 млн пользователей, из них 130 млн – на платной подписке. 

В Россию Spotify пытался зайти еще в 2014 году, однако не получилось. И вот в 2020-м стало известно, что этот сервис готов поддержать мобильный оператор МТС. В итоге Россия станет 80-й страной, где будут доступны услуги Spotify. 

2
И что в нем такого особенного?

На самом деле все стриминговые сервисы в чем-то хороши. И экстраординарных функций у них найти довольно сложно. Бесплатная подписка, к примеру, есть у "Яндекс.Музыки", у Apple Music тоже более 50 млн треков, а подбирать музыку под предпочтения пользователей и похвастаться высоким качеством звука могут многие музыкальные платформы. Хотя сервисы и пытаются чем-то выделиться. Тогда в чем фишка Spotify?

Точные рекомендации

Пользователи, которые давно юзают Spotify, ценят его за "человеческий" индивидуальный подход. Якобы у алгоритмов этого стримингового сервиса получается создавать плейлисты, которые подходят лично вам. Вы слушаете музыку, а Spotify анализирует, что вам нравится, и буквально начинает понимать ваши вкусы. А это значит, что в рекомендациях попадается больше подходящих (для вас) треков.

Больше авторских подборок

Кураторские плейлисты – это главная функция всех стриминговых сервисов. Это своего рода список песен, составленный музыкальным экспертом, исходя из ваших вкусов. По словам пользователей, в Spotify гораздо больше таких подборок. Как пишет ax.digital, сервис ежедневно создает миллионы кураторских плейлистов.

Синхронизация устройств

В сервисе есть функция Spotify Connect. Она позволяет слушать музыку на телефоне, а потом переключиться на компьютер. И песня начнется с того самого места, где она закончила играть на другом устройстве. Также сохраняется и список воспроизведения. Spotify интегрируется с PlayStation, Facebook, сервисами SoundHound и Shazam.

Следить за музыкой друзей

Spotify – это, по сути, музыкальная соцсеть. Так как здесь можно добавлять друзей, обмениваться сообщениями и комментировать музыкальные новости (кстати, в SoundCloud тоже можно создавать сообщества и напрямую общаться с исполнителем). Также есть возможность подписаться на других пользователей и посмотреть, что они слушают в данный момент (если они не скрыли настройки приватности). Чем-то напоминает прослушивание музыки в VK, не правда ли? 

3
Так почему его все ждали?

Хороший вопрос. Как пишет "Афиша. Daily", в сравнении с конкурентами, практически каждая из функций у Spotify смотрится выигрышнее (хотя это утверждение довольно субъективно). При этом одна из главных фишек сервиса – своевременно увидеть тренды, которые станут популярными, и, как отмечает издание, быстро адаптировать их под себя.

Блогеры утверждают, что хвалят Spotify преимущество потому, что в нем есть все: от старых хитов до последних новинок.

Издание The flow предположило, что люди так ждали Spotify не столько как мастхэв-приложение, сколько ради статуса "смотрите, у нас тоже есть". Якобы "здесь активируется банальное человеческое желание не быть обделенными на глобальном фоне, а чувствовать себя частью большой мировой экосистемы". 

4
И кому подойдет Spotify? 

Если вас устраивает ваш музыкальный сервис, то менять его на Spotify не стоит (ведь опять-таки, все стриминговые сервисы по-своему удобны).

Знающие пользователи уверяют: если вам хотелось постоянно открывать для себя новых исполнителей, которые попадают под ваши предпочтения, и чаще пользоваться тематическими плейлистами, то Spotify вам подойдет. А вот если предпочитаете слушать 10 песен Валерия Меладзе и больше ничего, то подойдет любой другой сервис. К примеру, SoundCloud, "Яндекс.Музыка", Apple Music, VK Music, YouTube Premium и другие.

Spotify не предложит принципиально новых функций, но, скорее всего, он закроет все ваши потребности в музыке. 

5
Хочу установить Spotify. Как это сделать?

Чтобы начать им пользоваться на телефоне, нужно скачать приложение в AppStore и Play Market. Сервис будет бесплатным для всех, но в таком режиме он работает с ограничениями (невысокая скорость передачи, реклама, небольшое количество кураторских плейлистов и т.д.). Если это не устроит, придется оформить платную подписку без рекламы. Стандартная подписка будет стоит 169 рублей в месяц (примерно столько стоят подписки и других сервисов). Но также есть тарифы подороже. К примеру, можно подключить семейную подписку, подписку для двоих или льготную для студентов. Для тех, кто захочет потестировать сервис, у Spotify Premium есть 30-дневный пробный период. Тоже удобный плюс. 

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

16.07.2020 14:34
- гость -

Не много странно, что про штуку которую все ждали. Нужно объяснять что это

16.07.2020 15:00
- гость -

Отличная штука! Семейный тариф до 6 человек 249 рублей. Со вчерашнего дня перелез на них, вместо ЯМ и ЭМ.

16.07.2020 15:05
- гость -

Хороший сервис, пользуюсь. Фишка в том, что недорого, выбор огромный, и еще предлагают плейлисты с персональными рекомендациями, вполне адекватно подбирают.

16.07.2020 15:06
- гость -

Интересно будут ли ещё новости о столь животрепещущем событии

16.07.2020 15:52
ностальгирующий Ёж

Уже стало напрягать то что всё больше вещей в нашей жизни становиться доступным по абонентской плате. Платишь - пользуешься. Не заплатил - обломись. Вроде всё логично. Но я сильно скучаю по временам когда что-то купил и оно у тебя есть, навсегда. Купил диск с музыкой и слушаешь, купил с игрой - играешь, в не зависимости от того - будут у тебя деньги на диск в следующем месяце или нет. Сейчас уже BMW анонсировало в своих автомобилях опции по подписке, что вообще за гранью разумного. Человек сейчас как белка в колесе должен крутится оплачивая абонентские платы за связь, коммуналку, развлечения, жильё(если в кредит) и т.п. и на дай бог потерять работу, тут же твой уровень жизни падает на порядок и может привезти к потери жилья. Грустно что дальше будет только хуже

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:03
Пьяный житель Алтайского края на почве ревности убил сожительницу 0
15:49
Алтайский край опустился в рейтинге регионов России по приросту больных COVID-19 0
15:37
Барнаульца судят за половой контакт со школьницей 5
15:25
Эксперты назвали любимую еду россиян, которая может быть опасной для здоровья 3
15:13
В Алтайском крае умерла от ожогов восьмимесячная девочка 0
15:00
"Spotify в Раше, тебя стоило ждать": Как россияне встречают музыкальный сервис 1
14:50
"Красиво до слез!". Екатерина Гордон рассказала об отдыхе на Алтае 11
14:41
"Сгорел за 400 рублей". Новые подробности гибели бойца алтайского студотряда 12
14:32
В Госдуме предложили признать Black Lives Matter экстремистской организацией 10
14:20
Сервис Spotify стал доступен для россиян. Что это такое и почему его все ждали? 5
14:10
Коралловая норка и желтый кролик. В Барнауле пройдет выставка-продажа натуральных шуб 0
13:57
Власти Барнаула назвали виновника затопления дома при опрессовке 2
13:44
Как тратить меньше денег. 8 действенных советов от экспертов по бытовой экономике 14
13:32
Мэр Новоалтайска объяснил, почему из-за бутылок и окурков вырубили деревья в сквере 13
13:20
Илон Маск вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes 0
13:09
В Республике Алтай выявили новые случаи заболевания коронавирусом 1
12:58
В Центробанке предупредили россиян о росте цен 8
12:46
Бийчане ругаются с кассирами из-за масок и записывают это на видео 48
12:33
Священник рассказал об "изгнании бесов" из борделя в Барнауле 22
12:20
Шесть тысяч консультаций. В АлтГПУ оказывают бесплатную психологическую помощь 0
12:03
Кремль прокомментировал акции в поддержку Фургала в Хабаровске 47
11:50
Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о том, что актер выбрал другого защитника 1
11:38
132 человека задержали на стихийном шествии в Москве 27
11:25
Барнаулец украл одежду из магазина и попался полиции 3
11:13
ДТП с участием машины скорой помощи случилось в Барнауле 17
11:01
Стало известно, какие профессии самые востребованные в России 12
10:47
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Барака Обамы и Билла Гейтса и украли биткойны 12
10:37
Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки 14
10:23
Еще 215 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 42
10:19
Светофоры отключили на оживленной дороге в Барнауле 3
10:11
Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах 11
10:00
Спрос растет. ВТБ выдал в июне на 20% больше ипотечных кредитов, чем в мае 2
09:48
Франк посмотрел, как возводят новую дорогу в Барнауле и пообещал строить еще больше 18
09:35
Из-за засухи в Алтайском крае погибли 90 тысяч гектаров посевов 11
09:21
Ляйсан Утяшева отпраздновала юбилей на миллион рублей с Летучей и Харламовым 10
09:05
22,5 тысячи жителей Барнаула останутся без горячей воды с 20 июля 2
08:44
Яровое вошло в пятерку наиболее популярных мест для летнего отдыха с детьми в России 0
08:29
Сибирские ученые первыми в России получили антитела к коронавирусу 5
08:23
Развенчиваем мифы вокруг COVID-19. Защищает ли маска от коронавируса? 39
08:17
В Барнауле благоустроят "Изумрудный" и построят новый сквер. Что там появится? 12
08:02
Финансовые трудности коснулись всех. Как в России помогают избавиться от долгов 0
07:52
Сессий нет, а учителя угощают мороженым. Барнаульцы рассказали об учебе в вузах Китая 9
07:41
Всем не хватит. Застройщики Барнаула опасаются досрочного завершения льготной ипотеки 5
07:26
"Бизнесменов давят, как тараканов". Закрытые барнаульские парки еще надеются на чудо 7
07:13
Врач предупредила, что фрукты могут привести к развитию ожирения и циррозу печени 12
07:01
Замглавы мэрии Бийска оштрафовали из-за жалобы жительницы наукограда 1
06:46
Алтайский край занял второе место среди регионов России по загазованности 4
06:32
"Забил на вирус, отдыхаю". Как выглядят переполненные курорты Сочи 11
06:16
Власти Барнаула пообещали новый перекресток на пересечении Взлетной и Малахова 15
06:01
Аномально жарко и очень сухо. О погоде в Алтайском крае 16 июля 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.