Сервис Spotify стал доступен для россиян. Что это такое и почему его все ждали?

Музыкальное приложение Spotify официально заработало в России с 15 июля. Эксперты и блогеры уже заявляют, что у него есть все шансы стать самым популярным сервисом музыки в нашей стране. Что такое Spotify, как он работает и в чем его преимущество – читайте в материале amic.ru.
Spotify (спотифай) – музыкальный стриминговый сервис, в котором можно найти более 50 млн песен.
Стриминг – воспроизведение музыки через интернет (контент передается пользователю от провайдера). По сути, это своего рода онлайн-радио, в котором музыку заказываете и подбираете вы. Да и скачивать на телефон или компьютер любимый трек не нужно: контент уже загружен на стороннем сервере и послушать его можно в режиме реального времени (даже со слабым интернетом).
Spotify появился в Швеции в 2006 году, и сейчас его считают лидером в нише музыкального стриминга. Как пишет РБК, сервис контролирует 32% рынка, в то время как Apple Music – 18%, а у Amazon Music – 14%. Аудитория Spotify, по данным "Интерфакса" составляет порядка 286 млн пользователей, из них 130 млн – на платной подписке.
В Россию Spotify пытался зайти еще в 2014 году, однако не получилось. И вот в 2020-м стало известно, что этот сервис готов поддержать мобильный оператор МТС. В итоге Россия станет 80-й страной, где будут доступны услуги Spotify.
На самом деле все стриминговые сервисы в чем-то хороши. И экстраординарных функций у них найти довольно сложно. Бесплатная подписка, к примеру, есть у "Яндекс.Музыки", у Apple Music тоже более 50 млн треков, а подбирать музыку под предпочтения пользователей и похвастаться высоким качеством звука могут многие музыкальные платформы. Хотя сервисы и пытаются чем-то выделиться. Тогда в чем фишка Spotify?
Точные рекомендации
Пользователи, которые давно юзают Spotify, ценят его за "человеческий" индивидуальный подход. Якобы у алгоритмов этого стримингового сервиса получается создавать плейлисты, которые подходят лично вам. Вы слушаете музыку, а Spotify анализирует, что вам нравится, и буквально начинает понимать ваши вкусы. А это значит, что в рекомендациях попадается больше подходящих (для вас) треков.
Больше авторских подборок
Кураторские плейлисты – это главная функция всех стриминговых сервисов. Это своего рода список песен, составленный музыкальным экспертом, исходя из ваших вкусов. По словам пользователей, в Spotify гораздо больше таких подборок. Как пишет ax.digital, сервис ежедневно создает миллионы кураторских плейлистов.
Синхронизация устройств
В сервисе есть функция Spotify Connect. Она позволяет слушать музыку на телефоне, а потом переключиться на компьютер. И песня начнется с того самого места, где она закончила играть на другом устройстве. Также сохраняется и список воспроизведения. Spotify интегрируется с PlayStation, Facebook, сервисами SoundHound и Shazam.
Следить за музыкой друзей
Spotify – это, по сути, музыкальная соцсеть. Так как здесь можно добавлять друзей, обмениваться сообщениями и комментировать музыкальные новости (кстати, в SoundCloud тоже можно создавать сообщества и напрямую общаться с исполнителем). Также есть возможность подписаться на других пользователей и посмотреть, что они слушают в данный момент (если они не скрыли настройки приватности). Чем-то напоминает прослушивание музыки в VK, не правда ли?
Хороший вопрос. Как пишет "Афиша. Daily", в сравнении с конкурентами, практически каждая из функций у Spotify смотрится выигрышнее (хотя это утверждение довольно субъективно). При этом одна из главных фишек сервиса – своевременно увидеть тренды, которые станут популярными, и, как отмечает издание, быстро адаптировать их под себя.
Блогеры утверждают, что хвалят Spotify преимущество потому, что в нем есть все: от старых хитов до последних новинок.
Издание The flow предположило, что люди так ждали Spotify не столько как мастхэв-приложение, сколько ради статуса "смотрите, у нас тоже есть". Якобы "здесь активируется банальное человеческое желание не быть обделенными на глобальном фоне, а чувствовать себя частью большой мировой экосистемы".
Если вас устраивает ваш музыкальный сервис, то менять его на Spotify не стоит (ведь опять-таки, все стриминговые сервисы по-своему удобны).
Знающие пользователи уверяют: если вам хотелось постоянно открывать для себя новых исполнителей, которые попадают под ваши предпочтения, и чаще пользоваться тематическими плейлистами, то Spotify вам подойдет. А вот если предпочитаете слушать 10 песен Валерия Меладзе и больше ничего, то подойдет любой другой сервис. К примеру, SoundCloud, "Яндекс.Музыка", Apple Music, VK Music, YouTube Premium и другие.
Spotify не предложит принципиально новых функций, но, скорее всего, он закроет все ваши потребности в музыке.
Чтобы начать им пользоваться на телефоне, нужно скачать приложение в AppStore и Play Market. Сервис будет бесплатным для всех, но в таком режиме он работает с ограничениями (невысокая скорость передачи, реклама, небольшое количество кураторских плейлистов и т.д.). Если это не устроит, придется оформить платную подписку без рекламы. Стандартная подписка будет стоит 169 рублей в месяц (примерно столько стоят подписки и других сервисов). Но также есть тарифы подороже. К примеру, можно подключить семейную подписку, подписку для двоих или льготную для студентов. Для тех, кто захочет потестировать сервис, у Spotify Premium есть 30-дневный пробный период. Тоже удобный плюс.
Комментарии
Не много странно, что про штуку которую все ждали. Нужно объяснять что это
Отличная штука! Семейный тариф до 6 человек 249 рублей. Со вчерашнего дня перелез на них, вместо ЯМ и ЭМ.
Хороший сервис, пользуюсь. Фишка в том, что недорого, выбор огромный, и еще предлагают плейлисты с персональными рекомендациями, вполне адекватно подбирают.
Интересно будут ли ещё новости о столь животрепещущем событии
Уже стало напрягать то что всё больше вещей в нашей жизни становиться доступным по абонентской плате. Платишь - пользуешься. Не заплатил - обломись. Вроде всё логично. Но я сильно скучаю по временам когда что-то купил и оно у тебя есть, навсегда. Купил диск с музыкой и слушаешь, купил с игрой - играешь, в не зависимости от того - будут у тебя деньги на диск в следующем месяце или нет. Сейчас уже BMW анонсировало в своих автомобилях опции по подписке, что вообще за гранью разумного. Человек сейчас как белка в колесе должен крутится оплачивая абонентские платы за связь, коммуналку, развлечения, жильё(если в кредит) и т.п. и на дай бог потерять работу, тут же твой уровень жизни падает на порядок и может привезти к потери жилья. Грустно что дальше будет только хуже