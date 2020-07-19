Привет, Юпитер. Что можно увидеть на ночном июльском небе без телескопа

С интересом разглядывать ночное небо любят даже те, кто очень далек от астрономии. Порой увидишь какую-нибудь необычную звезду и гадаешь, как же она называется. А в июле 2020 года у любителей не спать по ночам вообще настоящий звездный рай: в небе сияют сразу несколько планет. А ведь еще и яркая комета прилетела к нам впервые за много лет, и метеорный поток Персеиды появился на небосводе 17 июля. Рассказываем, где найти Юпитер и Марс, где искать падающие звезды, чтобы загадать желание, и как можно легко узнать, что это за красивая точка светится на небе.
Если вы (как и наш главный редактор) с удивлением смотрите в южную сторону неба и гадаете, что это там за яркая звезда, то это, скорее всего, Юпитер. Самая большая планета Солнечной системы сейчас прекрасно видна, поскольку 14 июля вошла в противостояние с Солнцем. Находится она очень низко над горизонтом, поэтому лучше выбирайте место, где на юге нет высоких домов. Заметить Юпитер на небе можно уже к 22 часам, пояснили amic.ru в Барнаульском планетарии.
А что если через телескоп?
С помощью оптики вы сможете увидеть не только сам газовый гигант, но и его спутники: Ио, Европу, Ганимед и Калисто, рассказал ведущий специалист по УМР учебной научно-исследовательской лаборатории "Исследование космического пространства" АлтГПУ Александр Вольф. Причем для этого вам даже не нужен дорогой телескоп: достаточно бинокля с хорошим увеличением, отметил эксперт.
Не спешите уводить взгляд от южной стороны неба: совсем рядом с Юпитером в июле можно обнаружить и Сатурн. Чтобы вы точно не потерялись, объясняем: Юпитер – это большая и яркая звезда на юге, а звездочка поменьше слева от нее – это Сатурн. Он, кстати, тоже появляется на небосводе практически сразу с заходом Солнца, чуть позднее Юпитера.
А что если через телескоп?
Если без оптики Сатурн выглядит просто как звездочка, то с хорошим телескопом получится разглядеть даже его знаменитые кольца. Можно попробовать посмотреть и в бинокль, но тогда планета будет больше напоминать пельмень, отметил Александр Вольф. Спутники Сатурна тоже можно разглядеть в телескоп.
Если вы досидели до утра, то можете "поздороваться" и с Венерой. Недаром ее называют утренней звездой: планету отлично видно ближе к восходу солнца, в районе 4 часов, уточнили в планетарии. Чтобы ее обнаружить, смотрите на восток, в нижнюю часть небосвода. Она настолько яркая, что мы не верим, что раньше вы ее не видели.
А что если через телескоп?
Венера обладает очень плотной атмосферой, поэтому разглядеть какие-то детали даже через хорошую оптику не получится. Зато вы можете увидеть в телескоп другое интересное явление – фазы планеты. Она, как и Луна, показывает только ту свою часть, которую освещает Солнце, а потому похожа на полумесяц.
До колонизации красной планеты пока далеко, а потому даже Илону Маску остается лишь мечтательно наблюдать за Марсом с Земли. Тем более в июле планету прекрасно видно по ночам. Появляется она ближе к 2 часам ночи. Просто посмотрите на восточную часть неба, на небольшой высоте от горизонта. Вам остается из множества звезд найти единственную красненькую: вот он и Марс.
А что если через телескоп?
Марс, в отличие от Юпитера и Сатурна, вблизи вас ничем особенным не порадует. Это просто красный кружочек. Хотя если оптика хорошая и условия позволяют, можно разглядеть полярные шапки и потемнения рельефа.
Четырех планет вам мало и хочется большего? Что ж, в июле на небе можно наблюдать необычайно редкое событие – яркую комету.
NEOWISE открыли только в марте этого года. 3 июля она была в наиболее близкой к Солнцу точке, а чуть позднее стала видна для землян невооруженным глазом. Сейчас удаляется от звезды и постепенно теряет свою яркость. Поэтому если хотите все же поймать комету за хвост, то лучше поторопитесь.
А что если через телескоп?
Без телескопа или бинокля комету можно и не разглядеть. Для этого нужен большой опыт и астрономические знания, пояснил Александр Вольф. Даже если вы обнаружите NEOWISE, то это будет продолговатая звездочка. Гораздо интереснее наблюдать за ней в оптику: тогда вы увидите ту комету, которую и ожидали увидеть. С ярким ядром и красивым длинным хвостом (кстати, у NEOWISE их два).
Метеорный поток Персеиды
Комета – это хорошо, только желание не загадаешь. Но и тут июль вас определенно порадует: с 17 числа стал активен традиционный летний поток Персеиды. Другими словами, настает время звездных дождей.
Правда, найти на небе точку, откуда вылетают метеоры, достаточно трудно для далеких от астрономии людей. Обратите взор на северо-восток и найдите там Малую Медведицу. Правее от нее находится созвездие Кассиопея, которое похоже на букву W. Созвездие, которое находится ниже нее, – Персей. В честь него, кстати, метеорный поток и назвали. А потому смотрите туда и ждите метеоров.
Правда, пока метеорный поток еще довольно слаб: около двух метеоров в час. Зато к середине августа его мощность достигнет около 60 метеоров в час. Тогда-то вы точно сможете загадать желание.
А что если через телескоп?
А вот звездные дожди лучше наблюдать без телескопа. Оптика дает очень маленький обзор, а потому метеоры вы попросту не заметите.
Как узнать, что за звезда на небе?
Чтобы вам не пришлось искать звездный дождь до самого рассвета, можно воспользоваться удобными программами. Самая популярная из них – Stellarium. Установив ее на компьютер, вы получите полную модель звездного неба. Можно указать любую точку на карте и любое время и вы увидите, как на небосводе расположены объекты. Тогда вы точно сможете найти любую звезду всего за несколько минут.
Кроме того, сейчас появилось много отличных приложений для смартфонов. По сути, это целый планетарий в вашем кармане. Увидели какую-то интересную звезду на небе, но не знаете, что это? Просто откройте приложение и наведите на нее смартфон: программа смоделирует ночное небо этого участка с указанием всех объектов. Например, самые популярные из бесплатных астрономических приложений: SkyView и StarWalk.
Комментарии
Дохтур Мясникоф сообчил-кофе полезен...
Вот это уже ближе к истине...
Я не про Мясникова