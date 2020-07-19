Воскресенье, 19 Июль, 10:08

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,71
€ 81,68
21°

765437 +0
Обь
309см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Привет, Юпитер. Что можно увидеть на ночном июльском небе без телескопа

, ИА "Амител"
Как можно спать, когда над тобой планеты, кометы и метеорные потоки?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С интересом разглядывать ночное небо любят даже те, кто очень далек от астрономии. Порой увидишь какую-нибудь необычную звезду и гадаешь, как же она называется. А в июле 2020 года у любителей не спать по ночам вообще настоящий звездный рай: в небе сияют сразу несколько планет. А ведь еще и яркая комета прилетела к нам впервые за много лет, и метеорный поток Персеиды появился на небосводе 17 июля. Рассказываем, где найти Юпитер и Марс, где искать падающие звезды, чтобы загадать желание, и как можно легко узнать, что это за красивая точка светится на небе.

1
Юпитер

Если вы (как и наш главный редактор) с удивлением смотрите в южную сторону неба и гадаете, что это там за яркая звезда, то это, скорее всего, Юпитер. Самая большая планета Солнечной системы сейчас прекрасно видна, поскольку 14 июля вошла в противостояние с Солнцем. Находится она очень низко над горизонтом, поэтому лучше выбирайте место, где на юге нет высоких домов. Заметить Юпитер на небе можно уже к 22 часам, пояснили amic.ru в Барнаульском планетарии.

А что если через телескоп?

С помощью оптики вы сможете увидеть не только сам газовый гигант, но и его спутники: Ио, Европу, Ганимед и Калисто, рассказал ведущий специалист по УМР учебной научно-исследовательской лаборатории "Исследование космического пространства" АлтГПУ Александр Вольф. Причем для этого вам даже не нужен дорогой телескоп: достаточно бинокля с хорошим увеличением, отметил эксперт.

2
Сатурн

Не спешите уводить взгляд от южной стороны неба: совсем рядом с Юпитером в июле можно обнаружить и Сатурн. Чтобы вы точно не потерялись, объясняем: Юпитер – это большая и яркая звезда на юге, а звездочка поменьше слева от нее – это Сатурн. Он, кстати, тоже появляется на небосводе практически сразу с заходом Солнца, чуть позднее Юпитера.

А что если через телескоп?

Если без оптики Сатурн выглядит просто как звездочка, то с хорошим телескопом получится разглядеть даже его знаменитые кольца. Можно попробовать посмотреть и в бинокль, но тогда планета будет больше напоминать пельмень, отметил Александр Вольф. Спутники Сатурна тоже можно разглядеть в телескоп.

3
Венера

Если вы досидели до утра, то можете "поздороваться" и с Венерой. Недаром ее называют утренней звездой: планету отлично видно ближе к восходу солнца, в районе 4 часов, уточнили в планетарии. Чтобы ее обнаружить, смотрите на восток, в нижнюю часть небосвода. Она настолько яркая, что мы не верим, что раньше вы ее не видели.

А что если через телескоп?

Венера обладает очень плотной атмосферой, поэтому разглядеть какие-то детали даже через хорошую оптику не получится. Зато вы можете увидеть в телескоп другое интересное явление – фазы планеты. Она, как и Луна, показывает только ту свою часть, которую освещает Солнце, а потому похожа на полумесяц.

4
Марс

До колонизации красной планеты пока далеко, а потому даже Илону Маску остается лишь мечтательно наблюдать за Марсом с Земли. Тем более в июле планету прекрасно видно по ночам. Появляется она ближе к 2 часам ночи. Просто посмотрите на восточную часть неба, на небольшой высоте от горизонта. Вам остается из множества звезд найти единственную красненькую: вот он и Марс.

А что если через телескоп?

Марс, в отличие от Юпитера и Сатурна, вблизи вас ничем особенным не порадует. Это просто красный кружочек. Хотя если оптика хорошая и условия позволяют, можно разглядеть полярные шапки и потемнения рельефа.

5
Комета NEOWISE

Четырех планет вам мало и хочется большего? Что ж, в июле на небе можно наблюдать необычайно редкое событие – яркую комету.

NEOWISE открыли только в марте этого года. 3 июля она была в наиболее близкой к Солнцу точке, а чуть позднее стала видна для землян невооруженным глазом. Сейчас удаляется от звезды и постепенно теряет свою яркость. Поэтому если хотите все же поймать комету за хвост, то лучше поторопитесь.

А что если через телескоп?

Без телескопа или бинокля комету можно и не разглядеть. Для этого нужен большой опыт и астрономические знания, пояснил Александр Вольф. Даже если вы обнаружите NEOWISE, то это будет продолговатая звездочка. Гораздо интереснее наблюдать за ней в оптику: тогда вы увидите ту комету, которую и ожидали увидеть. С ярким ядром и красивым длинным хвостом (кстати, у NEOWISE их два).

6

Метеорный поток Персеиды

Комета – это хорошо, только желание не загадаешь. Но и тут июль вас определенно порадует: с 17 числа стал активен традиционный летний поток Персеиды. Другими словами, настает время звездных дождей.

Правда, найти на небе точку, откуда вылетают метеоры, достаточно трудно для далеких от астрономии людей. Обратите взор на северо-восток и найдите там Малую Медведицу. Правее от нее находится созвездие Кассиопея, которое похоже на букву W. Созвездие, которое находится ниже нее, – Персей. В честь него, кстати, метеорный поток и назвали. А потому смотрите туда и ждите метеоров.

Правда, пока метеорный поток еще довольно слаб: около двух метеоров в час. Зато к середине августа его мощность достигнет около 60 метеоров в час. Тогда-то вы точно сможете загадать желание.

А что если через телескоп?

А вот звездные дожди лучше наблюдать без телескопа. Оптика дает очень маленький обзор, а потому метеоры вы попросту не заметите.

7

Как узнать, что за звезда на небе?

Чтобы вам не пришлось искать звездный дождь до самого рассвета, можно воспользоваться удобными программами. Самая популярная из них – Stellarium. Установив ее на компьютер, вы получите полную модель звездного неба. Можно указать любую точку на карте и любое время и вы увидите, как на небосводе расположены объекты. Тогда вы точно сможете найти любую звезду всего за несколько минут.

Кроме того, сейчас появилось много отличных приложений для смартфонов. По сути, это целый планетарий в вашем кармане. Увидели какую-то интересную звезду на небе, но не знаете, что это? Просто откройте приложение и наведите на нее смартфон: программа смоделирует ночное небо этого участка с указанием всех объектов. Например, самые популярные из бесплатных астрономических приложений: SkyView и StarWalk.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

19.07.2020 07:41
- гость -

Дохтур Мясникоф сообчил-кофе полезен...

19.07.2020 10:07
- гость -

Вот это уже ближе к истине...
Я не про Мясникова

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:44
Барнаулец вырвал из земли дорожный знак и прогулялся с ним по городу 0
09:05
Более девяти тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей в этом году 0
08:46
37 случаев заражения коронавирусом выявлено за прошедшие сутки в Республике Алтай 0
08:35
Вялотекущий процесс: у кандидатов в депутаты АКЗС остается две недели до дедлайна 4
08:06
Ходить по росе и не ссориться с мамой. Что можно и нельзя делать в Сысоев день 1
07:35
Привет, Юпитер. Что можно увидеть на ночном июльском небе без телескопа 2
07:03
Доктор Мясников опроверг миф о вреде кофе 14
06:32
История в фото. Как открывалась легендарная Олимпиада-80 3
06:03
Жарко и без осадков. О погоде в Алтайском крае 19 июля 0
23:30
Такой день. Пожар в барнаульском поселке и смертельное ДТП на алтайской трассе 0
22:35
Врач призвал обязательно делать прививку от гриппа этой осенью 0
21:35
В Республике Алтай спасатели эвакуировали туристку, сломавшую ногу в горах 0
20:40
Михаил Мишустин подписал постановление о переходе на электронные трудовые книжки 3
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 111 0
19:16
Асфальт провалился посреди дороги в Барнауле 2
18:42
В одном из крупнейших готических соборов Франции произошел пожар 2
18:10
Пожилого мужчину в клетчатой синей рубахе ищут в Барнауле 2
17:35
Около 10 тысяч жителей Хабаровска вышли на акцию в поддержку Фургала 36
17:05
Мощный пожар в барнаульском поселке Восточный потушен 2
16:29
Жилые дома горят в частном секторе Барнаула 3
16:05
Алтайский край вышел из пятерки регионов с наибольшим приростом заболевших COVID-19 2
15:37
Гражданина Индии ограбили в Барнауле 3
15:01
Стало известно, кому не подойдет вакцина от COVID-19 9
14:34
Женщина погибла в ДТП с лосем в Алтайском крае 11
14:00
Стипендии в России могут вырасти до уровня МРОТ 5
13:22
Четверо пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки 0
13:08
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч 19
12:59
Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса 2
12:30
В Барнауле снова проверили, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте 5
11:59
Реальные доходы россиян упали за три месяца на 8% 4
11:22
Водитель BMW попал в жесткое ДТП в Барнауле 7
10:52
Диетолог развеял миф о вреде чипсов 9
10:20
Еще 22 человека заболели коронавирусом в Республике Алтай 0
09:45
В Барнауле частично перекрыли движение транспорта по Красноармейскому проспекту 5
09:10
Успенский пост в 2020 году: когда наступит и что нельзя делать в эти дни 0
08:51
Пора купаться. Сколько пляжей работают в Барнауле и какие там цены. Карта 6
08:18
Телеведущая Юлия Барановская отдохнула на Телецком озере 2
07:51
Врач рассказал о том, как справляться с сонливостью на работе 7
07:18
Поймай за хвост. Что за комета приближается к Земле и как ее можно увидеть 1
07:08
Барнаул, который мы теряем. Вспоминаем исторические здания, пострадавшие от пожаров 10
06:51
Ольга Бузова показала подписчикам новые фотографии для Playboy 6
06:32
На водке и в виноградных листьях: как еще можно засолить огурцы? 2
06:02
Пекло и ни капли дождя. Какая погода ждет барнаульцев 18 июля 0
23:39
Такой день. Последствия пожара на "Спичке" и барнаульцы, которые хотят переехать 1
23:10
Водитель скорой помощи в Барнауле не может добиться теста на коронавирус 10
22:45
РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств 22
22:09
Жительницу Барнаула укусило странное и страшное насекомое 7
21:46
Пьяный барнаулец домогался до девочки на детской площадке 3
21:05
"Ощущение чуда". Американская журналистка рассказала о путешествии на Алтай 0
20:48
Почти 28 тысяч школьников сдали ЕГЭ в Алтайском крае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.