Действительно, о повторных выплатах в 10 тыс. рублей уже говорят чиновники. О том, что есть реальные основания для их продления на август, говорит член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

"У нас еще остаются определенные ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Так, не в полной мере восстановлена работа многих отраслей экономики. Это значит, что еще существуют проблемы с занятостью населения. Поэтому такие предложения обоснованны", – заявил "Федеральному агентству новостей" Тарасенко.

Сейчас этот вопрос изучают с точки зрения финансовых возможностей страны, добавляет парламентарий.

"Мы еще не располагаем анализом расходов государственного бюджета после выплат в июне и июле. Но будем говорить оптимистично, такие средства будут найдены", – сообщил он.

Призвал продлить поддержку семей с детьми и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он считает, что выплаты по 10 тыс. рублей были очень правильным решением. Пособия в августе не только поддержат семьи с детьми, но и обеспечат эффективную работу бизнеса.

"Мы увидели, как на следующий день после объявления второй волны появился спрос, люди начали покупать. Торговые сети фиксировали это. Но этого недостаточно, как нам кажется. Надо где-то в сентябре или в августе-сентябре сделать еще одну такую же волну, если, конечно, нефть не поднимется или коронавирус не отступит", – цитирует РИА "Новости" Титова. Иногда для бизнеса даже важнее спрос, чем кредиты, заключил омбудсмен.

По мнению экспертов, ситуация в экономике сейчас далека от идеальной и бюджета страны не хватит на все выплаты.

"Августовские выплаты, на мой взгляд, делать необходимо, экономика еще не стала оживать. Но надо понимать, что бюджет не резиновый, его на всех не хватит. Тут уж или зарплаты бюджетникам и пенсии или выплаты", – рассказала Vn.ru старший научный сотрудник института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева.