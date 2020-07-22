В июне и июле 2020 года семьи с детьми получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. И теперь многие родители ожидают, что пособия продлят еще и на август. Ждать ли денег семьям в августе – в материале amic.ru.
Пока что непонятно. Решение о назначении выплат принимает президент. Да и каждое детское пособие в 2020 году "появлялось" только после личного заявления и обещания Владимира Путина.
Вероятно, при назначении еще одной выплаты он снова выступит с обращением к нации (хотя и не факт). Ну а пока нормативных актов по этому вопросу не принимали. Но вопрос о продлении пособий уже обсуждают власти и депутаты.
И что же говорят власти?
Действительно, о повторных выплатах в 10 тыс. рублей уже говорят чиновники. О том, что есть реальные основания для их продления на август, говорит член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Михаил Тарасенко.
"У нас еще остаются определенные ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Так, не в полной мере восстановлена работа многих отраслей экономики. Это значит, что еще существуют проблемы с занятостью населения. Поэтому такие предложения обоснованны", – заявил "Федеральному агентству новостей" Тарасенко.
Сейчас этот вопрос изучают с точки зрения финансовых возможностей страны, добавляет парламентарий.
"Мы еще не располагаем анализом расходов государственного бюджета после выплат в июне и июле. Но будем говорить оптимистично, такие средства будут найдены", – сообщил он.
Призвал продлить поддержку семей с детьми и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он считает, что выплаты по 10 тыс. рублей были очень правильным решением. Пособия в августе не только поддержат семьи с детьми, но и обеспечат эффективную работу бизнеса.
"Мы увидели, как на следующий день после объявления второй волны появился спрос, люди начали покупать. Торговые сети фиксировали это. Но этого недостаточно, как нам кажется. Надо где-то в сентябре или в августе-сентябре сделать еще одну такую же волну, если, конечно, нефть не поднимется или коронавирус не отступит", – цитирует РИА "Новости" Титова. Иногда для бизнеса даже важнее спрос, чем кредиты, заключил омбудсмен.
По мнению экспертов, ситуация в экономике сейчас далека от идеальной и бюджета страны не хватит на все выплаты.
"Августовские выплаты, на мой взгляд, делать необходимо, экономика еще не стала оживать. Но надо понимать, что бюджет не резиновый, его на всех не хватит. Тут уж или зарплаты бюджетникам и пенсии или выплаты", – рассказала Vn.ru старший научный сотрудник института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева.
Да, действительно, родители говорят, что эти деньги им просто необходимы. Многие считают, что пособия помогли бы семьям покрыть часть расходов на сбор ребенка в школу. Кроме того, экономическая ситуация в стране до сих пор не наладилась, поэтому у многих есть проблемы с доходами.
На портале Change.org появилась петиция с просьбой продлить пособия в размере 10 тыс. рублей и на август.
"Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября – это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придется залезать в кредиты. В такой ситуации материальная помощь семьям с детьми была бы очень кстати! Поэтому мы, российские матери, просим президента Владимира Путина в третий раз помочь семьям и в августе выдать всем очередное пособие!" – говорится в петиции.
В августе выплаты получат:
- Семьи с детьми от 3 до 7 лет – 5101,5 рубля (в Алтайском крае). Главное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума в регионе (для расчета используется величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года – то есть 10194 рубля на каждого члена семьи). Сумма выплаты равна половине регионального прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года (в Алтайском крае – 10203 рубля).
- Семьи с детьми, родители которых потеряли работу – по 3 тыс. рублей. Пособия выплатят на каждого ребенка в семье. Доплату назначат только одному из родителей, даже если они вдвоем стоят на бирже труда и получают пособие по безработице.
- Семьи с детьми до 16 лет – по 10 тыс. рублей. Речь о семьях, которые ранее эту выплату не получали. Заявления принимаются вплоть до 1 октября 2020 года. Обратиться за ней можно через портал "Госуслуги". Здесь есть подробная инструкция, как это сделать.
А какие "путинские" выплаты получали семьи с детьми в 2020 году?
В 2020 году семьям с детьми выплатили несколько временных пособий:
- по 5 тыс. рублей перечисляли на детей до 3 лет с апреля по июнь;
- по 10 тыс. рублей в июне получили семьи с детьми от 3 до 16 лет;
- еще по 10 тыс. рублей в июле получили уже все семьи с детьми от 0 до 16 лет;
- пособие в размере 3 тыс. рублей на детей безработных выплачивают с апреля, продолжатся выплаты до сентября. Это распространяется на детей до 18 лет.
Комментарии
выборы прошли. досвидос
конечно не будет. обнуленыш обнулился, теперь будем платить мы. все больше и больше.
Не все к сожалению распорядились этими выплатами благоразумно(((( У некоторых выплаты плавно перекочевали в пивнушки. Жалко было смотреть на мамок с папками со стаканами на лавках в день выплат, а рядом ребятушки с чумазыми мордашками. Палка о двух концах конечно-выплаты эти. Некоторым помогли очень нежданные доходы, дырки по кредитам и ипотекам закрыть. Одним словом все тратили как могли))))) Выплаты в августе вообще были бы кстати, было бы на что детей в школу собрать.
ага, те с стаканами как ринутся к школе детей готовить
22.07.2020 08:32
- гость -
Им будет на что отметить День знаний.
Хоть какие-то деньги в экономику. Хоть через пивнушки (их ничтожное меньшинство). К сожалению, много денег в банки перекочевали на кредиты. По моей семье могу сказать, что, учитывая снизившийся мой и существенно снизившийся доход половины, реально помогли прожить более-менее.
Я с ребенком поделилась на пополам. Остальное проели.