Захват заложников в Луцке. Что произошло и что известно о преступнике

21 июля в украинском городе Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники. Он угрожал взорвать автобус, если власти страны не выполнят его требования. Чего хотел преступник и удалось ли спасти людей – в материале amic.ru.
21 июля около 9:25 по московскому времени (13:25 по барнаульскому) в центре Луцка (Украина, Волынская область) мужчина захватил автобус и взял в заложники пассажиров. В салоне находилось 13 человек.
Полиция заблокировала центр города, эвакуировали и жителей соседних домов. В Луцке были объявлены две спецоперации – "Заложник" и "Бумеранг".
У захватчика при себе были оружие и взрывчатка. Мужчина заявил, что установил мины в автобусе, а также в "людном месте города" и может активировать ее дистанционно, сообщает "Страна.uа".
Преступник несколько раз стрелял из автобуса в сторону правоохранительных органов. Одна из пуль угодила в окно управления Нацполиции (здание находилось неподалеку от захваченного транспортного средства). Мужчина периодически выбрасывал из окна взрывпакеты и пытался сбить пулями полицейский квадрокоптер. Он также бросил гранату, но она не взорвалась.
Захватчик удерживал заложников в автобусе 12 часов. Люди сидели без еды, туалета и без воды. В салоне находились беременная женщина и ребенок.
Вскоре после захвата автобуса в полицию поступил звонок от человека, который представился именем Максим Плохой.
По данным информагентства "Волынские новости", настоящее имя преступника Максим Кривош. Ему 44 года, родился в РФ, но семья перебралась на Западную Украину. Прописан в городе Дубно.
В МВД Украины, в свою очередь, сообщили, что Максим Кривош был дважды судим и провел в тюрьмах около 10 лет. В Нацполиции Украины заявили, что мужчина имеет психические расстройства и состоял на учете у психиатра.
Требования преступника оказались неожиданными и даже странными. Он опубликовал их в Twitter. Мужчина хотел, чтобы ряд украинских политиков и общественных деятелей (всего 24 человека) выпустили видео на YouTube и признали себя "террористами в законе".
Предъявил он требования и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства должен был записать видео и сказать следующее: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". В противном случае Максим Плохой пообещал взорвать не только маршрутку, но и еще одну мину в центре города.
Зеленский это требование выполнил. Но позднее, после освобождения заложников, удалил пост.
Террорист сам покинул автобус и сдался после 15-минутного разговора с Владимиром Зеленским. Захватчик отпустил пассажиров за несколько минут до того, как на место подъехал БТР с сотрудниками спецподразделения. Никто из заложников не пострадал.
"Сдался и задержан, все заложники освобождены", – сказали агентству в СБУ.
"Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Плохой, который пропагандировал экстремистские взгляды. Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет, за медицинской помощью обращений не было", – заявили в СБУ.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что у преступника были сообщники.
"Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка", – сказал министр на брифинге в Луцке.
Полиция Украины возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 147 УК Украины ("Захват заложников").
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье "Террористический акт". В городе были объявлены спецоперации "Заложник" и "Бумеранг".
Заместитель министра МВД Антон Геращенко сообщил, что приоритетом для силовиков является диалог с захватчиком.
Владимир Зеленский заявлял, что держит ситуацию на личном контроле. После того как заложников освободили, в своем Telegram-канале он поприветствовал "всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке". И добавил, что "жизнь человека – важнейшая ценность", а "терроризму нет места ни в одной стране".
Комментарии
Глава государства должен был записать видео и сказать следующее: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Зеленский это требование выполнил.
Серьезное требование
Достойный президент, достойное решение - заложники живы!!!
Достойный президент и веселый. Он и с террористом пошутил, видео записал, а потом удалил
Очередной спектакль по повышению рейтинга дядюшки авакова,затмили бабченко!