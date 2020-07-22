Туристам вернут деньги за путешествия по России. Кому заплатят и сколько?

Правительство России вернет туристам деньги за путешествия по стране. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Казалось бы, прекрасная новость, но нет. Ведь получить кешбэк можно будет далеко не всем. Кто же те счастливчики, которым все-таки перепадет, можно ли будет вернуть деньги за путевки в Крым или Сочи в августе (спойлер: нет) и в чем еще тут подвох – в материале amic.ru.
Компенсацию за путешествие по стране получат те, кто купил путевку стоимостью не ниже 25 тыс. рублей. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей.
Важное условие: чтобы получить кешбэк, нужно забронировать и выкупить поездку только у аккредитованного туроператора или отеля. А оплатить ее нужно исключительно картой "Мир". То есть если вы вдруг отдали за путевку наличные или, не дай Бог, воспользовались платежными системами VISA или MasterCard, то, поздравляем, никакого кешбэка вам не положено (по крайней мере, пока так).
Вернуть деньги можно за поездки не во все регионы страны. Кешбэк предусмотрен для тех, кто с 15 августа по 20 декабря поедет в один из 44 регионов, утвержденных Ростуризмом. Список довольно обширный. Здесь и Калужская область, и Мурманская. Мечта любого путешественника, не правда ли?
Итак, в программу включили эти регионы: Ростовская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Вологодская область, Самарская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Калининградская область, Саратовская область, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Астраханская область, Волгоградская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, Республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область, Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, Республика Карелия, Удмуртская Республика.
Подождите. То есть если я лечу в Сочи или Крым, то деньги мне не вернут?
Как бы грустно это ни звучало, но позагорать на Черном море и получить кешбэк не получится. Только если вы поедете туда не в сезон, а с 1 октября по 20 декабря.
Вам вернут деньги, если осенью или зимой вы захотите отдохнуть в Алтайском крае, Республике Алтай, Калининградской области, Краснодарском крае, Крыме и Севастополе, Ленинградской области, Московской области, Ставропольском крае, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
В общем, если вы вдруг решите покорить алтайские горы в дикие морозы – вперед.
- 5 тыс. рублей – за тур стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей;
- 10 тыс. рублей – за тур стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей;
- 15 тыс. рублей – за тур стоимостью от 75 тыс. рублей.
Кажется, просто. Заходите на портал "Мирпутешествий.рф" (Russia.travel), выбирайте предложение одного из партнеров и переходите на его сайт. Затем бронируйте тур на странице, созданной специально под акцию, оформляйте поездку и оплачивайте ее картой "Мир".
Приятный бонус. Полученный кешбэк освобожден от налогов, сообщает "Интерфакс".
А что делать тем, кто купит путевку не там и не так? Пока что неизвестно, может быть и ничего.
Сроки поступления кешбэка не оговариваются, но власти заявили, что это будет "оперативный" возврат. По данным СМИ, возврат денег на карту может составить от 5 минут до 5 дней.
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