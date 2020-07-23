Детские пособия в августе. Кто получит и как их оформить?

В августе семьи с детьми смогут получить сразу несколько "путинских" пособий. Но положены они только тем, кто не обратился за этими выплатами ранее. Что это за пособия и как их получить?
Семьи, воспитывающие детей до трех лет, могут получить в августе сразу 15 тыс. рублей. Эта сумма складывается из расчета за три месяца: апрель, май и июнь.
Но рассчитывать на выплаты могут только те семьи, которые не успели оформить заявление раньше.
Главное условие для получения пособия: ребенок должен родиться с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно. Не важно, какой у семьи доход – выплаты получат все. Даже те, кто не имеет права на материнский капитал. Еще один приятный бонус: налогами пособие не облагается и его не учитывают при назначении других выплат.
Если в вашей семье двое детей до трех лет, за три месяца вы получите сразу 30 тыс. рублей, если трое – 45 тыс. рублей.
Как подать заявление на выплату?
В личном кабинете на портале gosuslugi.ru в разделе "Пособие на детей до 3 лет". А еще подать заявление можно на сайте es.pfrf.ru в разделе "О предоставлении выплаты на детей в возрасте до 3 лет". Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно. Сделать это можно до 1 октября, и вам выплатят всю положенную сумму.
В августе выплаты могут получить и малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет. На пособие могут рассчитывать только те семьи, которые не подали заявление ранее.
Размер пособия определяют региональные власти. В Алтайском крае выплата составляет 5101 рубль (это половина прожиточного минимума на ребенка за второй квартал 2019 года).
Главное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума в регионе (для расчета используется величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года – то есть 10194 рубля на каждого члена семьи).
Если в семье несколько детей, выплата положено каждому. На другие социальные пособия она не повлияет, это лишь дополнительная поддержка для семей, которые в этом нуждаются.
Кстати, начисляется пособие с 1 января 2020 года, а выплачивать его начали с 1 июня 2020 года. То есть в августе семьи могут получить все полагающиеся им деньги разом – около 40 тыс. рублей.
Как подать заявление на выплату?
В личном кабинете на портале gosuslugi.ru в разделе "Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет". Сделать это можно до 31 декабря 2020 года.
Выплаты по 10 тыс. рублей за месяц могут получить семьи с детьми до 16 лет. На эти пособия тоже могут рассчитывать только те, кто не получил их ранее.
Семьи с детьми от 3 до 16 лет могут получить в августе сразу 20 тыс. рублей – за июнь и июль. Положены 10 тыс. рублей и семьям с детьми от 0 до 16 лет – но только за июль.
Эти меры поддержки – единоразовые. Они не зависят от других пособий и среднедушевого дохода.
Получить единоразвую июньскую выплату могут родители, дети которых родились в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года. Если ребенку исполнилось 16 лет 10 мая, выплат на него не будет. Если 3 года исполнилось 1 июля – тоже.
А июльскую выплату могут получить чуть больше семей с детьми. Главное, чтобы ребенок родился с 11 мая 2004 по 30 июня 2020 года. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.
Как подать заявление на выплату?
Подать заявление можно через личный кабинет на сайте gosuslugi.ru в разделе "Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет". Или по ссылке posobie16.gosuslugi.ru. А еще можно сделать это в отделении Пенсионного фонда. Сделать это можно до 1 октября 2020 года. Июльскую выплату семьям с детьми начислят автоматически.
Непонятно. Решение о назначении выплат принимает президент. Но пока что никаких официальных заявлений и нормативных актов по этому поводу не принимали. Но вопрос о продлении выплат уже обсуждают чиновники и депутаты.
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