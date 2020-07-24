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Ни вейпа тебе, ни кальяна. Что запрещает новый антитабачный закон?

, ИА "Амител"
В Госдуме решили приравнять к сигаретам всю никотинсодержащую продукцию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Госдума 22 июля окончательно приняла закон о вейпах, кальянах и снюсах. Для них будут действовать точно такие же запреты, как и для обычных сигарет. А это значит, что для любителей "парить" в помещении и заявлять, что законом это не запрещено, настают трудные времена. Рассказываем, где скоро нельзя будет курить кальяны и вейпы, на какой штраф можно нарваться и что будет с целым сегментом бизнеса – кальянными.

1

В чем суть законопроекта?

В действующее антитабачное законодательство добавили такие определения, как "кальян" и "электронное курительное изделие".

Соответственно, и ограничения на них будут распространяться такие же, как и на обычные сигареты. Речь идет о вейпах, электронных сигаретах и системах нагревания табака и другой никотинсодержащей продукции.

Власти не первый год стараются решить вопрос с любителями электронных курительных изделий. Документ внесли в Госдуму еще в 2017 году. Кстати, одним из инициаторов выступил депутат Госдумы из Алтайского края Николай Герасименко. Тогда он подчеркивал, что вред от вейпа или кальяна примерно такой же, как и от сигарет.

"Если на пачке сигарет есть информация о том, сколько смол, никотина и так далее в них содержатся, то о том, что находится в картриджах для вейпа, электронных изделиях, чем набиваются кальяны, ничего неизвестно", – объяснял опасность курительных изделий Герасименко.

2
Где нельзя будет курить вейпы и кальяны?

Там же, где сейчас нельзя курить сигареты. Другими словами, любителей вейпов, кальянов и электронных сигарет приравняют к обычным курильщикам.

Поэтому нельзя будет курить на территории учебных заведений и медучреждений, в общественном транспорте, на остановках, вокзалах и в аэропортах. Кроме того, запрет действует на территориях государственных служб, в лифтах и на лестничных клетках жилых домов, на пляжах и детских площадках, в общежитиях и гостиницах, на рабочем месте и в рабочих зонах. Кстати, в коммунальных квартирах вейпы и кальяны теперь тоже будут запрещены.

Отдельно стоит отметить, что под запрет попали также бары, рестораны и другие заведения общепита. Сейчас кальян предлагают в меню многие кафе, а некоторые заведения вообще работают как полноценные кальянные.

Равно как и сигареты, электронные курительные изделия нельзя будет рекламировать, а также демонстрировать сцены курения в фильмах и постановках.

Кстати, запретят и употребление других никотинсодержащих продуктов. Например, снюсов, из-за которых осенью 2019 года в обществе было много шума. Все нарушения будут караться штрафами.

3
Какие будут штрафы за курение вейпа и кальяна?
Поскольку вейперов и кальянщиков приравняли к обычным курильщикам, то и штрафы будут для них такими же, что и за курение сигарет в неположенном месте. Наказание регулируется статьей 6.24 КоАП "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

Так, за курение в неположенном месте предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. В случае если нарушителя поймали за курением на детской площадке, то размер штрафа составит от 2000 до 3000 рублей.

4
Получается, кальянные должны будут закрыться?

Судя по всему, да. По крайней мере, это подтвердил "Коммерсанту" автор законопроекта Валерий Рязанский.

В тексте закона прямо сказано, что курение кальянов в помещениях запрещено, а потому заведения больше не смогут предлагать их в своих меню. А кальянные вообще должны закрыться, следует из положений документа.

Правда, на деле все может оказаться совсем иначе, пояснил amic.ru владелец одной из барнаульских кальянных. По его словам, предприниматели, скорее, будут искать лазейки и обходы нормативов, чем закроются и потеряют прибыль.

"Не думаю, что мои коллеги начнут массово закрывать кальянные. С кальянами власти уже давно пытаются бороться, и все равно находятся какие-то лазейки. Это очень большой сегмент бизнеса, который приносит хорошие деньги. О чем говорить, если у нас даже обычных курильщиков на остановках никто не ловит. Конечно, закон еще не приняли, многие нюансы пока неизвестны, поэтому понадобится какое-то время, чтобы все адаптировались и привыкли. Но я думаю, что существенно ситуацию закон не изменит", – рассказал собеседник.

5
А что там со снюсами?

О них законодатели тоже не забыли. Жевательные и сосательные курительные смеси еще полгода назад были очень популярны у подростков, что вызвало волну возмущения в обществе. Новый документ предусматривает повышение штрафов для недобросовестных предпринимателей, продающих снюсы детям, вплоть до 300 тысяч рублей.

Так, за продажу такой продукции несовершеннолетним штраф для физлиц составит от 20 до 40 тысяч рублей (сейчас – от трех до пяти тысяч рублей), для должностных лиц – от 40 до 70 тысяч рублей (сейчас – от 30 до 50 тысяч рублей), для юрлиц – от 150 тысяч до 300 тысяч рублей (сейчас – от 100 до 150 тысяч рублей).

6
Когда изменения вступят в силу?
Пока неизвестно. 22 июля 2020 года Госдума приняла законопроект в окончательном чтении. Теперь его рассмотрят в Совете Федерации и отправят на подпись к президенту. После этого все изменения вступят в силу. Поэтому чисто теоретически закон вообще могут не принять. Но, как правило, те законопроекты, которые одобряют в Госдуме, в итоге все же вступают в силу.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

24.07.2020 09:40
- гость -

Приравняйте свою зарплату к средней по региону который представляете.

24.07.2020 10:42
- гость -

Они совсем там ополоумели? Чем им вейп то не угодил? Какой от вейпа вред для окружающих?

24.07.2020 10:48
- гость -

А какая польза от вейпа? Согласен с такими запретами. Ещё бы разрешили полиции как подростка увидели снять ему штаны на улице и ремнём по заднице раз 20

24.07.2020 10:59
Guest

24.07.2020 10:42
- гость -
Они совсем там ополоумели? Чем им вейп то не угодил? Какой от вейпа вред для окружающих?

А вы уверены, что никакого вреда нет? Верите на слово производителю и рекламе?

24.07.2020 11:29
Eugene

Вейпы хуже чем хорошие сигареты, это я вам как курильщик со стажем говорю. Вот только сигарет из табака давно уже нет, отчасти, от того и бросил 13 лет назад.

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