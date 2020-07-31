Чтоб я так жил, как Козероги. Кому гороскоп обещает успех в августе 2020 года

Лето имеет свойство пролетать очень быстро: уже август на подходе, а вы еще и половину не успели сделать из намеченных планов. Чтобы хотя бы последний летний месяц стал продуктивным и запомнился вам надолго, следует расставить приоритеты. Но чем заняться: начать новый проект на работе или наладить личную жизнь? Если сами вы не в силах определиться, то можете попробовать посоветоваться со звездами. Кому август принесет деньги, кому – любовь, а кого вообще оставит с носом, рассказала барнаульский астролог Наталья Оствинд.
Овнов ждет очень непростой месяц. Август для вас – время трансформации, а перемены редко даются легко и беззаботно. Представителям знака придется столкнуться с ограничениями и задержками в делах. Некоторые трудности вообще могут показаться непреодолимыми, что приведет к депрессии, меланхолии, отчаянию и раздражительности. Велик, кстати, и риск травматизма, так что на дорогах нужно быть предельно внимательными.
Чтобы достойно пройти этот сложный период, Овнам следует умерить свой пыл и ко всем делам подходить с трезвым умом. Терпение и вера в собственные силы помогут вам не впасть в уныние и извлечь выгоду из происходящих вокруг перемен.
Для Тельцов же, наоборот, наступает месяц открытий и больших свершений. В августе представители знака ощутят небывалый прилив сил, им захочется свободы и перемен. Главное – знать меру и не сжигать мосты с прошлым окончательно, чтобы потом не пожалеть. Свежие идеи и вдохновение помогут вам реализовать новые проекты или с другой стороны взглянуть на незавершенные дела. Обстоятельства работают на вас, поэтому можно смело идти им навстречу и добиваться успеха.
Но не стоит целиком полагаться на благосклонность звезд. Ведь легкость, с которой вам будут даваться дела, может вскружить голову. Действительно успешными будут те Тельцы, которые смогут побороть лень и с трезвой головой оценить свои силы. Используйте этот период максимально продуктивно, и август станет для вас временем больших и приятных перемен.
Только от самих Близнецов зависит, каким для них будет август. Обстоятельства могут сложиться так, что у вас возникнет ощущение потери перспектив. Возможны разочарования в любви из-за неоправданных ожиданий. Конечно, все это чревато сложным эмоциональным состоянием и даже депрессией.
Но на деле все не так страшно, как вам может показаться. Если не накручивать себя, трезво оценивать ситуацию и решать проблемы по мере их поступления, то все трудности вы преодолеете достойно. Главное – найти для себя источники вдохновения и радости. Не поддавайтесь эмоциям и решайте вопросы спокойно: конфликты с коллегами только навредят. А если есть возможность, лучше вообще отправляйтесь в отпуск: раз сделать прорыв в делах не получается, можно передохнуть и потом попробовать еще раз.
Раков жизнь может поставить в неудобное положение в следующем месяце. Переутомление и высокий уровень стресса грозят стать привычными для вас вещами. Всевозможные правила, ограничения и отсрочки на работе запросто могут вывести вас из равновесия. Только от вас зависит, получится ли у вас сберечь свои нервы.
Отличный способ отвлечься от дел насущных – заняться спортом. Для этого, если верить звездам, август Ракам подходит идеально. Так вы и форму подтянете, и получите заряд бодрости и эмоций, которые помогут вам преодолеть трудности в делах.
Львам в августе придется нелегко. С одной стороны, вы будете полны сил и стремления поменять жизнь к лучшему и совершить революционный прорыв. Но вместе с этим обстоятельства могут меняться очень быстро и неожиданно для вас. А потому ваши планы запросто могут разрушиться из-за одной случайной ошибки. Чтобы этого не случилось, Львам следует ориентироваться в первую очередь на свои собственные цели, а не на посторонние факторы.
Даже если вам кажется, что пора отказаться от амбициозных идей, попробуйте собраться с силами и закончить начатое. А трезвый подход, вера в собственные силы и осторожность помогут избежать неприятностей.
Похоже, Девы – главные счастливчики грядущего месяца: в августе удача будет на вашей стороне. Представители знака ощутят невероятную свободу, а в делах появится много новых возможностей. Даже те преграды, которые мешали вам изменить жизнь к лучшему раньше, вполне могут, наконец, рухнуть. А если вы еще и сами постараетесь, вместо того чтобы просто радоваться этому гороскопу, то успех вам точно обеспечен.
Так что пенять вам больше не на кого: звезды на вашей стороне, а потому пора завершать старые дела и смело браться за новые проекты.
Весам, как бы это забавно ни звучало, в августе очень важно найти равновесие. Судьба предоставит вам массу возможностей добиться успеха, но в этом и кроется главная опасность. Ведь так легко потерять голову и стать излишне самонадеянным, когда дела даются легко. Тем более что без неприятностей все-таки не обойдется.
Поэтому постарайтесь объективно оценивать свои силы: не воспринимайте удачу как данность и сами прикладывайте усилия для получения заветного результата. И не стройте совсем уж заоблачных планов, чтобы потом не впасть в депрессию из-за неоправданных ожиданий. Лучше решайте все задачи постепенно.
Скорпионам нужно быть предельно внимательными и в делах, и в быту, и в личной жизни. Видимо, звезды решили испытать вас на прочность, потому что неприятных неожиданностей будет немало. Причем самим представителям знака даже может до определенного момента казаться, что все идет по плану. А когда вы, наконец, спохватитесь, будет уже поздно.
Так что Скорпионам лучше не терять бдительности. Будьте осторожны с электроприборами, внимательно следите за своим здоровьем и аккуратно распоряжайтесь деньгами. К общению с коллегами и близкими подходите с умом: излишняя прямолинейность может привести к нехорошим последствиям. Девиз для вас на август: семь раз отмерь – один раз отрежь.
Стрельцам гороскоп на август, к сожалению, ничего хорошего не сулит. Вполне может случиться так, что вас накроет волной депрессии и опустошенности, что сильно затормозит ваши дела. Неуверенность в себе может оказаться такой сильной, что вы будете не в состоянии решиться даже на самые очевидные и несложные свершения.
Вам в это непростое время захочется уйти от реальности, спрятаться от всего мира и погрузиться в чтение книг и просмотр фильмов. И, кстати, это вполне себе неплохой план: медитация, чтение и релаксация помогут переосмыслить нынешнее положение дел и немного подкопить ресурсов, чтобы расправиться с трудностями.
Звание самого счастливого знака в августе по праву уходит Козерогам. Да и не только в августе: астролог предупреждает, что представителей знака ждет самая большая удача за последние 12 лет. Сейчас пришло время заявить о себе, начать новый грандиозный проект или вообще поменять сферу деятельности.
Используйте этот шанс по полной: если верить гороскопу, то нынешние успехи будут определяющими для следующих 12 лет вашей жизни. А потому следует собраться с силами и провести август максимально продуктивно. Только на радостях не переедайте: не знаем почему, но звезды решили, что именно у Козерогов в августе велик шанс растолстеть.
Водолеям должно быть даже обидно: в отличие от других знаков, вам гороскоп не сулит ни большой удачи, ни серьезных неприятностей. Если верить звездам, месяц пройдет тихо и спокойно. А потому о новых планах на время следует забыть.
Зато для Водолеев это время идеально подходит, чтобы переосмыслить многие вещи, заняться духовным развитием и, в конце концов, просто побыть с близкими людьми. Не все же вам гнаться за большими успехами.
Рыбы в августе могут запросто утонуть во множестве мелких неурядиц. Для представителей знака наступает время перемен, а оно, как известно, без трудностей не обходится. Для успехов в делах сейчас далеко не лучший момент: вы будете биться как рыба об лед, а результата так и не добьетесь. Кроме того, излишняя тяга к деньгам может сыграть с вами злую шутку: в августе Рыбы легко могут стать жертвой мошенников или попасть под чужое влияние.
Лучше посвятить себя духовному развитию. Творчество, чтение книг и путешествия помогут вам безболезненно пережить этот трудный месяц. Тогда вы куда спокойнее переживете этот трансформационный период.
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