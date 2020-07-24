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Больничный для работающих пенсионеров. Как продлить и сколько заплатят?

, ИА "Амител"
Пенсионерам придется сидеть дома почти до конца лета
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Работающие пенсионеры старше 65 лет в Алтайском крае могут вновь оформить больничный. Связано это с тем, что глава региона Виктор Томенко продлил режим самоизоляции для граждан 65+. Как оформить лист нетрудоспособности, сколько за него заплатят и что будет, если нарушить режим самоизоляции – в материале amic.ru.

1
До какого числа продлят больничный?

Работающие пенсионеры могут продлить свои больничные до 22 августа. Правда, сразу это сделать не получится (их выдают лишь на две недели), поэтому продлить листок нетрудоспособности можно на периоды с 26 июля по 8 августа и с 9 по 22 августа, сообщают в Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС).

2
Можно ли мне оформить больничный, если я не болею?

Да. Сделать это могут все работающие люди 65 лет и старше, которые соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

 

3
А если я в отпуске, оформлять больничный нужно?
Нет. Пенсионерам, которые находятся в отпуске или перешли на удаленную работу, больничный оформлять не нужно.
4
И как мне продлить больничный?

Из дома выходить не обязательно. Скажите работодателю о том, что вы хотите соблюдать режим самоизоляции. Ваш начальник в электронном виде передаст ваши данные в Фонд социального страхования. Там их рассмотрят и направят в поликлинику.

5
Заплатят ли мне за больничный?

Конечно. Электронные больничные оплатит Фонд социального страхования. Деньги перечислят вам напрямую за весь период одной суммой. Произойдет это в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

6
И сколько денег я получу за больничный?

Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина проходит по общим правилам. Если ваш стаж более восьми лет, то дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100%-ном размере.

Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.

7
Что делать на этом больничном?

Сидеть на самоизоляции. Покидать квартиру можно только для похода в больницу, магазин за продуктами и товарами первой необходимости. А вот ради прогулок и перемещения к месту работы выходить из дома нельзя. Поэтому до 22 августа не выходите из дома и соблюдайте режим самоизоляции.

8
И что будет, если я нарушу режим самоизоляции?

Вас могут оштрафовать. А еще, если вы покинете свое жилье без острой необходимости, вы должны будете вернуть деньги, выплаченные по больничному.

"Работники, оформившие электронный листок нетрудоспособности, но нарушающие режим самоизоляции (покидающие места своего пребывания без острой на то необходимости), будут обязаны вернуть выплаченное за период карантина пособие в бюджет Фонда социального страхования", – сообщает региональное отделение ФСС.

9
Куда обратиться, если остались вопросы?

Задайте их на горячей линии регионального отделения ФСС 8 (3852) 29-16-00 либо просмотрите ссылки на документы на сайте ФСС.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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