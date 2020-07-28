А я в воду войду. Где в Барнауле опасно купаться и почему там тонет так много людей?

С начала лета на несанкционированных пляжах Барнаула погибло почти в два раза больше людей, чем за весь прошлый год. Власти связывают резкий всплеск происшествий с тем, что люди перестали вообще соблюдать хоть какие-то меры безопасности. Из-за пандемии пляжи открылись только в начале июля, и тем более многие в жару были готовы окунуться в первый попавшийся водоем. О том, почему опасно купаться на нелегальных пляжах и нужно ли самому бросаться на помощь тонущему человеку, amic.ru рассказал заместитель Управления ГОЧС по городу Барнаулу Александр Чуриков.
Почему так много смертей на воде?
С начала лета в Барнауле зафиксировали уже 17 несчастных случаев, в которых погибло 10 человек (в том числе три подростка). В целом по Алтайскому краю с начала лета утонуло 53 человека (а это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
По словам Александра Чурикова, в регион на три недели раньше обычного пришла жара, и первый несчастный случай произошел уже в мае. Но из-за прохладных ночей вода в Оби прогрелась только в начале июля, и при купании в ледяной воде может запросто свести руку или ногу.
А у кого-то вообще может запросто остановиться сердце, если резко войти в непрогретую воду. Потому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями специалисты вообще не рекомендуют купаться в холодной воде.
Кроме того, в мае все школьники занимались дистанционно, поэтому подростки были предоставлены сами себе, пока родители на работе. Загородные лагеря сейчас тоже не работают, значит дети снова один на один с собой и своими желаниями.
Официальные пляжи и бассейны в городе из-за пандемии коронавируса начали свою работу лишь с середины июля. Многие жители города, устав несколько месяцев сидеть в самоизоляции, ринулись отдыхать на водоемы, пруды и реку Обь. Только вот отдыхающие не задумались о соблюдении элементарных правил поведения на воде – ныряли в непроверенных местах, заплывали далеко от берега и чаще всего при этом были в состоянии алкогольного опьянения.
Где в Барнауле опасно купаться?
В городе официально 21 "несанкционированный пляж". Наибольшую тревогу у властей вызывают технические пруды рядом с селом Власиха. Купаться там действительно опасно из-за строительного мусора, обрывков веревок и проволоки. Есть риск резко уйти под воду. Но людей это не останавливает и они все равно отдыхают на прудах. Только в этом году во Власихе утонуло три человека. Еще один опасный пляж находится на реке Ляпиха в Ленинском районе. Там рядом с водой установлена высоковольтная линия электропередачи. Однако наибольшую опасность из-за сильного течения представляет акватория реки Обь. Спасатели всегда устанавливают рядом со стихийными местами отдыха таблички, предупреждающие об опасности купания.
А почему вообще появляются нелегальные пляжи?
Они появились не вчера, а много лет назад. Многим далеко добираться до городского пляжа на острове Помазкин. Поэтому горожане ищут места рядом с домом. Как отмечает Александр Чуриков, в перспективе эти "народные" пляжи могут стать официальными. Например, пляж на озере Пионерском в Центральном районе.
В моем детстве в советское время все купались, где хотели, и никто не тонул. Это так?
Нет. На самом деле статистика показывает, что в те времена количество жертв водной стихии было даже несколько больше, чем сейчас. Среди спасателей есть выражение: "Вода ошибок не прощает". Оно появилось много лет назад.
"Вам просто повезло, что среди утонувших не оказалось ваших друзей и близких или вам не пришлось услышать о беде у кого-то из знакомых", – признался Александр Чуриков.
Как чаще всего тонут люди?
Из 10 погибших купальщиков этим летом трое были сильно пьяны. Четверо просто не рассчитали свои силы, заплыли слишком далеко, а вернуться обратно уже не смогли. Как рассказал Александр Чуриков, одним из последних несчастных случаев, произошедший буквально на днях, стал хрестоматийным. Поздним вечером, фактически в сумерках, две компании рыбачили на разных берегах озера. Мужчина, будучи в пьяном состоянии, не докричавшись до другого берега, решил туда сплавать и узнать, какой у них клев. Однако на середине пути у рыбака свело ногу, и буквально за считанные минуты он утонул. В итоге водолазам понадобилось несколько часов, чтобы отыскать тело мужчины. Что касается детей, то все погибшие купались без присмотра взрослых. Они заплывали слишком далеко от берега и не справились с сильным течением.
Что делают власти, чтобы несчастных случаев было меньше?
Федеральные, краевые и муниципальные ведомства регулярно организуют профилактические рейды по водным объектам.
В рейды выходят представители Управления по делам ГОЧС города, администраций районов города, инспекторы Барнаульского отделения государственной инспекции маломерных судов, полиции, народная дружина, родительский патруль, неравнодушные граждане. Организаторы рейдов раздают населению памятки, проводят профилактические беседы. Также в этом году рядом с самыми опасными несанкционированными пляжами дежурят спасатели, которые "присматривают" за отдыхающими. Благодаря этому только с начала года из воды чудом удалось спасти семь человек.
А на официальных пляжах был хоть один несчастный случай?
Ни в прошлом, ни в этом году. Там обследовано дно, благоустроен берег и дежурят спасатели и медицинские бригады.
Так. На моих глаза тонет человек. Мне самому спасать его или позвонить по номеру "112"?
Как поясняет Александр Чуриков, если в месте происшествия нет стационарного спасательного поста, то первым делом нужно вызывать спасателей по номеру "112". Тем более что в этом году, в связи со сложной обстановкой на водоемах увеличили количество рейдов и спасательных постов практически в два раза. Спасатели могут оказаться недалеко от вас и прибыть всего за несколько минут. После этого вам нужно оценить ситуацию. Посмотреть вокруг. Может, рядом есть спасательный круг или надувные матрасы, камеры, жилеты. Человек, спешащий на помощь, должен обладать первичными навыками спасения на воде. Вы должны уметь хорошо плавать и нырять. Если течение сильное, то лучше не рисковать. В этом году произошло несколько несчастных случаев, когда пытаясь помочь, люди сами тонули. Хуже всего, если помогая утопающему, вы начнете тонуть сами. Тогда спасать придется уже двоих.
А где в Барнауле можно отдохнуть на официальном пляже?
В Барнауле официально открыты три пляжа: городской на острове Помазкин (Правобережный тракт,1 0), "Водный мир" (Правобережный тракт, 39) и пляж в кемпинг-парке на озере Пионерском (300 метров от шоссе Ленточный бор, 24). Также работают пляжные зоны у искусственных водоемов под открытым небом: "В парке" (ул. Ленинградская, 7), "Планета КУ" (п. Борзовая Заимка), "Бонус 21" (ул. Г. Исакова, 149а). Всего же в данный момент в Алтайском крае открыто 43 пляжа. За три года на них не произошло ни одного несчастного случая.
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