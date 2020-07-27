Туристам вернут деньги (на самом деле их часть) за поездки по России. Рады? Тогда отправляйтесь на курорты Пермского края, Удмуртии или вообще в Югру. За незабываемое путешествие по нашей необъятной родине вы получите ценный (или бесценный) кешбэк. Который, впрочем, будет не так уж и велик. Но, как говорится, мал золотник, да дорог. Вояж на Черное море, в Крым или к алтайским горам вам тоже слегка компенсируют, но с одним небольшим условием. В общем, куда ехать, чтобы вам "перепало", читайте в материале amic.ru.
Вернут кешбэк за пакетные туры (в которые входит проживание и проезд к месту отдыха на любом транспорте) или просто за проживание. Важный момент – гостиница должна иметь обязательную сертификацию. Проверить, соответствует ли приглянувшееся место проживания туристическим стандартам, можно на сайте классификация-туризм.рф.
Вернуть деньги можно за поездки не во все регионы страны. Придется выбирать из того прекрасного разнообразия, которое предложил Ростуризм.
С 15 августа и по 20 декабря можно будет получить компенсацию за путешествие в эти регионы (всего их 44):
Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ярославская область.
У нас для вас не очень хорошие новости. Поехать туда и получить кешбэк вы можете только с началом холодов, а именно с 1 октября по 20 декабря. Не думаем, что вам нравится купаться в ноябре, но либо теплое море, либо деньги.
В общем, зимой и осенью вы можете поехать не только на море (в Краснодарский край, Крым, Севастополь или Калининградскую область), но еще и сюда:
в Алтайский Край и Республику Алтай, Ленинградскую и Московскую области, Ставропольский край, а также Москву и Санкт-Петербург соответственно.
Если вы уже знаете, куда поехать и где купить путевку, заходите на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel) и проверяйте, можно ли получить кешбэк за выбранный вами тур. Если вы еще не определились, на том же портале можно изучить предложения туроператоров. Затем нужно:
- перейти на сайт туроператора;
- выбрать нужный тур с возможностью получить кешбэк (выбирать нужно на специальной странице туроператора, которую он должен создать специально под эту акцию);
- оформить путешествие онлайн;
- оплатить выбранный тур картой "Мир";
- ждать возврата денег.
- 5 тыс. рублей – за тур стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей;
- 10 тыс. рублей – за тур стоимостью от 50 до 75 тыс. рублей;
- 15 тыс. рублей – за тур стоимостью от 75 тыс. рублей.
Сроки поступления кешбэка неизвестны. Но власти заявили, что это будет "оперативный" возврат. По данным СМИ, деньги вернуться на карту в течение минимум 5 минут и максимум до 5 дней.
В августе. Но точную дату пока не называют. Продажи объявят за неделю до старта проекта, заявляла ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.
По планам Ростуризма, туроператоры должны подать заявки на участие в программе до 27 июля, сообщает tourdom.ru.
Туры, за которые путешественнику начислят кешбэк, должны появиться на сайтах туроператоров до 29 июля.
Комментарии
Да шляпа все это. Видимость заботы...
Странно что нет условий что вы при этом должны родиться при ретроградном Меркурии в час когда рак на горе свистнет, а то что то слишком все просто.
только вот стоимость пакетного тура обычно значительно дороже и этот кэшбек не покроет разницы если заказывать все самому
и кому оно будет надо?
Даже не понятно кому... может группе старушек что по Золотому Кольцу каждый год катается?
Главное деньги выдали тур операторам. Они все решат без вас.