Понедельник, 27 Июль, 18:29

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,6
€ 83,1
24°

818120 +5635
Обь
237см -23


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Как вернуть деньги за путешествие по России. Инструкция

, ИА "Амител"
Кешбэк за путешествие по стране получить будет не так-то просто
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Туристам вернут деньги (на самом деле их часть) за поездки по России. Рады? Тогда отправляйтесь на курорты Пермского края, Удмуртии или вообще в Югру. За незабываемое путешествие по нашей необъятной родине вы получите ценный (или бесценный) кешбэк. Который, впрочем, будет не так уж и велик. Но, как говорится, мал золотник, да дорог. Вояж на Черное море, в Крым или к алтайским горам вам тоже слегка компенсируют, но с одним небольшим условием. В общем, куда ехать, чтобы вам "перепало", читайте в материале amic.ru.

1
Собираюсь на отдых. За какие путевки вернут деньги?
Деньги (повторим: и то частично) вернут за туры, которые стоят не дешевле 25 тыс. рублей. Длиться путешествие должно не менее пяти ночей.

Вернут кешбэк за пакетные туры (в которые входит проживание и проезд к месту отдыха на любом транспорте) или просто за проживание. Важный момент – гостиница должна иметь обязательную сертификацию. Проверить, соответствует ли приглянувшееся место проживания туристическим стандартам, можно на сайте классификация-туризм.рф.

2
И что, правда ли оплачивать поездки можно только картой "Мир"?
Да. Оплатить путевку нужно исключительно ею. Не наличными, не картами Visa и Mastercard. Иначе кешбэка вам не видать.
3
Так и куда ехать, чтобы "отбить" деньги?

Вернуть деньги можно за поездки не во все регионы страны. Придется выбирать из того прекрасного разнообразия, которое предложил Ростуризм.

С 15 августа и по 20 декабря можно будет получить компенсацию за путешествие в эти регионы (всего их 44):

Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ярославская область.

4
Подождите. А если я хочу поехать летом на море? В Крым, например...

У нас для вас не очень хорошие новости. Поехать туда и получить кешбэк вы можете только с началом холодов, а именно с 1 октября по 20 декабря. Не думаем, что вам нравится купаться в ноябре, но либо теплое море, либо деньги.

В общем, зимой и осенью вы можете поехать не только на море (в Краснодарский край, Крым, Севастополь или Калининградскую область), но еще и сюда: 

в Алтайский Край и Республику Алтай, Ленинградскую и Московскую области, Ставропольский край, а также Москву и Санкт-Петербург соответственно.

5
Как получить компенсацию за путешествие по России?

Если вы уже знаете, куда поехать и где купить путевку, заходите на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel) и проверяйте, можно ли получить кешбэк за выбранный вами тур. Если вы еще не определились, на том же портале можно изучить предложения туроператоров. Затем нужно:

  1. перейти на сайт туроператора;
  2. выбрать нужный тур с возможностью получить кешбэк (выбирать нужно на специальной странице туроператора, которую он должен создать специально под эту акцию);
  3. оформить путешествие онлайн;
  4. оплатить выбранный тур картой "Мир";
  5. ждать возврата денег.
6
И сколько денег вернут за путешествие по России?
Все зависит от стоимости выбранного тура:
  • 5 тыс. рублей – за тур стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей;
  • 10 тыс. рублей – за тур стоимостью от 50 до 75 тыс. рублей;
  • 15 тыс. рублей – за тур стоимостью от 75 тыс. рублей.
7
А деньги вернут быстро?

Сроки поступления кешбэка неизвестны. Но власти заявили, что это будет "оперативный" возврат. По данным СМИ, деньги вернуться на карту в течение минимум 5 минут и максимум до 5 дней.

8
Жду не дождусь. Когда же заработает эта программа?

В августе. Но точную дату пока не называют. Продажи объявят за неделю до старта проекта, заявляла ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.

По планам Ростуризма, туроператоры должны подать заявки на участие в программе до 27 июля, сообщает tourdom.ru.

Туры, за которые путешественнику начислят кешбэк, должны появиться на сайтах туроператоров до 29 июля.

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

27.07.2020 16:02
- гость -

Да шляпа все это. Видимость заботы...

27.07.2020 16:18
- гость -

Странно что нет условий что вы при этом должны родиться при ретроградном Меркурии в час когда рак на горе свистнет, а то что то слишком все просто.

27.07.2020 16:22
- гость -

только вот стоимость пакетного тура обычно значительно дороже и этот кэшбек не покроет разницы если заказывать все самому

27.07.2020 16:27
A1isa

и кому оно будет надо?

27.07.2020 16:36
- гость -

Даже не понятно кому... может группе старушек что по Золотому Кольцу каждый год катается?

27.07.2020 16:48
- гость -

Главное деньги выдали тур операторам. Они все решат без вас.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
18:25
Четверо выпускников школ Алтайского края стали мультибалльниками по ЕГЭ 0
18:06
10 суток дома, лежа на диване: барнаульский чиновник Новиков может уйти от наказания? 1
18:02
Жена погибшего в драке у Старого базара мужчины считает виновным барнаульского боксера 2
17:45
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заразился коронавирусом 1
17:37
В Барнауле загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома 0
17:24
Гидрометцентр: последние пять дней июля будут самыми жаркими в году. Но не на Алтае 0
17:12
Скончался один из участников драки на Старом базаре в Барнауле 7
17:02
Выбор победителей. В АлтГУ поступает рекордное количество олимпиадников 0
16:50
Водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле 11
16:38
Видеозапись драки на Старом базаре в Барнауле появилась в Сети 2
16:26
"Запас исчерпан". Алтайский ресторатор обратился к Томенко с просьбой открыть общепит 6
16:14
Алтайский министр рассказал, сколько денег уходит на лечение одного ковидного пациента 14
16:02
В Алтайском крае продолжают вручать сотовые телефоны ветеранам войны 5
15:48
Как вернуть деньги за путешествие по России. Инструкция 6
15:36
Университет высшей категории. АлтГТУ занял топовое место в европейском рейтинге 0
15:27
Вы за справедливость или прогресс? Новые политпартии заявились на довыборы в АКЗС 1
15:16
Стивен Сигал захотел купить землю в Бурятии по программе "Дальневосточный гектар" 9
15:05
Алтайский край выпал из топ-10 регионов по суточному приросту больных COVID-19 9
14:52
До шести месяцев. За нелегальный техосмотр в России ввели уголовную ответственность 8
14:40
Полного восстановления плановой медицинской помощи в Алтайском крае пока не ожидается 10
14:29
Потушить за шесть минут. Алтайские журналисты вышли на борьбу с лесными пожарами 0
14:15
В Алтайском крае снижается коэффициент заболеваемости коронавирусом 6
14:03
Несколько участков Барнаула затопило проливным дождем. Видео 15
13:50
Двое детей с коронавирусом в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии 3
13:38
До 15 лет. Стало известно, в чем обвиняют алтайского депутата Кондратьева 17
13:29
Повторных случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае нет 1
13:17
В России могут ввести уголовную ответственность за налоговое мошенничество 5
13:04
Приемка детских садов и школ к новому учебному году началась в Барнауле 0
12:52
В Алтайском крае ищут сотрудников в ковидные госпитали 23
12:40
"Рыжий" из "Иванушек" в 50 лет завел себе молодую пассию 26
12:28
Названа самая высокооплачиваемая сфера в Алтайском крае 5
12:15
134 случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае за сутки 12
12:03
В Республике Алтай предложили расширить Красные ворота, взорвав часть скал 4
11:50
Депутат АКЗС, имевший отношение к строительному бизнесу, может находиться в СИЗО 3
11:35
Алтайский футболист стал игроком ереванского "Пюника" 1
11:23
Виктору Томенко представили план празднования 80-летия Валерия Золотухина 1
11:10
Названа самая популярная схема уклонения от уплаты налогов в России 4
10:57
За первые два месяца лета в Бийске благоустроили лишь один двор 1
10:42
Женщины затеяли драку и "давили всех машиной" в центре Барнаула 12
10:29
Ксения Собчак рассказала, в чем секрет хорошего секса 27
10:17
Барнаульца осудили за экстремизм в отношении "Единой России" 37
10:05
Кадры для экономики. Кого готовит Алтайский филиал Финуниверситета 0
09:56
Врачи назвали заболевание, которое увеличивает риск смерти при коронавирусе в 12 раз 2
09:43
В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с ребенком в Белоярске 24
09:30
14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
09:17
Полина Гагарина назвала пять продуктов, которые помогают ей худеть 19
09:02
Стали известны регионы – лидеры России по числу налоговых преступлений 3
08:45
Очевидцы: ребенок погиб в страшном ДТП в Новоалтайске 29
08:32
Бараны дома и проповедь на YouTube. Как будут проводить Курбан-байрам в Барнауле 1
08:17
Эксперт рассказал, как отличить коронавирус от гриппа 0
08:03
"В трансвеститы потянет". Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение 18
07:49
Барнаульцы пожаловались на дождь внутри автобуса. Видео 5
07:22
"Хочешь развиваться, а не можешь". Фермеры Алтая боятся банкротств и продают хозяйства 13
07:03
Море и рыцарские замки. Как увидеть Европу, когда границы закрыты 0
06:48
Гастроэнтеролог назвал признак приближения рака кишечника 0
06:22
Такие смешные. Первые участники самого веселого фотоконкурса о домашних животных 0
06:01
Дожди, грозы и туман. Прогноз погоды в Алтайском крае на 27 июля 0
23:37
Такой день. Барнаул страдает от дождей и жесткой критики Варламова 6
23:11
МЧС допустило до эксплуатации еще два пляжа в Алтайском крае 4
22:41
Две кошки помогли раненой собаке перейти через дорогу. Видео 1
22:08
Тиньков показал на видео, как ему пересаживают костный мозг 0
21:40
Дегтярев вышел к протестующим после окончания митинга 21
21:11
Пьяный водитель без прав протаранил опору ЛЭП в Горном Алтае 4
20:43
"Не хуже других". Томенко оценил ситуацию с COVID-19 в Алтайском крае 4
20:11
Варламов пригласил мэра Барнаула пообщаться в проекте БДСМ 28
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 119 0
19:16
Фотограф сделал эффектные снимки мощной грозы в Бийске 3
18:46
Обезболивающее из компонента взрывчатки создали в Алтайском крае 0
18:19
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом 8
17:52
Барнаул снова "поплыл" после сильного дождя. Видео 6
17:19
Алтайских водителей призывают отказаться от дальних поездок 1
16:49
В Алтайском крае мужчина избил замком пенсионерку и ограбил ее 9
16:16
Грузовик упал в яму на месте ремонтных работ в Барнауле 0
15:45
75 жителей Алтайского края стали жертвами укусов клещей за прошедшую неделю 8
15:16
Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту больных COVID-19 7
14:49
В Алтайском крае установили лимиты по охоте на животных на ближайший год 14
14:19
На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы 0
13:44
Жительница Барнаула отобрала драгоценности у соседки за отказ одолжить 100 рублей 1
13:13
Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной 17
12:40
За сутки в Алтайском крае выявили 140 зараженных коронавирусом 15
12:15
"Он просто не выдержит". Наташа Королева прокомментировала аварию с Ефремовым 22
11:45
День Военно-Морского Флота начали праздновать в России 27
11:17
В Алтайском крае дети забили голубя камнями и бутылками 93
10:45
В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ 11
10:11
В Республике Алтай работают сезонные спасательные посты 0
09:43
Российские страховщики нашли способ не платить ОСАГО 12
09:11
24 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
08:38
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 39 лет 8
08:09
На ОТР рассказали, как прошло празднование дня рождения Василия Шукшина на Алтае 0
07:43
Две "буханки" столкнулись на трассе в Алтайском крае. Обновлено 1
07:03
Бежать от молний и просить о здоровье. Что можно и нельзя делать в Гаврилов день? 1
06:32
Лето, отдых и веселье. Смешные пляжные фото 0
06:01
Сильные грозы и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 26 июля 1
23:34
Такой день. Реклама Ярового от Бузовой и новое имя "АлтайБаскета" 1
22:35
Фото обнаженной Екатерины Варнавы набрало больше 25 тысяч лайков за полчаса 7
21:31
Два парня задержали жителя Алтайского края при попытке угнать машину их отца 2
20:31
Певицу Клаву Коку в день рождения задержали полицейские 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 118 2
19:18
СМИ: в Новосибирске задержали депутата алтайского Заксобрания 0
19:15
Барнаульский зоопарк устроит показательное кормление тигров 0
18:39
Российский блогер выставила ценник на отношения с ней для будущих ухажеров 30
18:08
Олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье 1
17:41
В Республике Алтай водитель без прав сбил женщину и скрылся с места происшествия 7
17:05
Учения по ликвидации разлива топлива прошли в Барнауле 0
16:40
Житель алтайского села ограбил дом на глазах у хозяйки 0
16:12
Пилот "Формулы-1" запостил в своем Instagram фотографии сибирских пожаров 8
15:42
Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России 6
15:03
Ольга Бузова в откровенном купальнике прорекламировала алтайский курорт 30
14:48
Пожар произошел на одном из барнаульских производств 6
14:11
В России предложили способ остановить рост цен на бензин 7
13:38
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.