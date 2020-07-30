В конце июля мусульмане будут отмечать один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. В этот день верующие идут в мечеть на праздничную молитву и приносят в жертву животное. В чем суть праздника Курбан-байрам, как его принято праздновать и как правильно приносить в жертву животное – в материале amic.ru.
Курбан-байрам – один из важнейших праздников в исламе. Он напоминает мусульманам о преданности человека Богу и милосердии Аллаха.
Ежегодно Курбан-байрам празднуют в разные дни. Его отмечают через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан (в 2020 он закончился 23 мая). В этом году его будут отмечать в пятницу, 31 июля. Праздник продлится три дня, по 2 августа включительно.
Первая часть слова – "курбан" с арабского означает "жертва". Вторая часть – "байрам" имеет тюркское происхождение и переводится как "праздник". Вот и получается "праздник жертвы".
Согласно Корану, происхождение праздника связано с историей о пророке Ибрахиме. Однажды к нему во сне явился ангел Джабраил и велел ему принести в жертву своего сына Исмаила. Так хотел Аллах.
Ибрахим очень страдал, но послушал ангела и отправился вместе с отцом в долину Мина (сегодня там находится Мекка). Исмаил плакал и молился, не переставая. Но он повиновался воле отца и Бога и пошел за Ибрахимом. По одной из версий, в самый последний момент, когда Ибрахим уже занес нож над сыном, лезвие затупилось. По другой – Ибрахим услышал голос Бога, который сказал, что это было испытание, и пророк успешно прошел его. Аллах увидел, как Ибрахим предан ему и разрешил вместо сына принести в жертву барана.
В течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама у мусульман принято совершать хадж – паломничество к святым местам в Мекку. Каждый верующий должен совершить хадж хотя бы один раз в жизни.
Пост накануне праздника необязателен. Но некоторые верующие держат его добровольно 10 дней перед Курбан-байрамом. От рассвета до заката они не пьют и не едят. Кто-то держит пост в день Арафа (накануне праздника). До обеда нужно закончить все работы по дому. Это касается не только уборки, но и приготовления ужина. Вторую половину дня верующие проводят в молитвах.
За три недели до Курбан-байрама мусульмане прекращают веселиться, носить новые одежды, стричься. А всю ночь накануне Курбан-байрама мусульмане проводят в молитвах.
Отмечать Курбан-байрам начинают с раннего утра. Верующие совершают полное омовение, стригутся, надевают на себя свои лучшие наряды и идут в мечеть на праздничный намаз – молитву, которая продолжается до обеда.
После молитвы мусульмане идут домой и празднуют Курбан-байрам дома с семьей. Кто-то домой не идет, а собирается в группы и прямо на улице, хором, поют такбир (восхваления Аллаху). Через какое-то время верующие возвращаются в мечеть. Здесь имам произносит проповедь, в которой объясняет значение и рассказывает о происхождении обряда жертвоприношения.
Затем наступает время жертвенного обряда. Его проводят около мечети или в намазгахе (специально отведенной для этого площадке).
А еще верующие в этот день посещают кладбище и молятся там за умерших.
И пока мужчины ходят в мечеть и приносят в жертву животное, женщины находятся дома и готовят праздничный обед. А с утра жена помогает мужу собраться в мечеть. Женщины верят, что Аллах вознаградит их за это.
У обряда жертвоприношения есть строгие правила. В жертву на Курбан-байрам можно приносить не только баранов, но и коз, овец, буйволов, коров, быков или верблюдов.
Важен и возраст жертвы: верблюду должно быть пять лет. Корове, буйволу и быку – два года, овце и козе – год.
Для жертвоприношения выбирают только здоровое животное без каких-либо недостатков. Если оно слабо, хромает или имеет видимые изъяны, его мясо есть нельзя. Кстати, верующий должен купить жертву исключительно на честно заработанные деньги, тогда жертвоприношение считают принятым Аллахом. Для мусульман очень важно, чтобы животное мучилось перед смертью как можно меньше.
После жертвоприношения мясо делят на три части: треть животного отдают беднякам в качестве милостыни, вторую треть раздают гостям и родственникам и еще одну треть оставляют себе.
Курбан-байрам официально считается праздничным днем в следующих регионах России:
- Республика Адыгея;
- Республика Башкортостан;
- Республика Крым;
- Республика Дагестан;
- Республика Ингушетия;
- Кабардино-Балкарская Республика;
- Карачаево-Черкесская Республика;
- Республика Татарстан;
- Чеченская Республика.
В 2020 году для жителей этих регионов пятница, 31 июля, будет нерабочим днем.
В 2020 году свои коррективы в празднование Курбан-байрама внес коронавирус. Во многих регионах страны от широкого празднования отказались.
Останутся дома и мусульмане в Алтайском крае. Председатель Духовного управления мусульман Алтайского края имам Фагим Ахметгалиев рассказал amic.ru, что богослужение пройдет за закрытыми дверями. Верующие будут читать праздничный намаз дома. Но проповедь можно будет послушать в прямом эфире на YouTube.
Комментарии
зачем нам это? У нас что, мусульманство официальная религия основная?
Мы вроде как в России...даже библию уже в конституцаию прописали, а нам тут про ислам втирают....че за новости Амик?
30.07.2020 07:48
krash
победителей не судят...
Уже же писали, что бараны дома.
У нас что, мусульманство официальная религия основная?
Статья 14 Конституции РФ 1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
30.07.2020 07:55
- гость -
Счего вы взяли что они победители, всё ещё впереди ....
Главный редактор АМИК мусульманин???? Что за пропаганда??? Кому нужен этот "праздник"...?